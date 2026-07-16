Benito Antonio Martínez Ocasio, globalmente noto come Bad Bunny, è un artista che sta ridefinendo la grammatica della cultura pop contemporanea. Con oltre 2,5 milioni di biglietti venduti nel suo ultimo tour, il cantante portoricano ha dimostrato che il reggaeton e la trap latina non sono più confinati a una nicchia geografica o a un puro intrattenimento da club: sono oggi una delle lenti più nitide attraverso cui osservare e raccontare il mondo.
Le date milanesi del tour di Bad Bunny
Il suo attesissimo ritorno in Italia si materializza a Milano con un doppio appuntamento epocale: due date destinate a trasformare il capoluogo lombardo nel cuore pulsante del ritmo latino e della narrazione urbana globale.
Il DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour fa tappa a Milano per le sue uniche tappe italiane, in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026 presso l’Ippodromo SNAI La Maura.
L’opera di Bad Bunny va ben oltre il beat ballabile. Il suo ultimo e acclamato progetto discografico, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, è un vero e proprio manifesto identitario. Al suo interno si intrecciano la nostalgia per la terra d’origine (Porto Rico), la denuncia della gentrificazione selvaggia che sta cambiando il volto dei Caraibi e il dolore per una diaspora forzata.
Salire sul palco dell’Ippodromo milanese significa per l’artista portare in Europa, oltre ad uno show visivamente maestoso, anche un frammento di resistenza politica e orgoglio culturale.
La struttura dello show: tra palco principale e “La Casita”
Chi assisterà a queste date assisterà a una performance teatrale a tutti gli effetti. La produzione del tour ha previsto una configurazione scenica sbalorditiva che si articola su due poli opposti dell’arena: il Palco Centrale, dedicato alle grandi produzioni, ai visual immersivi e alle coreografie corali e la Casita, una seconda pedana posizionata nel cuore del prato (vicino al settore del pubblico), concepita per simulare l’intimità di una tipica casa portoricana. Qui la performance si fa intima, carnale e spogliata dalle sovrastrutture commerciali, ricreando un vero e proprio dialogo con i fan.
La possibile scaletta dei concerti di Bad Bunny
Sebbene Bad Bunny ami sorprendere il proprio pubblico modificando l’ordine d’esecuzione e inserendo ospiti a sorpresa, i live europei di questa tournée hanno delineato una scaletta solida e concettualmente divisa in capitoli.
Secondo quanto rilanciato da Setlist, basandosi sulle canzoni eseguite domenica 5 luglio al concerto alla Paris La Défense Arena, ecco come dovrebbe svilupparsi il viaggio musicale dell’Ippodromo di Milano:
1. LA MuDANZA
2. Callaíta
3. PIToRRO DE COCO
4. WELTiTA
5. TURiSTA
6. Baile Inolvidable
7. NUEVAYoL
8. VeLDÁ
9. Tití Me Preguntó
10. Neverita
11. Si Veo a Tu Mamá
12. VOY A LLeVARTE PA PR
13. Me porto bonito
14. No Me Conoce
15. Bichiyal
16. Yo Perreo Sola
17. Efecto
18. Safaera
19. Diles
20. MONACO
21. COMO UN BEBÉ
22. QUE PRETENDES
23. La Canción
24. Mi Gente
25. Loco contigo
26. Que Calor
27. In da Getto
28. CAFé CON RON
29. Ábreme paso
30. Ojitos lindos
31. Dakiti
32. El Apagón
33. DTMF
34. EoO
Un rituale collettivo moderno
In un’epoca in cui la fruizione musicale è spesso rapida, algoritmica e distratta, concerti di questa portata testimoniano la persistenza di una vera e propria liturgia laica. Riunire decine di migliaia di persone sotto il cielo estivo di Milano per cantare parole nate nei quartieri popolari di San Juan di Porto Rico è la prova tangibile di come la lingua spagnola e il ritmo urban abbiano abbattuto ogni residua barriera linguistica.
Benito Martínez Ocasio è il poeta pop di una generazione fluida, globale e profondamente consapevole delle proprie radici. Se sarete tra la folla dell’Ippodromo il 17 o il 18 luglio, sappiate che non starete semplicemente assistendo a un concerto, ma a un pezzo di storia della cultura contemporanea di questo secolo.