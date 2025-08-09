Frasi

Una frase di Rabindranath Tagore sulle stelle, per San Lorenzo

Patrizio Lo Votrico

9 Agosto 2025

San Lorenzo è la notte in cui le stelle più si rivelano a noi, dandoci piacere sensoriale e spirituale, proprio come quello di Rabindranath Tagore.

Rabindranath Tagore, poeta, filosofo e Premio Nobel per la letteratura nel 1913, ha sempre cercato, attraverso la parola, di dare forma a una visione del mondo permeata da bellezza, spiritualità e armonia universale. La citazione tratta da La vera essenza della vita è un esempio straordinario della sua capacità di intrecciare osservazione poetica e meditazione metafisica:

«La notte scorsa, nel silenzio che dominava le tenebre, ascoltavo da solo la voce del Cantante delle eterne melodie. Poi, andato a riposare, ho chiuso gli occhi fissando la mia mente in questo ultimo pensiero: anche quando dormirò nell’incoscienza del sonno, proseguirà sul campo silenzioso del mio corpo addormentato la danza della vita, in armonia con quella delle stelle.»

Queste righe non si limitano a descrivere un momento contemplativo; racchiudono una visione del cosmo in cui la vita umana è inseparabile dal ritmo più ampio dell’universo.

Rabindranath Tagore e la volta celeste: un’immagine del divino

Rabindranath Tagore parla del Cantante delle eterne melodie come di una presenza percepibile nel silenzio della notte. È un’immagine fortemente simbolica: il “cantante” non è solo un’entità poetica, ma rappresenta il principio creativo dell’universo, una voce che da sempre e per sempre intona l’armonia della vita.

Questa metafora richiama molte tradizioni spirituali che concepiscono il cosmo come musica — dalla “musica delle sfere” di Pitagora alle vibrazioni primordiali evocate nei testi vedici. Tagore, radicato nella cultura indiana ma profondamente aperto al pensiero occidentale, fonde qui misticismo orientale e sensibilità romantica europea, offrendo un’immagine che parla a entrambe le tradizioni.

La notte come spazio di rivelazione

Il momento descritto avviene “nel silenzio che dominava le tenebre”. La notte non è per Tagore solo assenza di luce, ma condizione privilegiata in cui l’anima può percepire ciò che il frastuono del giorno tende a celare. L’oscurità diventa un contenitore di ascolto: quando i sensi si placano, l’attenzione interiore può sintonizzarsi su voci più sottili.

Il poeta è “solo”, ma non nel senso di isolamento: si trova piuttosto in uno stato di intimità con il mondo, capace di cogliere quella melodia eterna che, pur essendo sempre presente, richiede quiete per essere udita.

Il passaggio al sonno: continuità della vita

Dopo l’ascolto, Tagore si addormenta, ma porta con sé un pensiero: la danza della vita non si arresta quando la coscienza si ritira. L’immagine è potente: anche nel sonno — simbolo di abbandono e sospensione delle attività consapevoli — il corpo partecipa alla grande coreografia universale.

Questa idea racchiude due livelli di significato:

  1. Biologico – Anche quando dormiamo, il cuore batte, il respiro scorre, le cellule lavorano. Il corpo continua il suo lavoro silenzioso, segno che la vita è un processo continuo.

  2. Cosmico – La nostra esistenza non è separata dal movimento delle stelle, delle maree, delle stagioni. Viviamo immersi in un flusso universale che prosegue indipendentemente dalla nostra coscienza.

Tagore suggerisce così che la vita individuale è parte di un organismo più grande: la “danza della vita” è un tutt’uno con la “danza delle stelle”.

Armonia tra microcosmo e macrocosmo

Il pensiero finale di Tagore — l’idea di un corpo addormentato che, senza saperlo, si muove in armonia con l’universo — si inserisce nella visione del microcosmo (l’essere umano) come riflesso del macrocosmo (l’universo).

Questo principio, presente in molte filosofie antiche, è qui espresso con un linguaggio lirico: ogni battito del cuore, ogni respiro è un passo nella danza universale. Noi non siamo spettatori del cosmo, ma danzatori inconsapevoli di una coreografia immensa.

La lezione di umiltà e interconnessione

Nelle sue parole, Tagore offre una lezione di umiltà: l’individuo non è il centro dell’universo, ma una sua parte, sottoposta alle stesse leggi che muovono le stelle. Allo stesso tempo, però, questa appartenenza non è motivo di annullamento, bensì di gioia: sapere di partecipare a un’armonia più grande dà senso alla nostra esistenza.

In tempi moderni, dove spesso l’uomo si percepisce come entità separata dalla natura, il pensiero di Tagore è un invito a ritrovare consapevolezza di questa connessione profonda.

La dimensione poetica della consapevolezza

La citazione non è solo un contenuto filosofico, ma un esercizio poetico di percezione. Tagore mostra come un momento apparentemente ordinario — il passaggio dal veglia al sonno — possa diventare occasione di consapevolezza spirituale.

Qui si coglie il cuore della sua poetica: il sacro non si manifesta solo in grandi eventi, ma si nasconde nei dettagli quotidiani, pronti a rivelarsi a chi sa guardare e ascoltare.

Queste righe di Rabindranath Tagore ci ricordano che la vita è un flusso ininterrotto, che la nostra esistenza è intrecciata con il ritmo dell’universo, e che anche nei momenti di apparente inattività — come il sonno — siamo parte di un’armonia più ampia.

Il Cantante delle eterne melodie non smette mai di intonare la sua musica: il compito di ciascuno è trovare il silenzio interiore per poterla ascoltare. Come Tagore, possiamo imparare a riconoscere che il respiro della nostra vita si accorda con quello delle stelle, e che la danza della vita non è mai interrotta, ma continua sempre — anche quando noi, semplicemente, chiudiamo gli occhi.

© Riproduzione Riservata