Una frase di Leonardo Sciascia su verità e bellezza

La citazione tratta da Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia è una delle più intense e filosoficamente dense dell’intera opera. In poche righe, Sciascia riesce a condensare una riflessione profonda sul rapporto tra verità, apparenza e conoscenza, mettendo in scena un dialogo che va ben oltre la narrazione poliziesca del romanzo e si apre…

La citazione tratta da Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia è una delle più intense e filosoficamente dense dell’intera opera. In poche righe, Sciascia riesce a condensare una riflessione profonda sul rapporto tra verità, apparenza e conoscenza, mettendo in scena un dialogo che va ben oltre la narrazione poliziesca del romanzo e si apre a interrogativi universali.

«Per lei, vedo, la bellezza non ha niente a che fare con la verità.»

«La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giù non c’è più né sole né luna, c’è la verità.»

Queste parole si articolano attorno a due poli fondamentali: da una parte la bellezza, dall’altra la verità. E tra queste due dimensioni si inserisce la metafora centrale del pozzo, che diventa simbolo della conoscenza e della profondità dell’essere.

Bellezza e verità: una separazione necessaria?

La prima battuta — «Per lei, vedo, la bellezza non ha niente a che fare con la verità» — introduce una tensione filosofica antica. Fin dall’antichità, molti pensatori hanno cercato di stabilire un legame tra il bello e il vero: basti pensare all’idea platonica secondo cui il bello è una manifestazione del bene e quindi, in qualche modo, della verità.

Leonardo Sciascia, però, sembra mettere in discussione questa tradizione. Qui la bellezza appare come qualcosa di superficiale, legato all’apparenza, alla percezione immediata. Non è necessariamente falsa, ma può essere ingannevole. La bellezza può distrarre, sedurre, convincere senza rivelare.

Nel contesto del romanzo — che affronta il tema della mafia, del potere e della corruzione — questa distinzione acquista un significato ancora più concreto. Le strutture sociali, le relazioni, perfino le parole possono apparire ordinate, armoniose, “belle”, mentre nascondono una realtà ben diversa. La bellezza, dunque, può diventare una maschera.

Il pozzo: metafora della conoscenza

La risposta introduce una delle immagini più potenti della letteratura italiana del Novecento: la verità come fondo di un pozzo.

Guardare in un pozzo, dice Sciascia, significa vedere riflessi il sole o la luna. Questa immagine è straordinaria perché mostra come ciò che percepiamo non sia la realtà in sé, ma una proiezione, un riflesso. Il sole e la luna non sono nel pozzo: sono nel cielo. Eppure, chi guarda dall’alto li vede lì, nel fondo.

Questa è la condizione umana: noi osserviamo il mondo da una posizione limitata, e ciò che vediamo è spesso un riflesso della realtà, non la realtà stessa. Le nostre conoscenze sono mediate, filtrate, condizionate dal punto di vista.

Il pozzo, quindi, rappresenta la profondità della verità, ma anche la distanza che ci separa da essa.

La seconda parte della metafora è ancora più radicale: «ma se si butta giù non c’è più né sole né luna, c’è la verità».

Qui avviene una trasformazione decisiva. Finché restiamo in superficie, vediamo immagini rassicuranti, familiari: il sole, la luna, simboli di ordine e di bellezza. Ma nel momento in cui decidiamo di “buttarci giù”, cioè di cercare la verità fino in fondo, queste immagini scompaiono.

La verità non è bella. Non è luminosa. Non è rassicurante.

È nuda, priva di ornamenti, spesso scomoda, talvolta dolorosa.

Sciascia suggerisce che conoscere davvero la verità implica una sorta di caduta, un atto di coraggio che comporta la perdita delle illusioni. È un’esperienza che può destabilizzare, perché distrugge le immagini che avevamo costruito.

Questa visione della verità è profondamente legata al pensiero di Sciascia e alla sua esperienza storica. Scrivendo nella Sicilia del dopoguerra, l’autore si confronta con una realtà segnata dalla presenza della mafia, dalla connivenza tra potere e criminalità, dal silenzio e dall’omertà.

In questo contesto, la verità non è solo difficile da raggiungere: è anche scomoda da accettare. Molti preferiscono restare alla superficie, accontentarsi dei “riflessi”, piuttosto che affrontare ciò che si nasconde nel fondo del pozzo.

Il disincanto diventa allora una condizione inevitabile per chi cerca la verità. Non c’è spazio per illusioni, per consolazioni estetiche. La conoscenza autentica comporta una perdita: la perdita della bellezza intesa come armonia apparente.

Il ruolo dell’intellettuale per Leonardo Sciascia

La metafora del pozzo può essere letta anche come una riflessione sul ruolo dell’intellettuale. Chi sceglie di cercare la verità — come il capitano Bellodi nel romanzo — compie proprio questo gesto: si “butta giù” nel pozzo.

Ma questo comporta isolamento, incomprensione, talvolta sconfitta. La società spesso preferisce chi resta in superficie, chi si limita a osservare i riflessi senza mettere in discussione ciò che vede.

Sciascia sembra suggerire che la ricerca della verità è un compito necessario, ma anche solitario e rischioso. Non garantisce successo né riconoscimento, ma è l’unica via per una conoscenza autentica.

Attualità della citazione

A più di sessant’anni dalla pubblicazione del romanzo, questa riflessione conserva una straordinaria attualità. Viviamo in un’epoca in cui le immagini, le narrazioni e le apparenze hanno un ruolo centrale. I “riflessi” nel pozzo sono diventati ancora più numerosi e sofisticati: media, social network, costruzioni narrative che spesso confondono realtà e rappresentazione.

In questo contesto, la distinzione tra bellezza e verità diventa ancora più urgente. Ciò che appare convincente, attraente, “bello” non è necessariamente vero. E la verità, quando emerge, può essere meno rassicurante di quanto vorremmo.

La metafora del pozzo ci invita a non fermarci alla superficie, a mettere in discussione ciò che vediamo, a cercare oltre i riflessi.