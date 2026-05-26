I versi di Nicanor Parra dedicati ad un amore fugace

I versi di Nicanor Parra tratti dalla poesia Lettere a una sconosciuta appartengono a quella tradizione lirica che affronta uno dei temi più universali dell’esperienza umana: il passare del tempo e il destino dei sentimenti. In poche righe, il poeta cileno riesce a condensare nostalgia, amore, memoria e paura dell’oblio, costruendo una riflessione che supera…

I versi di Nicanor Parra tratti dalla poesia Lettere a una sconosciuta appartengono a quella tradizione lirica che affronta uno dei temi più universali dell’esperienza umana: il passare del tempo e il destino dei sentimenti. In poche righe, il poeta cileno riesce a condensare nostalgia, amore, memoria e paura dell’oblio, costruendo una riflessione che supera la vicenda personale per trasformarsi in una meditazione sull’esistenza stessa.

Quando passeranno gli anni, quando passeranno

gli anni e l´aria avrà scavato un fosso

fra la tua anima e la mia; quando passeranno gli anni

e sarò soltanto un uomo che amasti

un essere che restò un istante di fronte alle tue labbra,

un pover´uomo stanco di camminare per i giardini,

dove sarai tu ? Dove

sarai, oh figlia dei miei baci!

Nicanor Parra, un poeta letto troppo poco

«Quando passeranno gli anni, quando passeranno / gli anni e l’aria avrà scavato un fosso / fra la tua anima e la mia…». Fin dall’inizio emerge il protagonista invisibile della poesia: il tempo. Non è un semplice sfondo, ma una forza attiva, quasi materiale. L’immagine dell’aria che scava un fosso tra due anime è particolarmente suggestiva. Normalmente si pensa all’aria come a qualcosa di leggero e impalpabile; qui invece assume la capacità di modellare la realtà, come l’acqua che erode una roccia o il vento che trasforma un paesaggio.

Parra suggerisce che le separazioni più profonde non avvengono necessariamente a causa di eventi drammatici. Talvolta è il tempo stesso a creare distanza. Gli anni passano silenziosamente, quasi senza che ce ne accorgiamo, e ciò che un tempo sembrava indissolubile può diventare remoto. L’immagine del fosso rappresenta proprio questa distanza crescente: un vuoto che si apre lentamente tra due persone che un tempo erano vicine.

La ripetizione dell’espressione «quando passeranno gli anni» conferisce ai versi un ritmo malinconico e meditativo. Il poeta non parla del presente, ma si proietta nel futuro. È come se osservasse in anticipo il momento in cui il suo amore sarà ormai un ricordo lontano. Questa prospettiva rende la poesia particolarmente intensa, perché il dolore della separazione viene vissuto prima ancora che essa si realizzi.



Uno degli aspetti più toccanti del testo è la consapevolezza della fragilità della memoria. Parra immagina un futuro in cui sarà «soltanto un uomo che amasti». Questa espressione contiene una straordinaria semplicità e, allo stesso tempo, una grande profondità. L’io poetico comprende che, con il trascorrere degli anni, la sua identità si ridurrà a una definizione minima: non più una presenza viva, ma una figura appartenente al passato.

In questa riflessione si può riconoscere una delle paure più profonde dell’essere umano: quella di essere dimenticato. Ogni persona desidera lasciare una traccia nella vita degli altri. L’amore sembra offrire una risposta a questo desiderio, perché crea un legame che appare capace di sfidare il tempo. Tuttavia Parra non si abbandona a illusioni romantiche. Egli sa che anche i sentimenti più intensi sono destinati a trasformarsi.

L’espressione «un essere che restò un istante di fronte alle tue labbra» è tra le più poetiche dell’intero brano. L’immagine richiama la vicinanza fisica di un bacio, ma allo stesso tempo sottolinea la brevità dell’esperienza umana. Un istante può contenere un’intera storia d’amore, eppure resta sempre un istante. La vita stessa appare come un susseguirsi di momenti destinati a svanire.



In questi versi emerge una concezione del tempo molto particolare. Da un lato esso è distruttore, perché allontana le persone e attenua i ricordi. Dall’altro lato è proprio il tempo a conferire valore agli attimi vissuti. Se tutto fosse eterno, probabilmente nulla sarebbe davvero prezioso. La consapevolezza della fine rende ogni esperienza più intensa.

Parra si definisce poi «un pover’uomo stanco di camminare per i giardini». Anche questa immagine merita attenzione. Il giardino è tradizionalmente simbolo di bellezza, armonia e felicità. Tuttavia il poeta non vi appare felice. È stanco. Sembra quasi che la ricerca dell’amore, della felicità o del senso della vita sia stata un lungo cammino che ha lasciato tracce di fatica.

La figura del viandante attraversa molta poesia moderna. L’uomo è spesso rappresentato come qualcuno che percorre strade senza sapere con certezza dove arriverà. Nei versi di Parra questa immagine assume una sfumatura esistenziale. La stanchezza non riguarda soltanto il corpo, ma l’intera esperienza del vivere. È la consapevolezza di chi ha attraversato il tempo e ne avverte il peso.

La parte finale della poesia introduce una domanda che resta sospesa nel vuoto: «dove sarai tu? Dove / sarai, oh figlia dei miei baci!». La domanda non riceve risposta, e proprio per questo acquista una forza straordinaria. Essa esprime l’incertezza che accompagna ogni relazione umana. Nessuno può sapere dove saranno le persone amate tra molti anni, quali vite avranno costruito, quali ricordi conserveranno.



L’appellativo «figlia dei miei baci» è particolarmente significativo. Non si tratta di una definizione razionale, ma affettiva. La donna viene identificata attraverso il legame amoroso che li ha uniti. È una formula tenera e delicata, che sottolinea la profondità del sentimento senza bisogno di dichiarazioni enfatiche.

Questa domanda finale può essere interpretata anche in senso universale. Non riguarda soltanto una persona specifica, ma tutti i rapporti umani. Ognuno di noi, guardando al futuro, potrebbe chiedersi dove saranno coloro che oggi ama. La vita è caratterizzata da continui incontri e separazioni, e nessun legame è completamente al riparo dall’azione del tempo.

Bando alle astrusità



Uno degli aspetti più affascinanti della poesia di Nicanor Parra è la sua capacità di affrontare temi profondi con un linguaggio apparentemente semplice. Parra è noto soprattutto per la sua “antipoesia”, una forma di scrittura che rifiuta i toni solenni e retorici della tradizione. Tuttavia questa semplicità non significa superficialità. Al contrario, dietro parole quotidiane si nascondono riflessioni di grande intensità filosofica.

In questi versi, ad esempio, non troviamo immagini grandiose o metafore complicate. Eppure il lettore percepisce immediatamente il peso delle domande poste dal poeta. Che cosa resta dell’amore quando passano gli anni? Quanto sopravvive di noi nella memoria degli altri? È possibile conservare intatto un sentimento attraverso il tempo?

La poesia non offre risposte definitive. La sua forza risiede proprio nella capacità di lasciare aperte queste domande. Parra non cerca di consolare il lettore con facili certezze. Egli accetta la fragilità dell’esistenza e la trasforma in materia poetica.

Questi versi di Lettere a una sconosciuta rappresentano una delle più intense riflessioni sul rapporto tra amore e tempo. Nicanor Parra descrive il lento allontanarsi delle persone, l’inevitabile trasformazione dei ricordi e la paura di diventare soltanto una figura del passato. Tuttavia, proprio mentre riconosce la forza distruttrice del tempo, il poeta celebra anche il valore degli istanti condivisi. L’amore appare fragile, destinato a mutare, ma non per questo meno importante. Anzi, è proprio la sua precarietà a renderlo prezioso. La domanda finale, sospesa e senza risposta, continua a risuonare nel lettore come una delle grandi domande della condizione umana: dove finiscono davvero le persone che abbiamo amato, e quale traccia lasciamo noi nel loro cuore?