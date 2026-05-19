Una frase di Umberto Eco tra verità e menzogna

La citazione di Umberto Eco tratta da Il nome della rosa affronta uno dei temi più profondi e complessi della cultura occidentale: il rapporto tra verità, conoscenza e potere. Nelle parole del romanzo non si parla soltanto di libri proibiti o di monaci medievali, ma di una questione universale che riguarda ogni epoca: chi decide…

La citazione di Umberto Eco tratta da Il nome della rosa affronta uno dei temi più profondi e complessi della cultura occidentale: il rapporto tra verità, conoscenza e potere. Nelle parole del romanzo non si parla soltanto di libri proibiti o di monaci medievali, ma di una questione universale che riguarda ogni epoca: chi decide quali verità possono essere conosciute? Esistono davvero idee troppo pericolose per essere divulgate? E fino a che punto la curiosità umana deve essere limitata?

Non tutte le verità sono per tutte le orecchie, non tutte le menzogne possono essere riconosciute come tali da un animo pio, e i monaci, infine, stanno nello scriptorium per porre capo a un’opera precisa, per la quale debbono leggere certi e non altri volumi, e non per seguire ogni dissennata curiosità che li colga, vuoi per debolezza della mente, vuoi per superbia, vuoi per suggestione diabolica.

Umberto Eco e il limite tra verità e menzogna

La frase è ambientata nel contesto del monastero medievale che costituisce il cuore del romanzo. Nel Medioevo il sapere era custodito soprattutto nei monasteri, dove gli amanuensi trascrivevano i testi antichi negli scriptoria. I libri erano oggetti rari e preziosi, accessibili a pochissime persone. La conoscenza non era considerata un diritto universale, ma un privilegio controllato dalle autorità religiose e culturali.

Quando Eco scrive:

«Non tutte le verità sono per tutte le orecchie»

esprime una concezione antica ma potentissima della cultura: l’idea che il sapere debba essere selezionato e regolato. Secondo questa visione, alcune verità potrebbero risultare dannose per chi non è preparato a comprenderle. Il problema non riguarda soltanto l’intelligenza, ma anche la stabilità morale e spirituale delle persone.

Nel romanzo questa convinzione giustifica la censura di certi libri. Alcuni testi vengono considerati pericolosi perché potrebbero provocare dubbi, mettere in discussione l’autorità religiosa o spingere verso idee giudicate eretiche. La biblioteca del monastero diventa così il simbolo di una conoscenza sorvegliata, controllata e in parte proibita.

Ma la riflessione di Eco va molto oltre il Medioevo. In realtà lo scrittore invita il lettore a interrogarsi sul rapporto eterno tra sapere e potere. Chi controlla la conoscenza possiede anche un enorme potere sugli uomini. Per questo motivo, nella storia, molte autorità politiche o religiose hanno cercato di limitare la circolazione delle idee.

La citazione contiene anche un’altra frase molto significativa:

«non tutte le menzogne possono essere riconosciute come tali da un animo pio»

Qui emerge un tema ancora più delicato: la difficoltà di distinguere la verità dalla menzogna. Una persona profondamente credente, semplice o obbediente potrebbe non avere gli strumenti per riconoscere un inganno. Eco suggerisce quindi che la verità non dipende soltanto dall’esistenza dei fatti, ma anche dalla capacità critica di chi ascolta.

Questo aspetto rende la riflessione estremamente moderna. Anche oggi viviamo immersi in un’enorme quantità di informazioni. Internet e i social network diffondono continuamente notizie, opinioni e interpretazioni spesso contraddittorie. In questo scenario diventa difficile capire cosa sia vero e cosa sia falso. La questione posta da Eco resta quindi attualissima: tutti sono davvero in grado di riconoscere una menzogna?

La citazione affronta inoltre il tema della curiosità intellettuale. I monaci, dice il testo, non devono leggere “ogni dissennata curiosità” che li colga. La curiosità viene descritta quasi come un rischio morale, una possibile debolezza della mente o addirittura una “suggestione diabolica”.

Questa idea può sembrare lontana dalla mentalità moderna, che spesso considera la curiosità un valore positivo. Oggi siamo abituati a pensare che cercare la conoscenza sia sempre giusto e utile. Tuttavia Eco mostra come, in alcune epoche storiche, la curiosità fosse guardata con sospetto. Domandare troppo significava mettere in discussione l’ordine stabilito.

Nel romanzo questo conflitto è incarnato soprattutto dal protagonista, William of Baskerville. Guglielmo rappresenta la ragione, il dubbio e il desiderio di comprendere. Egli non accetta verità imposte dall’alto, ma vuole osservare, analizzare e interpretare i fatti. In lui Eco celebra il pensiero critico e la libertà intellettuale.

Dall’altra parte vi sono personaggi che temono il sapere e vogliono limitarlo. Per loro la verità deve essere controllata perché potrebbe distruggere la fede, l’ordine sociale o l’autorità religiosa. Questo scontro tra apertura mentale e censura attraversa tutto il romanzo.

Uno degli aspetti più affascinanti della citazione è proprio la sua ambiguità. Eco non offre una risposta semplice. Da una parte sembra criticare chi vuole proibire il sapere; dall’altra mostra che la conoscenza può davvero avere conseguenze profonde e destabilizzanti. La verità non è mai innocente: può cambiare il modo in cui gli uomini vedono il mondo.

Anche il riferimento alla “superbia” è importante. Nella tradizione medievale la superbia era considerata uno dei peccati più gravi. Cercare troppo sapere poteva apparire come una forma di orgoglio umano, quasi una ribellione contro i limiti imposti da Dio. La curiosità eccessiva diventava quindi pericolosa perché spingeva l’uomo a voler conoscere tutto.

Eco conosce profondamente questa mentalità medievale e la ricostruisce con straordinaria precisione nel romanzo. Tuttavia il suo scopo non è soltanto storico. Attraverso il Medioevo, egli parla anche del presente. Ogni società, infatti, stabilisce confini tra ciò che si può sapere e ciò che si preferisce nascondere.

Eco e la lettura

La citazione permette anche di riflettere sul valore della lettura. I monaci dello scriptorium leggono soltanto “certi e non altri volumi”. La scelta dei libri diventa quindi una forma di controllo culturale. Non tutti i testi sono considerati adatti, perché alcuni potrebbero influenzare il pensiero in modo imprevedibile.

Da sempre i libri hanno avuto un potere enorme. Possono trasmettere idee rivoluzionarie, mettere in crisi convinzioni radicate, aprire nuovi orizzonti mentali. Per questo la censura dei libri è stata una pratica frequente nella storia: chi teme il cambiamento teme anche la libera circolazione delle idee.

Eco, grande studioso di semiotica e di letteratura, conosce bene il valore simbolico dei libri. Nel Nome della rosa la biblioteca non è soltanto un luogo fisico, ma un labirinto della conoscenza umana. Entrarvi significa affrontare il rischio del dubbio, dell’errore e della scoperta.

In fondo, tutta la citazione ruota intorno a una domanda fondamentale: la conoscenza deve essere libera oppure controllata? Eco sembra suggerire che il desiderio di limitare il sapere nasce spesso dalla paura. Chi detiene il potere teme che certe verità possano cambiare l’ordine esistente.

Eppure il romanzo mostra anche che la ricerca della verità è difficile e dolorosa. Non sempre conoscere rende felici o sicuri. Talvolta la verità distrugge illusioni, certezze e sistemi di pensiero consolidati.

La citazione di Umberto Eco tratta dal Nome della rosa è una riflessione profonda sul rapporto tra sapere, verità e potere. Attraverso il contesto medievale del monastero, Eco affronta temi universali e ancora attuali: la censura, la difficoltà di distinguere verità e menzogna, il valore della curiosità e il controllo della conoscenza. La frase ci ricorda che il sapere non è mai neutrale: può liberare, ma può anche spaventare. Per questo, in ogni epoca, gli uomini hanno cercato contemporaneamente la verità e il modo di limitarla.