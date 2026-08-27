Serie tv settembre 2026 le novità da vedere in streaming e in tv

Scopri le serie TV in uscita a settembre 2026 su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, Sky, NOW e Rai 1: date, trame e novità da non perdere.

L’estate sta per lasciare spazio alla nuova stagione televisiva e settembre 2026 riporta sugli schermi alcune serie molto amate insieme a produzioni completamente nuove. È il momento dell’anno in cui le piattaforme cominciano a schierare titoli destinati ad accompagnarci durante l’autunno e il calendario questa volta attraversa generi molto diversi: dal thriller alla spy story, dal teen drama italiano alla serialità generalista, fino alla commedia sportiva.

A rendere interessante il mese è soprattutto la varietà. Chi cerca tensione avrà a disposizione un treno fuori controllo e una scomparsa mai risolta; chi ama l’azione potrà entrare ancora più profondamente nell’universo di Reacher attraverso uno dei suoi personaggi più amati; chi preferisce le storie di formazione potrà scoprire un liceo militare nel quale crescere significa imparare molto più di quanto insegnino le lezioni. Senza dimenticare il ritorno di Gary Oldman nei panni dell’irresistibile Jackson Lamb.

Serie TV settembre 2026: cosa vedere su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, Sky, NOW e Rai

“Chad Powers 2” – dal 3 settembre su Disney+

Dove vederla: Disney+

Data di uscita: 3 settembre 2026

Genere: commedia sportiva

Glen Powell torna nei panni di Russ Holliday, quarterback che dopo aver distrutto la propria promettente carriera nel football universitario ha trovato un modo decisamente poco convenzionale per ricominciare: trasformarsi nell’eccentrico Chad Powers e ottenere una seconda possibilità sotto falsa identità. La serie nasce proprio dal contrasto tra ciò che Russ è stato e la persona che deve fingere di essere per riconquistare il campo, trasformando il football in un terreno sul quale parlare anche di fallimento, identità e possibilità di ricominciare. La seconda stagione arriva su Disney+ il 3 settembre. (Movieplayer)

“Nightsleeper – Fuori controllo” – dal 4 settembre su Sky e NOW

Dove vederla: Sky Atlantic e NOW

Data di uscita: 4 settembre 2026

Genere: thriller, azione

Un treno notturno in viaggio verso Londra viene hackerato e trasformato in un’enorme arma lanciata sui binari. A bordo si trova Joe Roag, ex agente di polizia, mentre lontano dal convoglio Abby Aysgarth, direttrice tecnica ad interim del National Cyber Security Centre, tenta disperatamente di capire chi abbia preso il controllo del mezzo. I due devono collaborare mentre il tempo diminuisce e diventa sempre più difficile stabilire di chi ci si possa fidare.

Nightsleeper – Fuori controllo costruisce così un thriller quasi claustrofobico, nonostante gran parte della storia si svolga su un mezzo in continuo movimento. Dietro l’operazione si nasconde infatti una figura che si fa chiamare “Driver” e sembra riuscire ad anticipare ogni tentativo di fermare il treno. La serie britannica arriva in Italia dal 4 settembre su Sky Atlantic e NOW. (Sky)

“Il Paradiso delle Signore 11” – dal 7 settembre su Rai 1

Dove vederla: Rai 1

Data di uscita: 7 settembre 2026

Genere: drammatico, storico, sentimentale

Il grande magazzino più famoso della televisione italiana riapre le sue porte con 160 nuovi episodi e compie un passo importante nella propria cronologia: siamo nel 1967 e il Sessantotto è ormai alle porte. La trasformazione della società comincia a entrare anche nelle vite dei personaggi attraverso nuove aspirazioni, movimenti studenteschi, cambiamenti nei costumi e soprattutto un desiderio femminile di indipendenza sempre più difficile da contenere.

La nuova stagione introduce sette personaggi e riporta a Milano Riccardo Guarnieri dopo una lunga assenza, mentre vecchi equilibri economici e sentimentali vengono nuovamente messi alla prova. È proprio il rapporto tra la piccola storia dei protagonisti e la grande storia italiana a continuare a essere uno dei motori della serie: il Paradiso cambia perché fuori dalle sue vetrine sta cambiando un intero Paese. (Sky TG24)

“Last Seen” – dal 9 settembre su Apple TV

Dove vederla: Apple TV

Data di uscita: 9 settembre 2026

Genere: thriller, drammatico

Una scomparsa può dividere una vita in un prima e un dopo. Ian Ridley lo sa fin troppo bene: undici anni prima sua figlia Maggie è scomparsa senza lasciare traccia e da allora l’uomo non è mai riuscito ad accettare davvero l’idea che possa essere morta. Un tempo detective, oggi lavora come operatore telefonico per le emergenze della polizia nello stato australiano di Victoria, aggrappandosi ancora alla possibilità di scoprire cosa sia successo alla figlia.

Last Seen nasce dal romanzo dello scrittore Ryan David Jahn precedentemente conosciuto come The Dispatcher e utilizza il meccanismo del thriller per raccontare anche qualcosa di più intimo: cosa succede a una persona quando l’assenza di una risposta diventa la condizione intorno alla quale ha costruito tutta la propria esistenza? La prima stagione debutta il 9 settembre su Apple TV. (Movieplayer)

“Neagley” – dal 16 settembre su Prime Video

Dove vederla: Prime Video

Data di uscita: 16 settembre 2026

Genere: azione, crime, thriller

L’universo di Reacher si espande e questa volta Jack Reacher deve cedere il centro della scena a Frances Neagley. Maria Sten torna nel ruolo dell’ex investigatrice speciale dell’esercito diventata detective privata, protagonista di uno spin-off che permette finalmente di esplorare il personaggio indipendentemente dall’eroe interpretato da Alan Ritchson.

La storia prende il via dalla misteriosa morte di una persona molto vicina a Neagley. L’indagine la conduce verso qualcosa di molto più pericoloso di quanto immaginasse, fino a una setta che opera in una fattoria. Ritroveremo anche Reacher in alcune apparizioni, ma questa volta è Neagley a dettare le regole. La serie debutterà il 16 settembre su Prime Video con otto episodi e promette di conservare azione, violenza e senso personale della giustizia che hanno contribuito al successo della serie madre. (People.com)

“Slow Horses 6” – dal 16 settembre su Apple TV

Dove vederla: Apple TV

Data di uscita: 16 settembre 2026

Genere: spy thriller, drammatico

Se esiste un luogo in cui nessuna spia vorrebbe finire è Slough House, il dipartimento dell’MI5 nel quale vengono relegati gli agenti che hanno compromesso la propria carriera. A guidare questa squadra di reietti continua a esserci Jackson Lamb, interpretato da Gary Oldman: trasandato, offensivo, imprevedibile e quasi sempre molto più intelligente di quanto gli altri vorrebbero ammettere.

Nella sesta stagione gli Slow Horses diventano a loro volta bersagli e sono costretti alla fuga mentre Diana Taverner li trascina in un pericolosissimo gioco di vendetta e rappresaglia. I nuovi episodi adattano Joe Country e Slough House di Mick Herron, condensando per la prima volta due romanzi in un’unica stagione. Saranno sei episodi: il primo arriverà il 16 settembre, seguito da un episodio ogni mercoledì fino al 21 ottobre. (Apple)

“Minerva – La Scuola” – dal 22 settembre su Netflix

Dove vederla: Netflix

Data di uscita: 22 settembre 2026

Genere: teen drama, mistery

Una delle novità italiane più interessanti di settembre ci porta in un liceo militare di Napoli. Qui la sveglia suona all’alba, i cellulari e gli abiti civili sono vietati, si studiano tattica militare e scherma e persino le relazioni sentimentali sono proibite. In questo ambiente rigidissimo arrivano ragazzi molto diversi tra loro, ognuno con una ragione personale per essere lì.

Salvo proviene da una casa famiglia ed entra al Minerva per capire cosa sia accaduto al suo migliore amico; Vincenzo sogna invece di seguire le orme del padre nella carriera militare, mentre Camilla è una ragazza milanese privilegiata che il padre ha mandato nella scuola nella speranza di cambiarla. Diretta da Ivan Silvestrini, Minerva – La Scuola è composta da otto episodi e utilizza le regole dell’istituzione militare per raccontare il momento in cui le aspettative familiari entrano in conflitto con la persona che si desidera diventare. Dal 22 settembre sarà disponibile esclusivamente su Netflix. (About Netflix)

“DOC – Nelle tue mani 4” – dal 24 settembre su Rai 1

Dove vederla: Rai 1

Data di uscita: 24 settembre 2026

Genere: medical drama

Settembre segna anche il ritorno di una delle fiction italiane più popolari degli ultimi anni. Luca Argentero torna nell’universo di DOC – Nelle tue mani, la serie nata dalla storia di Andrea Fanti, medico che dopo un trauma cerebrale ha perso dodici anni della propria memoria ed è stato costretto a ricostruire la propria identità professionale e privata partendo praticamente da zero.

Il successo di DOC è sempre dipeso proprio dall’incontro tra il medical drama e una domanda che va oltre la medicina: quanto della nostra identità dipende da ciò che ricordiamo? Il protagonista ha dovuto imparare nuovamente chi fossero le persone che amava e, soprattutto, confrontarsi con l’uomo che era diventato senza ricordare di esserlo stato. La quarta stagione è indicata nel calendario italiano a partire dal 24 settembre su Rai 1. (Movieplayer)

Settembre 2026 apre ufficialmente la nuova stagione delle serie TV

Se agosto invita ancora al recupero delle serie lasciate indietro durante l’anno, settembre cambia completamente ritmo. Il calendario del 2026 mette insieme titoli capaci di parlare a pubblici molto diversi e soprattutto mostra quanto sia ormai difficile separare nettamente televisione generalista e streaming: nello stesso mese convivono il ritorno quotidiano de Il Paradiso delle Signore, una produzione italiana Netflix come Minerva, uno spin-off internazionale come Neagley e una delle serie britanniche più apprezzate degli ultimi anni come Slow Horses.

Tra tutte, proprio il 16 settembre potrebbe essere la data da segnare sul calendario: nello stesso giorno arriveranno Neagley su Prime Video e la sesta stagione di Slow Horses su Apple TV. Due modi molto diversi di raccontare personaggi che operano ai margini delle regole, accomunati però dalla stessa domanda: cosa resta di una persona quando il lavoro che ha scelto finisce per coincidere completamente con la sua identità?