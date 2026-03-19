Frasi

I versi di Umberto Saba dedicati al padre, simile a lui

Patrizio Lo Votrico

19 Marzo 2026

Leggiamo questi versi tratti dalla celeberrima poesia di Umberto Saba Mio padre fu per me "l'assassino", in un cui si scopre uguale al genitore.

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I versi di Umberto Saba dedicati al padre, uguale a lui

Umberto Saba, pseudonimo di Umberto Poli (Trieste, 1883 – Gorizia, 1957), è uno dei maggiori poeti del Novecento italiano. La sua opera principale, il Canzoniere, è una raccolta poetica che lo ha impegnato per tutta la vita e che costituisce una sorta di autobiografia in versi. In essa Saba esplora con lucidità e intensità i temi dell’esistenza: l’amore, la famiglia, la città di Trieste, la propria identità psichica e spirituale.

La poesia di Saba si distingue per uno stile volutamente classico e colloquiale al tempo stesso, lontano dalle sperimentazioni dell’avanguardia: il poeta preferisce la chiarezza espressiva, la metrica tradizionale e una lingua vicina al parlato, capace tuttavia di raggiungere profondità emotive straordinarie. La psicoanalisi — che Saba conobbe e praticò — lasciò tracce profonde nella sua visione del mondo e nella sua scrittura.

Mio padre è stato per me «l’assassino»;
fino ai vent’anni che l’ho conosciuto.
Allora ho visto ch’egli era un bambino,
e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto.

Aveva in volto il mio sguardo azzurrino,
un sorriso, in miseria, dolce e astuto.
Andò sempre pel mondo pellegrino;
più d’una donna l’ha amato e pasciuto.

Contesto e collocazione nel Canzoniere di Umberto Saba

Questo sonetto appartiene alla sezione autobiografica del Canzoniere e affronta uno dei nodi più dolorosi della vita di Saba: il rapporto con il padre. Abramo Poli, di origine ebraica, abbandonò la madre di Umberto ancor prima che il bambino nascesse, lasciandola sola a Trieste. Per il giovane Saba, cresciuto nell’assenza paterna, il padre era dunque una figura mitizzata in negativo, un «assassino» — parola fortissima, messa tra virgolette a indicarne la natura soggettiva e infantile — responsabile di una ferita mai del tutto rimarginata.

Il sonetto nasce da un incontro reale: quando Saba, intorno ai vent’anni, conobbe finalmente il padre, l’immagine del mostro si sgretolò. Al suo posto apparve un uomo semplice, leggero, nomade e incapace di responsabilità — ma anche dolce, sorridente e vitale. Da lui il poeta scoprì di aver ereditato qualcosa di sé.

Struttura metrica e formale

Il componimento è un sonetto nella sua forma tradizionale: due quartine e due terzine (qui presentate parzialmente), con schema rimato ABAB ABAB per le quartine. La scelta della forma chiusa e classica è tipica di Saba, che utilizza la metrica come contenitore ordinato di emozioni altrimenti destabilizzanti. Il sonetto offre un’architettura rassicurante a un materiale psichico esplosivo.

Le rime sono precise e ricercate: «assassino» / «bambino», «conosciuto» / «avuto», «azzurrino» / «pellegrino», «astuto» / «pasciuto». La musicalità è limpida, quasi cantabile, e contrasta efficacemente con la durezza del tema.

Analisi semantica e tematica

Il componimento si apre con un colpo di scena emotivo: la parola «assassino», isolata tra virgolette, rivela immediatamente la prospettiva soggettiva del bambino che è stato. Le virgolette sono fondamentali: indicano che quella definizione appartiene a un’altra epoca della coscienza, a uno stadio dell’io che non regge più all’età adulta. È la memoria che parla, non il giudizio presente.

La svolta avviene al verso terzo: «Allora ho visto ch’egli era un bambino». Il padre, atteso come figura di autorità colpevole, si rivela essere lui stesso un essere infantile, incapace di crescere e di assumersi responsabilità. Questa rivelazione non è un’assoluzione morale, ma una comprensione: il figlio riconosce nell’altro la propria fragilità, la propria natura.

Il quarto verso — «e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto» — è uno dei più densi dell’intera poesia. Il «dono» è ambiguo: può riferirsi al talento poetico, alla sensibilità, alla leggerezza del vivere, o persino alla stessa incapacità di radicarsi. Saba accetta l’eredità paterna senza giudizio definitivo, con una maturità che è conquista difficile.

Nella seconda quartina il ritratto del padre si fa concreto e fisico: lo «sguardo azzurrino» che è anche dello stesso Saba (un tratto condiviso, un legame corporeo irrefutabile), il «sorriso dolce e astuto» nonostante la miseria, il destino di eterno «pellegrino» del mondo, amato ma non trattenuto. La figura paterna è quella dell’uomo-bambino, girovago e seduttivo, incapace di stabilità ma ricco di grazia naturale.

La figura del padre: dall’ombra alla luce

Il padre assente è una delle figure centrali della psicologia e della letteratura novecentesca. In Saba, tale assenza si intreccia con la propria identità ebraica, con il senso di abbandono, con il rapporto tormentato con la madre. Eppure, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, il sonetto non si conclude nella condanna: c’è invece un movimento di riconoscimento, quasi di riconciliazione.

Saba guarda il padre e vede se stesso: lo stesso viso, lo stesso sorriso, la stessa vocazione al vagabondaggio interiore. Questo non significa che il dolore venga cancellato, ma che il poeta riesce a trasformarlo in comprensione. È un gesto di grande maturità emotiva, reso possibile forse anche dalla pratica psicoanalitica.

Stile e scelte linguistiche

Il linguaggio di Saba è volutamente dimesso e quotidiano, eppure ogni parola è scelta con cura chirurgica. «Assassino» (con le virgolette) e «bambino» nella stessa quartina: un ossimoro emotivo che riassume l’intera parabola del poema. «Pellegrino», parola antica e nobile, applicata a un uomo che semplicemente non ha mai fermato i piedi né il cuore.

«Pasciuto» è forse il termine più sorprendente: indica le donne che hanno nutrito il padre, lo hanno mantenuto. C’è un’ironia sottile e affettuosa in questa parola, un giudizio che non condanna ma descrive con la precisione del testimone. Saba non idealizza il padre: lo vede con occhi chiari, ma senza odio.

«Mio padre è stato per me ‘l’assassino’» è una delle poesie più intense e riuscite del Canzoniere. In pochi versi Saba compie un viaggio straordinario: dal rancore infantile alla comprensione adulta, dalla proiezione alla conoscenza, dall’ombra alla luce. Il padre, da figura temuta e odiata, diventa uno specchio nel quale il poeta riconosce la propria natura più profonda.

La grande lezione di questo sonetto è che capire non è perdonare, e che riconoscersi nell’altro — anche nell’altro che ci ha fatto del male — è forse la forma più alta di libertà interiore. Saba ce lo insegna con la semplicità cristallina della sua lingua e la profondità inesauribile della sua poesia.

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