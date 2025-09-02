I versi di Marziale, dall’Epigramma 10, sul valore dei ricordi

I versi di Marziale tratti dall’Epigramma X racchiudono un insegnamento che oltrepassa i secoli e conserva intatta la sua forza nel presente. In poche parole, il poeta latino sintetizza un concetto di straordinaria profondità: la capacità di vivere pienamente non si esaurisce nell’attimo presente, ma si dilata nel ricordo, trasformando il passato in una seconda occasione di esistenza.

«L’uomo buono si allarga lo spazio della vita:

poter gioire della vita passata è vivere una doppia vita»

Marziale oltre la satira

Marco Valerio Marziale (40-104 d.C.), maestro dell’epigramma latino, non fu soltanto un poeta brillante, capace di colpire con ironia e sarcasmo i vizi della società romana, ma anche un acuto osservatore della condizione umana. Nei suoi epigrammi, spesso brevi e incisivi, Marziale univa la satira al moralismo, il piacere estetico alla riflessione etica.

In questo caso, egli si concentra su un aspetto fondamentale della vita: il rapporto tra presente e passato, e il modo in cui l’uomo può ampliare la propria esperienza di esistenza. Non basta vivere: occorre saper vivere, cioè trarre significato dalle esperienze compiute e custodirle come fonte di gioia anche a distanza di tempo.

Allargare lo spazio della vita

Quando Marziale scrive che “l’uomo buono si allarga lo spazio della vita”, non si riferisce a una quantità cronologica, ma a una qualità esistenziale. Lo spazio della vita non è dato solo dal numero degli anni vissuti, bensì dalla loro densità, dalla capacità di conservarne il senso.

Un individuo che sa gioire dei propri ricordi, che torna con gratitudine ai momenti felici, non vive soltanto il presente, ma rivive continuamente ciò che è stato. In questo modo la vita non si riduce a una linea temporale che scorre inesorabilmente, ma diventa un tessuto ampio e complesso, fatto di strati che si sovrappongono e dialogano tra loro.

Il valore della memoria

Il tema centrale dell’epigramma è dunque il ruolo della memoria. Non si tratta della memoria passiva che registra fatti e date, ma di quella memoria affettiva ed esistenziale che permette di nutrirsi del passato. La felicità, per Marziale, non è solo nel presente, ma anche nella capacità di ricordare e riconoscere i momenti vissuti come parte integrante della propria identità.

In questo senso, il ricordo non è un rifugio nostalgico, ma una vera e propria forma di vita aggiuntiva: “vivere una doppia vita”. Il passato felice diventa così una riserva di energie che accompagna l’individuo anche nelle fasi difficili del presente.

Una lezione di saggezza universale

Questa riflessione di Marziale non riguarda soltanto il mondo romano, ma conserva una validità universale. Ogni epoca, compresa la nostra, conosce l’ansia del tempo che fugge, la paura di non avere abbastanza spazio per vivere. Marziale ci ricorda che il segreto non è tanto prolungare la vita, quanto ampliarla attraverso la memoria, trasformando il passato in una risorsa inesauribile.

L’uomo che sa farlo non si lascia impoverire dallo scorrere del tempo: ogni anno, ogni esperienza diventa una pietra preziosa incastonata nel patrimonio della propria esistenza.

Il piacere del ricordo e la filosofia epicurea

In questi versi è possibile cogliere un’eco del pensiero epicureo. Epicuro sosteneva che la felicità consistesse nel saper trarre piacere non solo dalle esperienze presenti, ma anche dal ricordo di quelle passate. L’atto stesso di ricordare momenti felici diventava per lui una fonte di consolazione contro le avversità.

Marziale, pur con il suo stile breve e incisivo, sembra condividere questa visione: la vita può essere raddoppiata se l’uomo non si limita a consumarla nell’istante, ma la trasforma in memoria viva.

Ricordo e responsabilità morale

Non è casuale che Marziale parli dell’“uomo buono”. La bontà non è qui da intendersi solo in senso etico, ma anche come disposizione interiore: chi sa apprezzare la vita, chi la vive con sincerità e pienezza, accumula esperienze degne di essere ricordate.

Un uomo che spreca i suoi giorni in azioni vuote o disoneste non potrà raddoppiare la propria vita: il suo passato non gli offrirà gioia, ma rimpianto. La vera saggezza consiste dunque nel costruire un presente che possa diventare, in futuro, un serbatoio di memoria felice.

La doppia vita come ricchezza interiore

Vivere una “doppia vita” non significa fuggire dalla realtà, ma arricchirla. È come avere un tesoro nascosto sempre a disposizione: la capacità di rivivere, nel pensiero, momenti che hanno dato significato alla propria esistenza.

In un mondo dominato dalla fretta, dalla ricerca di nuove esperienze e dall’ossessione del futuro, le parole di Marziale assumono un valore ancora più forte: ci ricordano che il passato, se vissuto bene, non è mai perduto, ma continua ad accompagnarci.

L’epigramma X di Marziale ci consegna una riflessione senza tempo: l’uomo che sa trarre gioia dal proprio passato amplia lo spazio della vita e ne vive una doppia. Non si tratta di moltiplicare gli anni, ma di imparare a custodire ciò che essi hanno lasciato.

Il passato felice non è solo un ricordo: è una vita che continua a scorrere dentro di noi. La memoria diventa così il luogo in cui la vita si raddoppia, e la saggezza dell’uomo buono consiste proprio nel saper trasformare il ricordo in una fonte inesauribile di felicità.

In questo modo, anche ciò che sembra perduto si rivela ancora presente, e il tempo, anziché consumare, diventa l’alleato segreto di chi sa vivere davvero.