Una frase di Leonardo da Vinci sul valore della pazienza

20Quando si evoca il nome di Leonardo da Vinci, la mente corre immediatamente alle sue opere pittoriche immortali — la Gioconda, l’Ultima Cena, la Vergine delle Rocce — o ai suoi strabilianti codici di anatomia, ingegneria e astronomia. Meno frequente, ma non meno prezioso, è l’incontro con Leonardo pensatore morale: con l’uomo che, tra uno studio sul volo degli uccelli e un progetto per la deviazione dell’Arno, annotava nei suoi taccuini riflessioni sull’esistenza, sulla natura umana, sulla saggezza pratica del vivere.

“La pazienza fa contro alle ’ngiurie non altrimenti che si faccino i panni contro del freddo; imperocché se ti multiplicherai di panni secondo la multiplicazione del freddo, esso freddo nòcere non ti potrà. Similmente alle grandi ingiurie cresci la pazienza; esse ingiurie offendere non ti potranno la tua mente.”

I Pensieri di Leonardo da Vinci

I cosiddetti Pensieri o Aforismi di Leonardo costituiscono un corpus frammentario ma straordinariamente coerente: aforismi, parabole, massime che rivelano una mente non solo capace di misurare il mondo, ma di interrogarsi su come abitarlo con dignità. Leonardo non era un filosofo di sistema: non scrisse trattati etici né cercava discepoli. Ma nei margini dei suoi manoscritti, tra calcoli e schizzi, emerge una saggezza profonda, maturata nell’esperienza di una vita straordinaria e non priva di dolore.

Il pensiero numero 87 che qui analizziamo ne è un esempio perfetto: in poche righe, con una metafora semplice e potente, Leonardo condensa una vera e propria filosofia della pazienza, capace di dialogare con le tradizioni più antiche del pensiero stoico e con le intuizioni più moderne della psicologia.

Il cuore del pensiero leonardesco è una metafora di rara efficacia: la pazienza si comporta contro le ingiurie come i vestiti si comportano contro il freddo. Più fa freddo, più ti copri; più grandi sono le ingiurie, più devi far crescere la tua pazienza. Il meccanismo è biunivoco, proporzionale, quasi matematico — e non è casuale che sia Leonardo a proporlo. In lui il pensiero scientifico e quello morale si alimentano a vicenda: la proporzionalità, l’equilibrio, la risposta adeguata allo stimolo sono principi che governano tanto la fisica quanto l’etica.

La metafora ha una forza particolare perché radica la saggezza nel corporeo, nel concreto, nel quotidiano. Non si tratta di un’astrazione filosofica lontana dall’esperienza: tutti sanno cos’è il freddo, tutti hanno sentito il conforto di aggiungere un mantello nelle notti d’inverno. Leonardo porta la saggezza a casa di chiunque, la rende accessibile e viva. È un gesto tipico del suo modo di pensare: partire dal fenomeno osservabile per risalire al principio universale.

Ma la metafora contiene anche una sottile tensione filosofica. Il freddo, nella lingua e nell’immaginario tradizionale, è associato all’ostility, alla morte, all’indifferenza. Le ingiurie, allo stesso modo, sono ciò che tenta di spegnere il calore vitale della mente. La pazienza — i panni, la veste, il mantello — non combatte il freddo eliminandolo: lo isola, lo contiene, impedisce che penetri fin dentro. Non è una vittoria sul male, è una protezione dal male. La distinzione è cruciale, come vedremo.

La pazienza è forse la virtù più sistematicamente sottovalutata della tradizione occidentale moderna. In un’epoca ossessionata dalla velocità, dalla reattività, dall’affermazione immediata di sé, la pazienza appare come debolezza, passività, incapacità di reagire. Chi tace davanti all’offesa viene facilmente scambiato per qualcuno che non ha saputo difendersi.

Leonardo rovescia completamente questa prospettiva. Per lui la pazienza non è assenza di reazione: è una reazione precisa, calibrata, proporzionale. È un’azione attiva — «cresci la pazienza», dice, con un imperativo che indica uno sforzo deliberato, una scelta consapevole. Non è subire: è costruire, strato dopo strato, uno scudo interiore proporzionato all’entità dell’offesa ricevuta.

Questa concezione si collega alla grande tradizione stoica, di cui Leonardo era certamente a conoscenza attraverso la mediazione degli umanisti quattrocenteschi. Per gli Stoici — da Epitteto a Marco Aurelio — la virtù fondamentale era proprio quella di distinguere ciò che dipende da noi da ciò che non dipende da noi. Le ingiurie appartengono alla seconda categoria: non possiamo impedire che il mondo ci ferisca, ma possiamo scegliere come rispondere a quella ferita. La pazienza è esattamente questo: l’esercizio sovrano della nostra libertà interiore davanti a ciò che non controlliamo.

Marco Aurelio, nei suoi Ricordi scritti quasi quindici secoli prima di Leonardo, aveva annotato pensieri molto simili: «Se ti addolori per qualcosa di esterno, non è questa cosa a turbarti, ma il tuo giudizio su di essa. Ed è in tuo potere cancellare questo giudizio in qualsiasi momento». Leonardo traduce la stessa intuizione in immagini sensoriali e concrete, con la naturalezza di chi ha passato la vita a trasformare principi astratti in forme visibili.

Proteggere la mente

La parte finale del pensiero merita un’attenzione particolare: «esse ingiurie offendere non ti potranno la tua mente». Il bersaglio da proteggere non è il corpo, non è la reputazione, non è il patrimonio: è la mente. È una scelta precisa e rivelatrice.

Per Leonardo la mente — l’intelletto, la facoltà di vedere, comprendere, creare — era il bene supremo dell’essere umano. Era lo strumento attraverso il quale si accede alla verità del mondo, si osserva la natura, si costruisce la conoscenza. Permettere che le ingiurie turbino la mente significa perdere ciò che di più prezioso abbiamo: la nostra capacità di pensare con chiarezza, di vedere con precisione, di giudicare senza essere accecati dal rancore o dal dolore.

C’è qui una consapevolezza psicologica modernissima. La ricerca contemporanea sulla cognizione ha ampiamente documentato come le emozioni negative intense — la rabbia, il risentimento, l’umiliazione prolungata — compromettano le funzioni cognitive superiori: la memoria di lavoro, la capacità di ragionamento logico, la creatività. Chi vive nel risentimento perde letteralmente lucidità mentale. Leonardo, secoli prima delle neuroscienze, aveva intuito questo nesso: non reagire alle ingiurie con rabbia non è solo una virtù morale, è un’igiene della mente.

La metafora del mantello acquista qui un significato ancora più profondo: i panni proteggono il corpo dal freddo fisico così come la pazienza protegge la mente dal freddo morale delle offese. L’uomo paziente non è un uomo insensibile — sente il freddo, sente l’ingiuria — ma non lascia che quella sensazione si trasformi in congelamento, in paralisi, in perdita di funzionalità.

La proporzionalità come principio etico

Un altro aspetto degno di riflessione è il principio di proporzionalità che governa l’intera metafora. Non si tratta di avere una pazienza generica, astratta, uniforme per tutte le situazioni. Si tratta di modulare la risposta all’intensità dello stimolo: piccole ingiurie, piccola pazienza aggiuntiva; grandi ingiurie, grande pazienza. È un principio di economia morale: non si spreca energia dove non è necessario, ma non si cede neanche davanti all’offesa più grave.

Questa proporzionalità è anche una forma di realismo. Leonardo non ci chiede di diventare santi, di amare chi ci offende, di ignorare il dolore. Ci chiede qualcosa di più pratico e più raggiungibile: di adattare la nostra risposta interiore alla realtà esterna, come un buon artigiano adatta i propri strumenti al materiale con cui lavora. È una saggezza incarnata, non una santità irraggiungibile.

Nel contesto della vita di Leonardo — che visse tradimenti, incomprensioni, commesse non onorate, opere incompiute per mancanza di supporto, invidie e rivalità feroci nell’ambiente delle botteghe fiorentine e delle corti rinascimentali — questo pensiero non suona come teoria astratta. Suona come esperienza vissuta, come saggezza conquistata attraverso la prova. Era un uomo che aveva conosciuto le ingiurie: e che aveva scelto, invece di consumarsi nel risentimento, di moltiplicare i propri mantelli e continuare a guardare il mondo con occhi limpidi.

Attualità di un pensiero rinascimentale

In un’epoca in cui l’offesa è diventata moneta corrente del discorso pubblico — online e offline, nei social media e nelle piazze politiche — il pensiero di Leonardo risuona con un’attualità sorprendente. Viviamo in un tempo nel quale la reazione immediata all’offesa è premiata, il risentimento viene coltivato come forma di identità, e la pazienza è vista come arrendevolezza o peggio come compliceità.

Eppure le conseguenze di questa cultura della reattività sono visibili: menti intossicate dal rancore, incapaci di pensiero lungo, di progettualità, di ascolto. Conversazioni pubbliche che si consumano nell’insulto reciproco senza produrre comprensione. Istituzioni paralizzate dall’incapacità di distinguere ciò che è davvero urgente da ciò che è semplicemente fastidioso.

Il consiglio di Leonardo non è di rassegnarsi all’ingiustizia: è di non lasciare che l’ingiustizia ci privi della nostra migliore risorsa, che è la chiarezza mentale. Solo una mente protetta dalla pazienza è in grado di vedere il problema con precisione, di elaborare una risposta efficace, di agire invece di semplicemente reagire. La pazienza, in questo senso, non è l’alternativa all’azione: è la condizione che rende possibile l’azione efficace.

Cinquecento anni dopo la sua morte, Leonardo da Vinci ci consegna ancora lezioni che non hanno perso un grammo della loro forza. Questo pensiero è uno di quelli: breve come un aforisma, preciso come un teorema, caldo come un mantello nella notte d’inverno.