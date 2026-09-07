Torna a Catania “Corti in Cortile 2026”, tra cinema in breve, letteratura e società

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026, le suggestive mura del Palazzo della Cultura di Catania ospiteranno l’attesa diciottesima edizione di “Corti in Cortile, il Cinema in breve“. Si tratta di uno storico Festival Internazionale del Cortometraggio pensato appositamente per celebrare e raccontare la settima arte nella sua espressione più rapida e, proprio per questa sua natura concisa, spesso più libera, sperimentale e sorprendente.

Corti in Cortile, il Cinema in breve

L’importante manifestazione culturale è stata ideata da Davide Catalano, il quale si avvale della preziosa collaborazione dei registi Adriano Spadaro e Samir Kharrat, fondatori di Theregisti Studios. L’evento è realizzato concretamente dall’Associazione Visione Arte, lavorando in stretta co-organizzazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, trovando una collocazione di rilievo all’interno della rassegna del Catania Summer Fest 2026.

Cortometaggi in gara

A fare da guida al pubblico, salendo sul palco per condurre gli appuntamenti serali della manifestazione, saranno Cristina Mastrandrea e Davide Bennato. Il vero cuore pulsante di “Corti in Cortile” sarà la competizione internazionale dedicata ai cortometraggi, che quest’anno vanta ben 21 opere in gara, accuratamente scelte da un vasto bacino di oltre cento proposte ricevute dalla direzione.

Queste pellicole si distinguono per la capacità di attraversare generi, linguaggi e tematiche differenti, offrendo sguardi sul presente da prospettive diverse e spesso inattese. La ricchezza e la straordinaria varietà di queste candidature ha inoltre stimolato la nascita di una novità assoluta per l’edizione: la sezione “Visioni parallele”. Questa andrà ad arricchire il calendario con proiezioni pomeridiane dedicate ad altri titoli validi che, pur non rientrando nella programmazione serale, concorreranno ugualmente per i riconoscimenti ufficiali previsti.

La giuria

A giudicare l’intera selezione sarà una giuria ampia e altamente autorevole, presieduta dalla giornalista Cristina Mastrandrea. Ad affiancarla ci saranno professionisti del giornalismo, del cinema e della cultura: Davide Bennato, Ivan Scinardo, Angela Impastato, Cirino Cristaldi, Massimiliano Russo, Alfio D’Agata, Vincenzo Di Silvestro, Antonio Mannino, Marta Limoli e Davide Catalano.

Gli incontri principali

Il programma si preannuncia denso di incontri trasversali tra cinema, editoria e dibattito sociale.

Gli appuntamenti di venerdì

Si comincia venerdì 11 settembre, alle 16:00, presso l’Auditorium Concetto Marchesi con l’apertura di “Visioni parallele”, seguita alle 17:00 dalle opere del progetto “Sport e Inclusione” del Lions Club International curato da Mario Raspagliesi. Alle 18:00, l’incontro “Cinema e Territorio: il ruolo dei Festival” vedrà confrontarsi direttori di rassegne come Beppe Manno, Riccardo Di Bella, Cirino Cristaldi e Lavinia Zammataro, con la moderazione di Cateno Piazza. Dopo le proiezioni de “Il ciondolo” e “Un rêve à Versailles” di Serena Viviana Siclari, alle 19:00 verrà presentato “Argento” di Massimiliano Russo.

La letteratura sarà protagonista alle 20:00 con la presentazione del libro “Il Futuro Rubato” di Mimmo Morizzi, a cura dell’associazione SGUARDO e moderato da Clarissa Clienti. La giornata si chiuderà alle 21:00 nella Corte Mariella Lo Giudice: la musica del violinista Vincenzo Di Silvestro e del coro “InCanto” omaggerà le colonne sonore, seguita dalle proiezioni in concorso e dal docufilm fotografico “Fratello poliziotto, poliziotto fratello” di Fabrizio Villa, un’opera sull’umanità dietro la divisa.

Gli appuntamenti di sabato

Sabato 12 settembre si aprirà con un grande momento per gli amanti della lettura e della musica d’autore: alle 11:00 sarà presentato il volume “Battiato svelato” (Rai Libri), esplorato dal curatore Giorgio Calcara con numerosi ospiti, in un incontro moderato da Paolo Di Caro e Fulvia Toscano (Naxoslegge). Nel pomeriggio, dopo un’altra sessione di “Visioni parallele” alle 16:00, andrà in scena alle 17:00 un dialogo particolarmente affine allo spirito di Libreriamo: “Da Omero a Nolan: l’Odissea da archetipo a memoria collettiva social”. A riflettere su come la figura di Ulisse e il viaggio si trasformino attraversando letteratura, cinema e i nuovi social network saranno il sociologo Davide Bennato e il fondatore della community di Libreriamo, Saro Trovato.

Alle 18:00 si parlerà di dinamiche professionali con l’Industry Meeting 2026 a cura di Adriano Spadaro, focalizzato su tax credit e opportunità in Sicilia. Alle 19:00 si affronterà un tema cruciale con “Giovani e violenza nell’era di Internet – I canali della violenza e il Dark Web”, incontro condotto da Cristina Mastrandrea con Marcello La Bella, dirigente della Polizia Postale. Alle 21:00 torneranno protagonisti i corti in gara.

Gli appuntamenti di domenica

La giornata conclusiva di domenica 13 settembre inizierà alle 16:00 con l’ultimo blocco di “Visioni parallele”. Alle 18:00 il regista inglese Louis Nabil Djalili presenterà il documentario “Spalla a Spadda”, raccontando la Sicilia da una prospettiva esterna in dialogo con Adriano Spadaro. Alle 19:00 il documentario “HORONYA. Libertà cucita a mano” accenderà i riflettori sul riscatto sociale femminile attraverso l’esperienza della sartoria catanese M.O. Moda Operandi, moderato dalla regista e giornalista Maria Schillirò.

Il sipario calerà infine alle 21:00 con le ultime proiezioni serali e l’attesa cerimonia di premiazione. L’ingresso per partecipare a questa intensa tre giorni di proiezioni e incontri culturali è completamente gratuito. Il programma completo e gli aggiornamenti costanti saranno disponibili per il pubblico sul sito ufficiale cortiincortile.com e sui seguitissimi canali social Facebook e Instagram del Festival.