I versi di Marziale sulla ricchezza del passato per le persone buone

Chi conosce Marziale conosce il poeta del disincanto, dell’ironia tagliente, della Roma imperiale osservata con lo sguardo di chi non si fa illusioni. I suoi Epigrammi sono un affresco spietato della società del suo tempo: i parassiti che adulano i ricchi per ottenere un pasto, i mariti traditi che fingono di non sapere, i medici che ammazzano i pazienti e se ne vantano, i poeti mediocri che si credono immortali. Marziale è il maestro della battuta finale che capovolge tutto, della chiusa che brucia come acido.

Eppure questo poeta acre e disilluso, in mezzo ai suoi epigrammi più graffianti, sa aprirsi improvvisamente a pensieri di una serenità inaspettata, a riflessioni sul tempo e sulla vita che vanno ben oltre il sarcasmo. Il distico del decimo libro ne è un esempio perfetto: due soli versi che non pungono, non mordono, non ridicolizzano nessuno. Due versi che propongono, invece, una delle idee più belle e più profonde che la letteratura latina ci abbia lasciato sull’arte di vivere. Vivere due volte: gioire della vita passata come se fosse ancora presente.

L’uomo buono si allarga lo spazio della vita:

poter gioire della vita passata è vivere una doppia vita.

Ampliat aetatis spatium: allargare lo spazio della vita

Il primo verso contiene un’immagine spaziale di grande potenza: ampliat aetatis spatium, allarga lo spazio della vita. Non dice ‘prolunga la vita’, il che sarebbe impossibile: nessuno può aggiungere anni al proprio orologio biologico. Dice qualcosa di più sottile e più interessante: allarga lo spazio, la dimensione, l’ampiezza dell’esistenza vissuta. La vita non diventa più lunga, ma più larga. Non si estende nel tempo, ma si espande in profondità.

Il verbo ampliare è la chiave. In architettura, ampliare un edificio significa aggiungere stanze, aprire nuovi vani, moltiplicare gli spazi abitabili senza necessariamente alzare il tetto. Marziale usa questa metafora con precisione: l’uomo buono non vive più a lungo degli altri, ma la sua vita contiene più spazio. Non è un corridoio stretto che porta dritto alla fine: è una casa con molte stanze, alcune delle quali restano vive e abitabili anche dopo che si è passati oltre.

La questione, allora, diventa: chi è il vir bonus di cui parla Marziale? La traduzione letterale è ‘l’uomo buono’, e la bontà qui non ha un senso generico o sentimentale. Nel vocabolario morale latino, vir bonus designa l’uomo che vive secondo la rettitudine, che agisce in modo degno, che conduce la propria esistenza in modo tale da non doversi vergognare di ciò che ha fatto. È l’uomo che può guardarsi indietro senza distogliere lo sguardo: e è esattamente questa capacità che gli permette di vivere due volte.

Vivere bis: il segreto della seconda vita

Il secondo verso esplicita il paradosso con la precisione lapidaria tipica dell’epigramma: hoc est vivere bis, vita posse priore frui. Questo è vivere due volte: poter godere della vita passata. La doppia vita non è una vita parallela, non è una reincarnazione, non è una metafora mistica. È qualcosa di molto più concreto e più accessibile: la capacità di tornare con la memoria al proprio passato e trovarvi non rimorso, non vergogna, non pentimento, ma gioia. Fruire: godere, assaporare, trarre piacere. La vita passata che si lascia gustare di nuovo.

L’immagine è quella di un doppio consumo dell’esistenza. Chi vive una vita di cui non deve vergognarsi vive quella vita due volte: una prima volta quando la vive davvero, nel presente, nell’immediato fluire degli eventi; e una seconda volta quando la ricorda, quando la riprende in mano nella memoria, quando può riassaporarne i momenti senza che il rimpianto o il rimorso li avveleni. Il passato diventa una riserva inesauribile di vita già vissuta ma ancora disponibile, come una cantina ben fornita da cui si può sempre attingere.

Chi vive bene vive due volte: una volta quando agisce, e una seconda volta quando ricorda. Il passato degno diventa una riserva inesauribile di vita ancora disponibile.

Questa intuizione ha una radice profondamente stoica, e non è casuale: Marziale scrive nell’età degli imperatori Domiziano e Traiano, quando lo stoicismo è la filosofia dominante a Roma, quella di Seneca, di Epitteto, del futuro imperatore Marco Aurelio. Lo stoicismo aveva elaborato con grande cura la questione del rapporto tra il passato e la felicità: il passato è l’unica cosa che nessuno può più toglierci. Il futuro è incerto, il presente è fuggevole, ma ciò che abbiamo già vissuto bene è al sicuro, definitivamente al riparo dalla fortuna avversa. Poter goderne nella memoria è una ricchezza che non si consuma.

Il rimpianto come controprova: chi non può godere del passato

Per capire pienamente la proposta di Marziale è utile rovesciarla e guardare il suo contrario: chi è colui che non può godere della vita passata? Chi è condannato a vivere una sola volta, a bruciare la propria esistenza senza poterla rivivere nella memoria?

È chi ha vissuto in modo da dover distogliere lo sguardo quando guarda indietro. Chi ha tradito, mancato, ferito senza ragione, sprecato ciò che aveva valore e inseguito ciò che non ne aveva. Per questo tipo di persona il passato non è una riserva di vita: è un territorio minato. Tornare con la memoria a certi momenti non produce gioia ma rimorso, non nutre ma avvelena. La vita vissuta male non si può consumare due volte: si può solo subire una volta, e poi lasciare nella dimenticanza, o portare come un peso silenzioso.

Cicerone, qualche decennio prima di Marziale, aveva detto qualcosa di simile nel De senectute: la vecchiaia è serena o angosciosa a seconda di come si è vissuto. Chi ha vissuto bene si avvicina alla fine con la consapevolezza tranquilla di chi ha fatto ciò che doveva fare; chi ha vissuto male invecchia nell’inquietudine di chi non può guardare né avanti né indietro senza tremare. Marziale comprime questa intuizione in due versi soli, con la densità che solo l’epigramma sa raggiungere.

La bontà come strategia: l’etica al servizio del tempo

C’è qualcosa di provocatorio nell’argomentazione di Marziale, e vale la pena nominarlo esplicitamente. Il distico sembra suggerire che la bontà non sia solo una questione morale astratta — fare il bene perché è giusto, perché la legge morale lo comanda, perché Dio lo vuole — ma anche una strategia concreta per il rapporto con il proprio tempo. Il vir bonus allarga lo spazio della propria vita: l’etica non è solo dovere, è anche investimento. Chi vive bene ottiene in cambio qualcosa di prezioso: il doppio godimento dell’esistenza.

Questo tipo di ragionamento è tipicamente antico, e in particolare tipicamente stoico ed epicureo: la virtù non è contrapposta alla felicità, ma è la via più sicura per raggiungerla. Non si tratta di fare il bene nonostante il sacrificio che comporta, ma di fare il bene come condizione della propria pienezza. Il vir bonus di Marziale non è un eroe della rinuncia: è qualcuno che ha capito come funziona il tempo, e che agisce di conseguenza.

Questa prospettiva non sminuisce la morale: la arricchisce di una dimensione concreta e umana. La bontà non è presentata come sacrificio eroico ma come scelta intelligente di chi vuole davvero abitare la propria vita fino in fondo, compresi i suoi strati profondi e la sua dimensione mnestica. Chi vive bene non rinuncia a nulla: ottiene di più.

Due versi attraverso i secoli

Il distico di Marziale ha avuto una fortuna straordinaria nella tradizione letteraria e filosofica occidentale. La sua formula — vivere bis, vita posse priore frui — è stata citata, parafrasata, ripresa e variata innumerevoli volte nel corso dei secoli. La capacità di comprimere in tredici parole latine un’intera filosofia del tempo e della memoria è la marca dell’epigramma riuscito: una forma che non spiega ma mostra, non argomenta ma illumina.

Il tema del ‘vivere due volte’ attraverso la memoria del bene compiuto tornerà in molte forme diverse nel corso della tradizione. Montaigne, nei suoi Essais, avrebbe riflettuto a lungo sull’arte di godere del passato come pratica di saggezza concreta. Leopardi, nel Zibaldone, avrebbe esplorato il modo in cui i piaceri del ricordo possono superare quelli dell’esperienza diretta — sebbene con quella sua caratteristica sfumatura di malinconia che Marziale non condivide. Seneca, che di Marziale era contemporaneo, aveva scritto nelle Epistole a Lucilio che raccogliere il passato nella memoria è l’unico modo per farlo diventare davvero nostro.

Tutti questi pensatori, da angolazioni diverse, tornano alla stessa intuizione fondamentale: il passato non è perduto se è stato vissuto bene. È conservato nella memoria non come archivio morto ma come sorgente viva, come riserva di significato e di gioia alla quale si può attingere ogni volta che il presente si fa pesante o vuoto. E chi ha quella riserva è più ricco di chi non ce l’ha: vive, come dice Marziale con la sua solita precisione, due volte.

Una proposta per oggi

L’epigramma di Marziale non è un documento storico da ammirare a distanza: è una proposta concreta e attuale. In un’epoca che insegue il futuro con un’ansia senza precedenti — le prossime vacanze, il prossimo obiettivo professionale, il prossimo aggiornamento tecnologico — e che tende a trattare il passato come qualcosa da archiviare e dimenticare, il poeta latino ci ricorda che il passato può essere un bene, non un peso.

Ma per essere un bene, il passato deve meritarlo. Deve essere stato vissuto in modo tale da potersi guardare indietro senza distogliere lo sguardo. La bontà, in questo senso, non è solo una questione etica astratta: è anche una questione di architettura temporale. Chi vive bene costruisce, giorno dopo giorno, una casa in cui può tornare. Chi non lo fa costruisce invece qualcosa che non potrà mai abitare due volte.

Ampliat aetatis spatium sibi vir bonus. L’uomo buono si allarga lo spazio della vita. Duemila anni dopo, questa formula conserva la sua forza intatta: non perché sia antica, ma perché è vera.