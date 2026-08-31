10 film da vedere al cinema a settembre 2026, dalle novità ai grandi classici

Settembre è tradizionalmente il mese in cui il cinema si risveglia dopo la pausa estiva e nel 2026 il passaggio verso l’autunno sarà particolarmente ricco. Il calendario italiano conta al momento 43 titoli distribuiti nel corso del mese, con giornate particolarmente affollate come il 10 settembre, quando sono previste nove uscite, e il 17 e…

Settembre è tradizionalmente il mese in cui il cinema si risveglia dopo la pausa estiva e nel 2026 il passaggio verso l’autunno sarà particolarmente ricco. Il calendario italiano conta al momento 43 titoli distribuiti nel corso del mese, con giornate particolarmente affollate come il 10 settembre, quando sono previste nove uscite, e il 17 e il 24 settembre, con sette film ciascuna. Accanto alle nuove produzioni troviamo inoltre diversi ritorni in sala, capaci di trasformare settembre in un’occasione per scoprire ciò che arriverà nei prossimi mesi ma anche per vedere finalmente sul grande schermo alcuni classici.

La scelta diventa quindi molto più ampia del solito. Ci saranno horror, commedie, cinema d’autore, storie familiari e fantascienza, ma anche uno dei ritorni più attesi dell’anno, quello di Sandra Bullock e Nicole Kidman nell’universo di Amori e incantesimi. Abbiamo scelto dieci appuntamenti che raccontano bene questa varietà, da segnare sul calendario per decidere con quale film salutare definitivamente l’estate.

10 film in uscita al cinema a settembre 2026 da non perdere

“Train to Busan” – 2 settembre

Regia: Yeon Sang-ho

Genere: horror, drammatico

Uscita: 2 settembre 2026

Prima ancora di guardare alle novità, settembre offre la possibilità di recuperare sul grande schermo uno dei film coreani che hanno maggiormente contribuito alla diffusione internazionale del cinema di genere degli ultimi anni. A dieci anni dall’uscita originale, Train to Busan torna nelle sale italiane il 2 settembre, distribuito da BIM Distribuzione e Tucker Film.

Tutto comincia con un padre e una figlia su un treno diretto a Busan. Seok-woo è un uomo assorbito dal lavoro e ormai distante dalla piccola Su-an, che vuole raggiungere la madre. Quando sul convoglio sale una ragazza ferita e l’infezione che porta con sé comincia a diffondersi, il viaggio si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza. Il film funziona però perché dietro gli zombie racconta anche egoismo, solidarietà, responsabilità e differenze sociali. Il treno diventa una piccola società in movimento nella quale, davanti alla paura, ciascuno è costretto a mostrare chi è realmente.

“Silent Friend” – 3 settembre

Regia: Ildikó Enyedi

Genere: drammatico

Uscita: 3 settembre 2026

Per chi cerca un cinema completamente diverso, il 3 settembre arriva Silent Friend di Ildikó Enyedi, con Tony Leung Chiu-wai, Luna Wedler, Enzo Brumm e Léa Seydoux. Il film costruisce il proprio racconto intorno a un vecchio albero situato nel giardino botanico di un’università tedesca e attraversa epoche differenti per interrogarsi sul rapporto tra esseri umani e mondo vegetale.

Nel 2020 un neuroscienziato di Hong Kong arriva nell’università mentre il Covid comincia a diffondersi; nel 1908 una giovane donna affronta le difficoltà legate all’ingresso alla facoltà di Botanica; nel 1972 due studenti osservano le reazioni di un geranio. Il risultato è un film che cambia radicalmente prospettiva e prova a ricordarci che l’uomo non è necessariamente il centro di tutto ciò che esiste. Una proposta più contemplativa, perfetta per chi al cinema cerca anche domande capaci di accompagnarlo oltre i titoli di coda.

“Il malloppo” – 3 settembre

Regia: Volfango De Biasi

Genere: commedia

Uscita: 3 settembre 2026

Diego Abatantuono, Michele Foresta, Max Angioni e Maria Amelia Monti sono invece protagonisti de Il malloppo, la commedia diretta da Volfango De Biasi che arriva nelle sale il 3 settembre. Al centro della storia c’è Michele Ragusa, investigatore privato economicamente disastrato e decisamente più abituato a piccoli casi che alle grandi indagini criminali.

La situazione cambia quando il passato dell’amico Diego, ex rapinatore diventato proprietario di un’osteria, torna a bussare alla porta sotto forma di un misterioso bottino di lingotti d’oro scomparso negli anni Ottanta. Michele decide di indagare insieme all’improbabile tirocinante Alex e quella che sembrava una vicenda dimenticata da oltre trent’anni comincia a trascinarli tra vecchi complici, equivoci e segreti. Una commedia investigativa che punta soprattutto sull’incontro tra personaggi apparentemente poco adatti al ruolo di eroi.

“Amori e incantesimi 2” – 10 settembre

Regia: Susanne Bier

Genere: commedia, fantasy

Uscita: 10 settembre 2026

Probabilmente uno degli appuntamenti più attesi del mese. Il 10 settembre tornano Sally e Gillian Owens, ancora una volta interpretate da Sandra Bullock e Nicole Kidman. Alla regia di Amori e incantesimi 2 troviamo Susanne Bier, mentre nel cast figurano anche Lee Pace e Maisie Williams.

A quasi trent’anni dal film diventato un cult, torniamo così nel mondo delle Owens e della magia che attraversa da generazioni la loro famiglia. Questa volta le sorelle devono affrontare nuovamente la maledizione che minaccia le persone che amano, mentre una nuova generazione è ormai entrata nella storia. Dietro incantesimi e atmosfere fantasy rimane però il tema che ha sempre reso affascinante questo universo: quanto di ciò che siamo viene deciso dalle generazioni che ci hanno preceduto e quanto, invece, possiamo scegliere di cambiare? Per chi ha amato il film del 1998 sarà inevitabilmente l’appuntamento cinematografico di settembre.

“Un mondo meraviglioso” – 10 settembre

Regia: Giulio Callegari

Genere: commedia, fantascienza

Uscita: 10 settembre 2026

Che cosa accadrebbe se la nostra dipendenza dalla tecnologia arrivasse al punto di rendere quasi impossibile vivere senza robot? Un mondo meraviglioso parte proprio da questa domanda e immagina un futuro non troppo lontano nel quale gli esseri umani hanno delegato alle macchine una parte sempre maggiore della propria quotidianità.

Max, ex insegnante e madre decisamente poco affascinata dalla tecnologia, cerca di sopravvivere grazie alla propria capacità di arrangiarsi. Quando decide di rapire un robot estremamente avanzato per venderne i componenti, il piano naturalmente precipita. Quella che comincia come una commedia fantascientifica si trasforma così in un viaggio alla ricerca della figlia e in una riflessione su qualcosa che ci riguarda già oggi: più diventano intelligenti le macchine, più siamo costretti a domandarci che cosa consideriamo esclusivamente umano.

“M – Il mostro di Düsseldorf” – 14 settembre

Regia: Fritz Lang

Genere: drammatico, thriller

Uscita: 14 settembre 2026

Settembre offre anche l’occasione di vedere in sala uno dei capolavori assoluti della storia del cinema. La Cineteca di Bologna riporta sul grande schermo M – Il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang, realizzato nel 1931 e interpretato da un indimenticabile Peter Lorre.

Una città vive nel terrore a causa di un assassino di bambine che sembra impossibile da identificare. La pressione esercitata dalla polizia diventa talmente forte da disturbare persino le attività criminali, spingendo il mondo della malavita a partecipare alla caccia all’uomo. Lang trasforma il thriller in qualcosa di molto più inquietante: una riflessione sulla paura collettiva, sulla giustizia e sul momento in cui una comunità decide di trasformarsi contemporaneamente in investigatore, giudice e carnefice. A quasi un secolo dalla sua realizzazione conserva una modernità impressionante.

“The Invite – Il piacere è tutto nostro” – 16 settembre

Regia: Olivia Wilde

Genere: commedia, drammatico

Uscita: 16 settembre 2026

Olivia Wilde torna alla regia e questa volta si mette anche davanti alla macchina da presa accanto a Seth Rogen, Penélope Cruz ed Edward Norton. The Invite – Il piacere è tutto nostro parte da una situazione apparentemente ordinaria: Angela e Joe sono sposati da tempo e la loro relazione sembra ormai consumata dalla routine. Una cena con gli affascinanti e disinibiti vicini di casa, però, porta improvvisamente in superficie desideri e problemi che la coppia aveva imparato a ignorare.

La commedia sentimentale diventa così il terreno attraverso cui parlare del matrimonio dopo che l’innamoramento iniziale ha lasciato spazio all’abitudine. Che cosa rimane di una coppia quando entrambi smettono di guardarsi davvero? E quanto basta perché un incontro esterno rimetta in discussione un equilibrio apparentemente stabile? Il cast da solo rende il film una delle curiosità più interessanti del mese.

“Resident Evil” – 17 settembre

Regia: Zach Cregger

Genere: horror, azione, fantascienza

Uscita: 17 settembre 2026

Dopo Barbarian e Weapons, Zach Cregger affronta uno dei franchise horror più conosciuti della cultura pop. Il nuovo Resident Evil arriverà nei cinema italiani il 17 settembre con una storia originale, quindi senza riproporre direttamente le vicende dei precedenti adattamenti cinematografici. Nel cast troviamo Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Kali Reis e Zach Cherry.

Il protagonista Bryan è un corriere medico che si ritrova coinvolto quasi casualmente in una notte destinata a precipitare nel caos. L’obiettivo dichiarato sembra essere quello di riportare il franchise verso l’orrore e la sopravvivenza, recuperando quella sensazione di vulnerabilità che apparteneva alle origini videoludiche di Resident Evil. Sarà interessante soprattutto vedere che cosa farà Cregger con un universo già conosciutissimo dopo aver dimostrato quanto ami destabilizzare le regole dell’horror contemporaneo.

“Calle Malaga” – 17 settembre

Regia: Maryam Touzani

Genere: drammatico

Uscita: 17 settembre 2026

Carmen Maura è protagonista di Calle Malaga, film di Maryam Touzani che racconta il rapporto tra una madre, una figlia e una casa che per ciascuna delle due possiede un significato completamente diverso. María Ángeles è una donna spagnola che vive da sola a Tangeri quando la figlia Clara arriva da Madrid intenzionata a vendere l’appartamento nel quale la madre ha costruito la propria vita.

Da questo conflitto apparentemente pratico nasce una storia sul diritto di decidere della propria esistenza anche quando gli altri pensano di sapere che cosa sia meglio per noi. María Ángeles cerca di conservare la propria casa e, nel farlo, riscopre anche il desiderio e la possibilità dell’amore. È una storia particolarmente interessante perché sposta lo sguardo su una protagonista adulta senza trattare la vecchiaia come il momento in cui desideri e possibilità devono necessariamente ridursi.

“Il dottor Stranamore” – 28 settembre

Regia: Stanley Kubrick

Genere: commedia, satira

Uscita: 28 settembre 2026

Chiudiamo con un altro ritorno che, osservando il presente, rischia di apparire persino più attuale di quanto vorremmo. Lucky Red riporta nei cinema il 28 settembre Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba, capolavoro satirico realizzato da Stanley Kubrick nel 1964 con Peter Sellers e George C. Scott.

Un generale americano decide autonomamente di ordinare un attacco nucleare contro l’Unione Sovietica, mentre politici e militari cercano disperatamente di impedire che la sua follia provochi una catastrofe globale. Kubrick prende la possibilità dell’annientamento nucleare e compie una scelta ancora oggi sorprendente: invece di trasformarla in tragedia, la rende una commedia nerissima sull’assurdità del potere. Vederlo oggi al cinema significa confrontarsi con quanto poco sia invecchiata la sua domanda centrale: possiamo davvero sentirci al sicuro quando strumenti capaci di distruggere il mondo dipendono dalle decisioni degli esseri umani?

Settembre 2026, un mese per tornare davvero al cinema

Il calendario di settembre dimostra quanto la sala possa ancora offrire esperienze molto diverse nello spazio di poche settimane. Possiamo passare dalla nostalgia magica di Amori e incantesimi 2 all’horror di Resident Evil, dalla commedia adulta di Olivia Wilde alle riflessioni sulla natura di Silent Friend, fino alla possibilità di incontrare per la prima volta sul grande schermo opere come M – Il mostro di Düsseldorf e Il dottor Stranamore.