Frasi sull’inverno e aforismi dedicati alla stagione più fredda dell’anno

Frasi sull’inverno per celebrare la stagione più fredda dell’anno. L’inverno rappresenta il periodo più freddo, ma al tempo stesso sa regalare romanticismo ed emozioni intense, tutt’altro che fredde. Gli aforismi dedicati all’inverno sono un omaggio allo stare in casa, insieme alle persone che si amano e che possono scaldarci l’anima.

Il significato della parola inverno

Il nome “inverno” deriva dal latino “hiběrnum”, “stagione del freddo” (in riferimento al tempo), e dall’aggettivo “hibernus”.

L’inizio dell’inverno nell’emisfero boreale è collocato indicativamente al 21 dicembre, quando ha luogo il solstizio. Esso, che coincide con l’ingresso del Sole nel segno del Capricorno, risulta nell’emisfero boreale il giorno con le ore di luce più breve e la notte più lunga. In seguito, le ore di luce acquistano progressivamente maggior lunghezza.

Altri elementi ricorrenti della stagione invernale sono il freddo e il gelo, sovente accompagnati dalla neve. La stagione si conclude al 20 marzo, quando il Sole esce dal segno dei Pesci e si verifica l’equinozio primaverile (21 marzo).

L’importanza dell’inverno

Non esiste anno senza inverno: secondo l’immaginario collettivo l’inverno rappresenta il periodo più buio e freddo dell’anno, proseguendo idealmente un letargo avviato già dall’autunno. Per questi motivi, la stagione invernale risulta agli ultimi posti nelle preferenze rispetto a tutte le altre.

Tuttavia, questa stagione è pienamente responsabile di ciò che sarà in futuro, ed è quindi strettamente legata alle bellezze che potremo tornare ad ammirare in primavera e poi in estate; l’inverno è, infatti, la stagione in cui la Natura riposa, si ritira e sia gli animali che gli uomini cercano protezione, rifugio, calore.

Diventa un problema solo quando questa condizione di freddezza, quindi di chiusura, dolore, si prolunga nel tempo, diventando un vero e proprio modo di essere.

Le frasi sull’inverno

Le frasi dedicate alla stagione fredda rappresentano l’attesa della verde primavera e la speranza che l’estate possa arrivare prima possibile.

.

Nel bel mezzo dell’inverno, ho infine imparato che vi era in me un’invincibile estate.

Albert Camus

.D’inverno, né calore, né luce, né pien meriggio; la sera e il mattino si confondono, tutto è nebbia e crepuscolo, la finestra è appannata e non ci si vede bene. Il cielo è uno spiraglio, come l’intera giornata è una cantina: il sole ha l’aria d’un povero. Stagione spaventosa! L’inverno muta in pietra l’acqua del cielo ed il cuore dell’uomo.

Victor Hugo

Vorrei che tu venissi da me in una sera d’inverno e, stretti assieme dietro i vetri, guardando la solitudine delle strade buie e gelate, ricordassimo gli inverni delle favole, dove si visse insieme senza saperlo.

Dino Buzzati ****** Mi piace lo spirito del ritrovarsi, la convivialità senza fronzoli, la presenza dei fiocchi di neve, quella delle mura spesse, tenendo in mano un bicchiere di vino per un paio d’ore di assoluta serenità.

Virginia Woolf

In inverno ci si aggomitola intorno a un buon libro e si sogna tenendo lontano il freddo.

Ben Aaronovitch

La gente non si accorge se è estate o inverno quando è felice.

Anton Cechov

Lo senti quel pungente profumo di freddo nell’aria, il grigio negli occhi e quei lunghi tramonti? E’ l’inverno che arriva.

Stephen Littleword

Vedrò passare primavere, estati, autunni; e quando arriverà, con le sue nevi monotone, l’inverno, serrerò porte e finestre, fabbricherò nella notte i miei palazzi stregati.

Charles Baudelaire

Giorno d’inverno, senza macchia, trasparente come vetro. Addentare la polpa candida e sana d’un frutto.

Amarti, mia rosa, somiglia all’aspirare l’aria in un bosco di pini.

Nazim Hikmet

Mai si danno voci così belle come quelle di una sera d’inverno, quando il tramonto quasi nasconde il corpo, e le parole sembrano provenire da una assenza con una nota di intimità raramente ascoltata durante giorno.

Virginia Woolf

L’inverno, stagione dell’arte serena, il lucido inverno.

Stéphane Mallarmé

La vita del cristallo, l’architettura del fiocco di neve, il fuoco del gelo, l’anima del raggio di sole. La frizzante aria invernale è piena di queste cose.

John Burroughs

Inverno. Come un seme il mio animo ha bisogno del lavoro nascosto di questa stagione.

Giuseppe Ungaretti

Vedrò passare primavere, estati, autunni; e quando arriverà, con le sue nevi monotone, l’inverno, serrerò porte e finestre, fabbricherò nella notte i miei palazzi stregati.

Charles Baudelaire

La Ghiandaia ha scosso le sue Nacchere

Metti il manicotto per l’Inverno.

Emily Dickinson

Quando ci sentiamo affranti e deboli, tutto ciò che dobbiamo fare è aspettare. La primavera torna, le nevi dell’inverno si sciolgono e la loro acqua ci infonde nuova energia.

Paulo Coelho

Quale fuoco potrebbe mai eguagliare la luce del sole in un giorno d’inverno?

Henry David Thoreau

Fin da piccolo pensavo che la brina fosse polvere magica che il vento regalava all’inverno o per renderlo più bello, dolce e meraviglioso. Quando quella polvere magica compre ogni cosa, so che la natura non lascia nulla al caso.

Stephen Littleword

Ogni miglio diventa due in inverno.

George Herbert

La neve sulla pelle, il vento gelido sulle guance, una tazza calda tra le mani, gli oggetti di casa che ti avvolgono. L’inverno è il tatto delle stagioni.

Fabrizio Caramagna

Chi si meraviglia di fronte alla bellezza del mondo in estate troverà uguale motivo di stupore e di ammirazione in inverno …. In inverno le stelle sembrano aver riacceso i loro fuochi, la luna ha una figura più piena, e il cielo indossa uno sguardo di una semplicità più elevato.

John Burroughs