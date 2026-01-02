I versi di Lucio Dalla sul valore di un amore finito

Esistono diverse visioni dell’amore che poeti e cantautori hanno tramandato a noi attraverso i loro versi e le loro opere. Una di queste è quella di Lucio Dalla, il quale aveva un modo di intendere l’amore che privilegiasse l’essere rispetto al durare. Questi versi, tratti dalla meravigliosa “Rispondimi”, rappresentano un manifesto della poetica dalliana e, più in generale, una delle definizioni più pure della gratuità del sentimento.

“Un amore è amore anche se non ha domani”

La canzone “Rispondimi” è contenuta principalmente nell’album “Henna” del 1993, dove appare anche in una versione featuring con Tosca. È una traccia del suo repertorio che mostra la sua collaborazione con altri artisti e le sfumature musicali della sua produzione. Analizziamo i versi estrapolati da questo celebre brano.

“Rispondimi”, un amore che finisce

La frase di Lucio Dalla “Un amore è un amore anche se non ha domani” racconta la fine di una relazione e la difficoltà nell’accettare quel silenzio improvviso da parte di chi abbiamo tanto amato. Quel vuoto che si crea dentro e fuori di noi, impossibile da riempire. E di fronte al quale, non abbiamo altra scelta, se non quella di riconoscere quanto di vero e intenso abbiamo vissuto.

Le persone che abbiamo amato rimangono nel nostro cuore, perché, come recita una frase di Lucio Dalla, “Un amore è un amore anche se non ha domani”. Una preghiera rivolta a chi abbiamo amato, ma anche un sussurro che ci consola nel silenzio. Niente e nessuno potrà, infatti, cancellare l’amore che abbiamo dato e ricevuto e Lucio Dalla ce lo canta come nessun altro saprebbe fare.

Il valore dell’istante contro la tirannia del tempo

I versi eterni di Lucio Dalla ci portano ad una riflessione che va ben oltre il sentimento amoroso: nella nostra società, siamo abituati a misurare il successo di una relazione in base alla sua longevità. Quindi, un amore che finisce è spesso etichettato come un “fallimento”. Dalla ribalta questa logica. Affermando che un amore è tale “anche se non ha domani”, ci dice che l’intensità e la verità di un sentimento non dipendono dalla sua data di scadenza. Un amore vissuto pienamente per un solo giorno ha la stessa dignità ontologica di un matrimonio lungo cinquant’anni.

L’amore come entità autonoma

I versi contenuti nel brano di Dalla suggeriscono invece che l’amore sia un’energia che basta a se stessa. Non ha bisogno di contratti, di progetti futuri o di promesse per esistere. Esiste nel momento in cui viene provato. È una forma di resistenza al cinismo: non importa se finirà male o se non inizierà mai un percorso comune; ciò che è stato provato resta un fatto oggettivo e prezioso.

C’è una dolce rassegnazione in queste parole: Dalla riconosce la finitudine delle cose umane. Accettare che un amore non abbia un “domani” non significa amarlo meno, ma amarlo con la consapevolezza della sua fragilità. È un invito a non sprecare il “qui e ora” nell’ansia di ciò che sarà.

Lucio Dalla, un poeta in musica

Considerato uno dei più importanti e innovativi cantautori italiani, Lucio Dalla ha saputo toccare il cuore di giovani, adulti e bambini, con i suoi pezzi senza tempo. Il cantautore bolognese ha sempre cantato gli ultimi, i momenti di solitudine e gli amori irregolari. Questi versi contenuti nel brano “Rispondimi” riflettono perfettamente il suo sguardo: un occhio che sa scorgere l’assoluto nel contingente. Per Dalla, l’amore è un’illuminazione che squarcia il buio, indipendentemente da quanto duri il lampo.

Con ironia e curiosità uniche, Dalla ha raccontato il mondo che lo circondava, imprimendo un segno indelebile nella storia della musica italiana. Musicista, ma anche paroliere e poeta, Lucio Dalla ci ha consegnato immagini straordinarie, veicolate in parole e musica dalla sua voce inconfondibile. Fra le sue canzoni più famose, ricordiamo 4/3/1943, Piazza Grande, Com’è profondo il mare, L’anno che verrà, la splendida Caruso, Attenti al lupo. Ma anche Rispondimi, da cui è tratta la frase di Lucio Dalla che vi proponiamo oggi.