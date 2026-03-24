Addio a Gino Paoli, il cantautore-poeta che ha dato voce all’infinito

Oggi il mondo della musica italiana perde uno dei suoi maggiori esponenti. Con la scomparsa di Gino Paoli, all’età di 91 anni, non perdiamo soltanto un cantautore, ma uno degli ultimi grandi poeti del Novecento. Se la musica è stata il suo mezzo, la parola è stata la sua vera ossessione: una parola nuda, scabra, capace di squarciare il velo del quotidiano per rivelare l’immenso che si cela dietro le piccole cose.

Gino Paoli, la rivoluzione della semplicità

Gino Paoli è stato il cardine della cosiddetta “Scuola Genovese”. Insieme ad amici e compagni di viaggio come Luigi Tenco, Fabrizio De André e Bruno Lauzi, ha operato una vera e propria rivoluzione letteraria all’interno della canzone italiana. Prima di lui, il testo musicale era spesso legato a rime prevedibili e sentimentalismi di maniera. Paoli ha introdotto il realismo esistenziale.

Nelle sue strofe non c’erano più “cuori” e “fiori” astratti, ma oggetti concreti: una gatta, un soffitto viola, il suono della pioggia, il sapore del sale. Come i poeti dell’ermetismo o i maestri del realismo francese, Paoli ha capito che per toccare l’universale bisognava passare attraverso il particolare. La sua scrittura era un esercizio di sottrazione: togliere l’inutile per lasciare l’essenziale.

“Il Cielo in una Stanza”: un manifesto poetico

Se dovessimo scegliere un testo da inserire in un’antologia di letteratura italiana, sarebbe senza dubbio Il cielo in una stanza (1960). In pochi versi, Paoli descrive l’esperienza mistica dell’amore:

“Quando sei qui con me / questa stanza non ha più pareti / ma alberi, / alberi infiniti…”

Qui la parola smette di descrivere una realtà fisica e diventa visione. È il trionfo dell’immaginazione sul limite materiale. Quella stanza, che nella realtà era un luogo di appuntamento in una casa d’appuntamenti a Genova, diventa grazie alla sua penna un luogo sacro, un tempio dove il tempo si ferma. È la stessa ricerca dell’infinito di Leopardi, ma vissuta tra le mura domestiche di un’Italia che stava cambiando pelle.

L’estetica dell’assenza e del tempo

Un altro tema centrale della “letteratura” di Paoli è il tempo. In brani come Senza fine o Una lunga storia d’amore, il tempo non è una linea retta, ma un cerchio, un eterno ritorno. Paoli scriveva per restare, per fissare l’istante prima che svanisse. La sua capacità di descrivere l’assenza e la malinconia non era mai fine a se stessa; era un modo per celebrare la vita nella sua interezza, anche nei suoi lati più oscuri e difficili.

Il suo legame con la letteratura è sempre stato profondo, nutrito da letture e da una curiosità intellettuale che lo portava a dialogare con la bellezza in ogni sua forma. Non è un caso che molti scrittori contemporanei abbiano visto in lui un punto di riferimento: Paoli possedeva quel “ritmo interno” della frase che è tipico dei grandi narratori.

Ornella e Gino: Un’antologia d’amore e di musica

Non si può scrivere la biografia intellettuale di Gino Paoli senza dedicare un capitolo al suo legame con Ornella Vanoni, l’altra grande colonna della nostra musica, anch’essa recentemente scomparsa. Il loro non è stato solo un amore travolgente e tormentato, ma un vero e proprio laboratorio creativo. Se Paoli era la penna, Ornella era la voce che rendeva tridimensionali le sue visioni.

Insieme hanno rappresentato il dualismo perfetto della canzone d’autore: la scrittura riflessiva di lui che si fondeva con l’interpretazione viscerale di lei. Brani come Senza fine furono scritti da Gino guardando proprio le mani di Ornella, trasformando un dettaglio fisico in un concetto filosofico sull’eternità del sentimento.

La loro collaborazione, culminata in tour storici che hanno segnato la memoria del Paese, è stata una lezione di stile e di libertà. Con la scomparsa di entrambi, si chiude definitivamente quel “cerchio senza fine” che ha definito l’eleganza della cultura popolare italiana, lasciandoci in eredità un dialogo artistico che continuerà a parlarci di passione, di scontri e di una stima intellettuale che ha superato il tempo e le distanze.

L’ultimo anticonformista

Gino Paoli è stato anche un uomo di rotture e di silenzi. Il suo carattere spigoloso, la sua onestà brutale e il suo rifiuto delle convenzioni lo hanno reso un intellettuale scomodo e, per questo, necessario. In un’epoca di rumore incessante e parole vuote, Paoli ha difeso il valore del silenzio e della riflessione.

La sua voce, che negli anni si era fatta più roca e vissuta, quasi un sussurro jazz, era lo specchio di un’anima che non aveva mai smesso di cercare. Anche nelle sue ultime apparizioni, c’era quella dignità di chi sa di aver scritto pagine indelebili nella storia di un Paese.

Gino Paoli: un’eredità “senza fine”

Oggi ci resta il suo immenso canzoniere, una biblioteca di sentimenti in cui intere generazioni hanno imparato a leggere il proprio cuore. Da “Sapore di sale” a “Quattro amici”, le sue parole continueranno a risuonare ovunque ci sia qualcuno capace di guardare un soffitto e vederci il cielo.

Gino Paoli ci ha insegnato che la poesia non è qualcosa di lontano o accademico, ma è la capacità di dare un nome ai nostri sogni e alle nostre fragilità. Se ne va un uomo, resta il mito. E restano quelle pareti che, grazie a lui, non esistono più.