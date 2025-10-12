I versi di Giovanni Pascoli sul ruolo della poesia nella società

I versi tratti da I due fuchi, contenuti nella raccolta Myricae di Giovanni Pascoli, offrono una profonda riflessione sul ruolo del poeta nella società e sulla sua relazione con il mondo esterno. In questi versi, Pascoli descrive il compito del poeta come quello di osservare il caos dell’universo (“nel torbido universo t’affisi”), per coglierne il significato e trasmetterlo agli altri attraverso la “lucida parola” e il “dolce verso”. Questo compito, così intimamente legato alla sua sensibilità, rende il poeta un intermediario tra la realtà sfuggente e l’umanità.

“Tu poeta, nel torbido universo

t’affisi, tu per noi lo cogli e chiudi

in lucida parola e dolce verso;

sì ch’opera è di te ciò che l’uom sente

tra l’ombre vane, tra gli spettri nudi.

Or qual n’hai grazia tu presso la gente?”

“I due fuchi”, poesia di Giovanni Pascoli d’ascendenza virgiliana

In questo testo, si attribuisce al poeta un ruolo di creatore, simile a quello di un demiurgo, ovvero colui che dà forma a un ordine armonico partendo dal caos primordiale. Il poeta diventa così colui che costruisce un ordine formale dal disordine del mondo. Questo concetto ricorda l’idea espressa da Baudelaire nel suo Art romantique, in cui l’artista è descritto come colui che prende la natura, vista come un insieme disorganizzato di materiali, e la trasforma in qualcosa di organizzato e coerente.

Tuttavia, Pascoli si concentra principalmente sull’aspetto estetico e formale di questo processo, evidenziando la trasformazione attraverso l’uso di parole chiare (“lucida parola”) e la creazione di versi musicali e armoniosi (“dolce verso”). L’enfasi di Pascoli sull’aspetto formale del lavoro del poeta riflette una concezione tipicamente parnassiana, corrente che esalta la bellezza e la perfezione formale dell’opera d’arte, separandola dall’utile o dal contenuto pratico. Inoltre, il testo sottolinea anche due temi ricorrenti nella poetica di Pascoli: la condizione del poeta e l’incomprensione da parte del pubblico. Come accade in altre sue opere, come Il cacciatore e Nozze, il poeta è visto come un individuo spesso isolato e incompreso, il cui lavoro creativo non è sempre riconosciuto dalla società. Questa incomprensione riflette una rivendicazione della libertà dell’artista, che crea senza doversi piegare alle aspettative della collettività.

Pascoli si sofferma sull’idea che il poeta è colui che, in mezzo alle ombre e agli spettri, riesce a trovare una forma di verità e bellezza. Il “torbido universo” è una metafora del caos e della complessità del mondo, in cui gli esseri umani vivono circondati da illusioni, sofferenze e misteri. Tuttavia, grazie alla sua sensibilità e alla sua capacità di introspezione, il poeta riesce a fare ordine nel disordine. Egli prende ciò che è confuso e oscuro e lo trasforma in qualcosa di comprensibile, chiaro e persino bello, grazie all’arte della parola.

L’espressione “lucida parola e dolce verso” enfatizza proprio questo potere trasformatore della poesia. La “lucida parola” rappresenta la chiarezza intellettuale che il poeta infonde nella realtà, mentre il “dolce verso” ne cattura la bellezza formale e stilistica. È una combinazione di ragione e sentimento, una capacità unica del poeta di coniugare pensiero e emozione.

Un altro aspetto centrale di questi versi è la riflessione sul riconoscimento che la società offre al poeta. Dopo aver descritto l’importante funzione del poeta come traduttore del mondo, Pascoli si domanda: “Or qual n’hai grazia tu presso la gente?” Qui emerge un senso di amarezza e di disillusione. Nonostante il poeta svolga un compito vitale per la comunità, non riceve il giusto riconoscimento. La sua capacità di dare un senso alle cose e di trasformare il caos in ordine non viene apprezzata dalla società, che spesso lo lascia in una condizione di solitudine e marginalità.

Questa condizione di isolamento è un tema ricorrente nella poesia di Pascoli. Egli vede il poeta come un essere profondamente sensibile e diverso dal resto dell’umanità, capace di percepire sfumature e significati che sfuggono agli altri. Tuttavia, questa stessa sensibilità lo rende anche vulnerabile e incomprenso. Il suo dono di cogliere il senso delle cose è al tempo stesso la fonte della sua grandezza e della sua alienazione.

La visione pascoliana del poeta

In questi versi, Pascoli sembra anticipare una visione moderna del poeta come un “outsider”, una figura che non si conforma alle norme sociali e che, per questo, è spesso ignorata o fraintesa. La sua arte non è vista come qualcosa di immediatamente utile o pratico, e questo porta la società a sottovalutare il suo ruolo. Eppure, Pascoli insiste che senza il lavoro del poeta, l’umanità sarebbe incapace di comprendere a fondo il proprio mondo interiore e quello esterno.

Questo concetto è in linea con la visione generale di Pascoli sul poeta come un individuo capace di indagare i misteri dell’esistenza, penetrando nel “nido” dei sentimenti e delle emozioni nascoste. Per Pascoli, la poesia ha una funzione quasi sacra: è il mezzo attraverso il quale l’essere umano riesce a trovare una connessione con ciò che è ineffabile e sublime.

La poesia di Pascoli, come emerge da questi versi, è vista come uno strumento di rivelazione e comprensione. In un mondo dove la realtà è spesso oscura e incomprensibile, il poeta offre un faro di luce. Il suo compito è complesso e spesso ingrato, ma essenziale per dare voce a ciò che non può essere espresso altrimenti.

La domanda retorica che chiude i versi — “Or qual n’hai grazia tu presso la gente?” — sembra suggerire una sfida aperta: è possibile che la società non riconosca il valore della poesia, ma questo non toglie nulla alla sua importanza. Il poeta rimane colui che dà forma e significato al caos dell’esistenza, anche se non riceve la gratitudine che merita.

Attraverso questi versi di I due fuchi, Giovanni Pascoli riflette sul ruolo del poeta come mediatore tra il mondo caotico e la società, e sulla sua solitudine di fronte all’incomprensione. La poesia diventa un’arte che non solo esprime, ma trasforma la realtà, offrendo chiarezza e bellezza in mezzo al caos. Tuttavia, questa grandezza rimane spesso non riconosciuta, lasciando il poeta in una posizione di isolamento.

La visione pascoliana del poeta come colui che vede ciò che gli altri non vedono, ma che è al contempo marginalizzato dalla società, ci invita a riflettere sul valore della poesia nella nostra vita e sul rispetto che dovremmo dare a chi ci aiuta a comprendere meglio noi stessi e il mondo che ci circonda.