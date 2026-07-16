Bad Bunny sbarca a Milano il 17 e 18 luglio: due date evento all’Ippodromo tra l’energia di “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, hit globali e l’abbraccio intimo della “Casita”.

Benito Antonio Martínez Ocasio, globalmente noto come Bad Bunny, è un artista che sta ridefinendo la grammatica della cultura pop contemporanea. Con oltre 2,5 milioni di biglietti venduti nel suo ultimo tour, il cantante portoricano ha dimostrato che il reggaeton e la trap latina non sono più confinati a una nicchia geografica o a un puro intrattenimento da club: sono oggi una delle lenti più nitide attraverso cui osservare e raccontare il mondo.

Le date milanesi del tour di Bad Bunny

Il suo attesissimo ritorno in Italia si materializza a Milano con un doppio appuntamento epocale: due date destinate a trasformare il capoluogo lombardo nel cuore pulsante del ritmo latino e della narrazione urbana globale.

Il DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour fa tappa a Milano per le sue uniche tappe italiane, in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026 presso l’Ippodromo SNAI La Maura.

L’opera di Bad Bunny va ben oltre il beat ballabile. Il suo ultimo e acclamato progetto discografico, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, è un vero e proprio manifesto identitario. Al suo interno si intrecciano la nostalgia per la terra d’origine (Porto Rico), la denuncia della gentrificazione selvaggia che sta cambiando il volto dei Caraibi e il dolore per una diaspora forzata.

Salire sul palco dell’Ippodromo milanese significa per l’artista portare in Europa, oltre ad uno show visivamente maestoso, anche un frammento di resistenza politica e orgoglio culturale.

La struttura dello show: tra palco principale e “La Casita”

Chi assisterà a queste date assisterà a una performance teatrale a tutti gli effetti. La produzione del tour ha previsto una configurazione scenica sbalorditiva che si articola su due poli opposti dell’arena: il Palco Centrale, dedicato alle grandi produzioni, ai visual immersivi e alle coreografie corali e la Casita, una seconda pedana posizionata nel cuore del prato (vicino al settore del pubblico), concepita per simulare l’intimità di una tipica casa portoricana. Qui la performance si fa intima, carnale e spogliata dalle sovrastrutture commerciali, ricreando un vero e proprio dialogo con i fan.

La possibile scaletta dei concerti di Bad Bunny

Sebbene Bad Bunny ami sorprendere il proprio pubblico modificando l’ordine d’esecuzione e inserendo ospiti a sorpresa, i live europei di questa tournée hanno delineato una scaletta solida e concettualmente divisa in capitoli.

Secondo quanto rilanciato da Setlist, basandosi sulle canzoni eseguite domenica 5 luglio al concerto alla Paris La Défense Arena, ecco come dovrebbe svilupparsi il viaggio musicale dell’Ippodromo di Milano:

1. LA MuDANZA

2. Callaíta

3. PIToRRO DE COCO

4. WELTiTA

5. TURiSTA

6. Baile Inolvidable

7. NUEVAYoL

8. VeLDÁ

9. Tití Me Preguntó

10. Neverita

11. Si Veo a Tu Mamá

12. VOY A LLeVARTE PA PR

13. Me porto bonito

14. No Me Conoce

15. Bichiyal

16. Yo Perreo Sola

17. Efecto

18. Safaera

19. Diles

20. MONACO

21. COMO UN BEBÉ

22. QUE PRETENDES

23. La Canción

24. Mi Gente

25. Loco contigo

26. Que Calor

27. In da Getto

28. CAFé CON RON

29. Ábreme paso

30. Ojitos lindos

31. Dakiti

32. El Apagón

33. DTMF

34. EoO

Un rituale collettivo moderno

In un’epoca in cui la fruizione musicale è spesso rapida, algoritmica e distratta, concerti di questa portata testimoniano la persistenza di una vera e propria liturgia laica. Riunire decine di migliaia di persone sotto il cielo estivo di Milano per cantare parole nate nei quartieri popolari di San Juan di Porto Rico è la prova tangibile di come la lingua spagnola e il ritmo urban abbiano abbattuto ogni residua barriera linguistica.

Benito Martínez Ocasio è il poeta pop di una generazione fluida, globale e profondamente consapevole delle proprie radici. Se sarete tra la folla dell’Ippodromo il 17 o il 18 luglio, sappiate che non starete semplicemente assistendo a un concerto, ma a un pezzo di storia della cultura contemporanea di questo secolo.