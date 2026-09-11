10 frasi sull’amore di Platone che svelano perché abbiamo bisogno di amare

Le frasi sull’amore di Platone raccolte nel Simposio partono da un’esperienza che appartiene a tutti: sentire che la presenza di un’altra persona può cambiare il nostro modo di guardare noi stessi, ciò che desideriamo e perfino ciò che consideriamo una vita felice.

Nel dialogo l’amore viene osservato da prospettive diverse. Fedro ne mette in luce la capacità di orientare gli uomini verso la virtù, Pausania introduce la necessità di distinguere tra diversi modi di amare, Aristofane racconta il desiderio dell’altro attraverso il mito dell’originaria divisione dell’essere umano. Con Socrate e soprattutto con Diotima la riflessione compie un passaggio ulteriore: Eros nasce dalla mancanza, tende verso ciò che riconosce come bello e buono e vorrebbe conservarlo per sempre.

È proprio questo movimento a rendere il Simposio qualcosa di molto più ampio di un discorso sull’innamoramento. Attraverso Eros, Platone interroga il bisogno umano di uscire da sé, di cercare ciò che manca, di costruire legami, di generare e di dare continuità a ciò che ha valore.

Le dieci frasi scelte sono tratte dall’edizione Garzanti 2025 del Simposio, nella traduzione dal greco e con note di Nino Marziano. Letti insieme, questi passaggi permettono di seguire il percorso dell’opera fino alla sua conclusione: l’amore comincia dal desiderio rivolto a qualcosa o a qualcuno, ma può diventare una via attraverso cui comprendere meglio il bene, la bellezza e ciò per cui vale la pena vivere.

10 frasi sull’amore di Platone tratte dal Simposio

Queste dieci frasi non vanno lette come aforismi isolati. Nel Simposio ogni passaggio nasce dal confronto con quello precedente: l’amore viene prima celebrato, poi distinto, interrogato e infine ricondotto a una struttura fondamentale della vita umana. Desideriamo perché avvertiamo una mancanza, cerchiamo ciò che ci appare bello e buono, e vorremmo conservarlo nel tempo.

È proprio seguendo questa progressione che il dialogo acquista il suo valore universale. Le parole dei diversi interlocutori mostrano che amare significa molto più che provare attrazione: significa misurarsi con il bisogno dell’altro, con la propria incompletezza, con il desiderio di felicità e con la ricerca di qualcosa che possa dare continuità e senso alla vita.

1. L’amore può condurre alla virtù e alla felicità

“Così, io dico questo che Amore è il più antico degli dei, il più degno di onori, quello che più può infondere agli uomini virtù e felicità, sia mentre vivono che dopo la loro morte.”

Platone, Simposio, discorso di Fedro, fine del capitolo VII.

Fedro apre il percorso attribuendo ad Amore una forza che riguarda direttamente il modo di vivere. Eros non viene presentato soltanto come un sentimento piacevole o come una forma di attrazione, ma come una potenza capace di orientare l’essere umano verso ciò che considera nobile.

Nel suo discorso, chi ama desidera essere degno davanti alla persona amata. Lo sguardo dell’altro diventa quindi un riferimento morale: può suscitare vergogna per ciò che è indegno, ma anche coraggio e desiderio di compiere azioni migliori.

È una prima risposta alla domanda che attraversa tutto il Simposio: perché abbiamo bisogno di amare? Perché l’amore può spostarci da ciò che siamo verso ciò che possiamo diventare. In questa prospettiva, amare significa anche scoprire una forma di responsabilità verso se stessi e verso l’altro.

2. Non ogni amore è degno di lode

“Lo stesso è quando si ama: non ogni Amore è bello o degno di lode, ma solo quello che spinge a nobilmente amare.”

Platone, Simposio, discorso di Pausania, capitolo VIII.

Dopo l’elogio di Fedro, Pausania introduce una distinzione fondamentale. Il fatto stesso di amare non basta a rendere bello un comportamento. Conta il modo in cui il sentimento viene vissuto e ciò verso cui conduce.

L’espressione “nobilmente amare” concentra il senso del suo intervento. L’amore può ridursi alla ricerca del piacere oppure diventare una relazione capace di rivolgersi anche alla parte migliore dell’altro.

Il Simposio evita così di trasformare Eros in una giustificazione assoluta. La forza del sentimento non elimina il bisogno di discernere. Amare comporta una scelta, una direzione, una qualità del legame.

Questa frase aggiunge quindi un passaggio decisivo alla prima: l’amore può portare alla virtù, ma soltanto se il modo in cui viene vissuto è all’altezza di quella possibilità.

3. L’amore nasce dal bisogno di ritrovare un’unità

“Da tempi remoti, quindi, è innato negli uomini il reciproco amore che li riconduce alle origini e che di due esseri cerca di farne uno solo risanando, così, l’umana natura.”

Platone, Simposio, discorso di Aristofane, capitolo XV.

Con Aristofane il discorso cambia tono e l’amore viene raccontato attraverso l’immagine di una ferita originaria. Gli esseri umani, divisi rispetto alla loro condizione iniziale, cercano nell’altro qualcosa che possa ricondurli verso un’unità perduta.

La parola decisiva è “risanando”. L’amore viene presentato come una forza che tenta di curare una separazione. L’altro diventa importante perché la sua presenza sembra rispondere a un bisogno che precede perfino la scelta consapevole di amare.

Il mito permette così a Platone di dare forma a un’esperienza riconoscibile: l’impressione che alcune persone riescano a raggiungere una parte di noi che normalmente rimane isolata. Il desiderio di vicinanza nasce allora anche dal bisogno di superare, almeno in parte, la distanza che separa ogni individuo dagli altri.

Aristofane offre una risposta potente alla domanda sul perché abbiamo bisogno di amare: perché l’essere umano cerca relazione, familiarità e comunione. Ma il Simposio non si fermerà a questa spiegazione. Socrate e Diotima porteranno il discorso oltre l’idea che amare significhi semplicemente ritrovare la propria metà.

4. Desideriamo ciò che sentiamo di non possedere

“E quindi, se costui o qualunque altro che ha desiderio, desidera quello che, al momento, non possiede, che ancora non ha o quello che egli stesso non è e di cui si sente privo, non sono queste le cose di cui sente desiderio e amore?”

Platone, Simposio, dialogo tra Socrate e Agatone, capitolo XXI.

Con Socrate il problema dell’amore viene affrontato partendo dal desiderio. Chi desidera tende verso qualcosa che, almeno nel momento presente, non possiede pienamente. Eros viene così legato a un’esperienza fondamentale: sentirsi privi di qualcosa.

La mancanza non è però soltanto un vuoto da colmare. È anche ciò che mette l’essere umano in movimento. Chi non avverte alcun bisogno non cerca; chi sente che qualcosa gli manca comincia invece a tendere verso di essa.

L’amore rivela quindi una tensione tra ciò che siamo e ciò che desideriamo. Possiamo riconoscere nell’altro una qualità, una bellezza o un bene che ci attrae proprio perché non coincide completamente con ciò che già possediamo.

È un passaggio centrale del grande classico di filosofo greco: il bisogno di amare viene ricondotto alla struttura stessa del desiderio. Amiamo perché siamo esseri capaci di percepire una distanza e di muoverci verso ciò che crediamo possa colmarla o trasformarci.

5. Amore è anche ricerca della sapienza

“La sapienza, infatti, è tra le cose più belle e Amore ama le belle cose e, quindi, necessariamente, è anche filosofo e, come tale, sta fra il sapiente e l’ignorante.”

Platone, Simposio, discorso di Diotima, capitolo XXIII.

Diotima applica la logica della mancanza alla conoscenza. Chi possiede già pienamente la sapienza non ha bisogno di cercarla; chi non si rende conto della propria ignoranza non sente il desiderio di superarla. Il filosofo si trova invece in una posizione intermedia.

Anche Amore abita quello spazio. Desidera il bello perché non lo possiede definitivamente e proprio questa distanza alimenta la sua ricerca. Chiamarlo “filosofo” significa allora descriverlo come una forza che tende continuamente verso ciò che riconosce come desiderabile.

Il passaggio amplia enormemente il significato dell’amore. Eros non riguarda più soltanto l’attrazione verso una persona, ma diventa un modello del modo in cui l’essere umano cerca, conosce e cresce.

Abbiamo bisogno di amare anche perché siamo esseri aperti verso ciò che ancora non siamo. La mancanza può diventare desiderio di conoscere e la ricerca dell’altro può inserirsi in un movimento più generale verso ciò che consideriamo bello e degno di essere raggiunto.

6. Non basta trovare la propria metà: bisogna trovare il bene

“La mia opinione, invece, è che l’amore non è né per la metà, né per l’intero, a meno che, mio caro, non si tratti di un bene.”

Platone, Simposio, discorso di Diotima, capitolo XXIV.

Questa frase riprende uno dei nuclei più suggestivi del discorso di Aristofane e lo sottopone a una correzione decisiva. L’uomo non ama necessariamente ciò che rappresenta la sua metà o ciò che gli appartiene: lo desidera se lo riconosce come un bene.

La questione dell’amore cambia così prospettiva. La completezza, da sola, non basta. Essere uniti a qualcuno non costituisce automaticamente il fine del desiderio. Ciò che conta è il valore che attribuiamo a quella unione.

Diotima porta quindi Eros verso una domanda più profonda: che cosa cerchiamo davvero attraverso l’altro? La risposta non può limitarsi al bisogno di eliminare la solitudine. Cerchiamo qualcosa che pensiamo possa partecipare alla nostra felicità e rendere migliore la nostra esistenza.

L’opera di Platone supera così una delle immagini più immediate dell’amore romantico. Non basta incontrare qualcuno che sembri “completarci”. Il desiderio autentico tende verso ciò che viene riconosciuto come bene.

7. Ciò che amiamo vorremmo conservarlo per sempre

“Per concludere, l’amore è possesso perenne del bene.”

Platone, Simposio, discorso di Diotima, capitolo XXIV.

Diotima concentra in poche parole una delle intuizioni più profonde del dialogo. L’essere umano non vuole semplicemente incontrare il bene: desidera possederlo “perennemente”.

È qui che il discorso sull’amore incontra il problema del tempo. Possiamo avere qualcosa di bello e buono nel presente, ma sappiamo che ogni esperienza è sottoposta al cambiamento. Proprio questa precarietà rende più intenso il desiderio di durata.

Quando amiamo, spesso non desideriamo soltanto che una persona sia con noi oggi. Vorremmo che quella presenza, quella felicità e quel bene potessero continuare. Il desiderio amoroso contiene quindi anche una resistenza alla perdita.

Il bisogno di amare rivela così qualcosa di essenziale sull’essere umano: quando riconosce un bene, difficilmente si accontenta di sapere che è destinato a passare. Vorrebbe sottrarlo al tempo.

8. Amare significa desiderare una forma di immortalità

“Ne consegue, inoltre, da tutto questo discorso che l’amore è amore di immortalità.”

Platone, Simposio, discorso di Diotima, fine del capitolo XXV.

La conseguenza del ragionamento precedente è radicale. Se desideriamo possedere il bene per sempre, allora l’amore finisce inevitabilmente per confrontarsi con il limite della mortalità.

Diotima introduce così il tema dell’immortalità. L’essere umano non può sottrarsi al cambiamento, ma può cercare una continuità attraverso ciò che genera. Nel dialogo questa generazione riguarda sia il corpo sia l’anima: possono continuare figli, opere, pensieri, virtù, conoscenze.

L’amore acquista quindi anche una dimensione creativa. Chi ama non cerca soltanto di possedere qualcosa; può sentire il bisogno di far nascere, custodire e trasmettere ciò che considera prezioso.

Il desiderio d’immortalità non cancella la condizione mortale. Esprime piuttosto il tentativo umano di dare una durata a ciò che ha valore. È un’altra ragione per cui Eros supera il semplice innamoramento: riguarda il rapporto che abbiamo con il tempo, con ciò che perdiamo e con ciò che proviamo a lasciare.

9. L’amore può diventare un’educazione alla bellezza

“Infatti questo è il retto cammino per procedere da soli o insieme a una guida verso le questioni d’amore, cominciare, cioè, dalle cose belle di quaggiù e, avendo come fine ultimo questa bellezza, innalzarsi, servendosi di quelle come gradini, da uno a due fino a tutti i bei corpi e da questi alle belle istituzioni e, dalle belle istituzioni, alle belle scienze, finché non si giunga a quella scienza che di null’altro è scienza che della stessa bellezza e finché non si conosca, giungendo, così, alla meta, il Bello in sé.”

Platone, Simposio, parte finale del discorso di Diotima, capitolo XXIX.

L’immagine dei “gradini” rappresenta il culmine del percorso. Il desiderio può cominciare dalla bellezza concreta di un corpo, ma quella prima attrazione può diventare il punto di partenza di una comprensione più ampia.

Diotima descrive una progressione. Dalla bellezza particolare si passa a riconoscere il bello in altri corpi, poi nelle realtà che riguardano la vita comune e nella conoscenza, fino ad arrivare al “Bello in sé”.

L’esperienza amorosa diventa quindi anche un’educazione dello sguardo. Ciò che all’inizio concentra tutta l’attenzione su una singola persona può insegnare progressivamente a riconoscere il valore oltre quella singola presenza.

L’amore conserva così il suo punto di partenza concreto, ma non resta chiuso nel possesso. Può allargare la capacità dell’essere umano di vedere e comprendere ciò che considera bello.

10. L’amore conduce alla domanda su ciò per cui vale la pena vivere

“Questo, caro Socrate, è il momento della vita che più di ogni altro, per un uomo, val la pena di vivere: quando contempla la Bellezza in sé.”

Platone, Simposio, parte finale del discorso di Diotima, capitolo XXIX.

Il percorso cominciato parlando dell’attrazione tra esseri umani arriva infine a una domanda molto più grande: quale vita merita davvero di essere vissuta?

Diotima collega il punto più alto dell’esperienza amorosa alla contemplazione della Bellezza in sé. Tutto ciò che è avvenuto prima – il desiderio, la mancanza, la ricerca del bene, la volontà di conservarlo – acquista ora una direzione.

L’amore ha trasformato chi ama. Da bisogno rivolto verso qualcosa di particolare è diventato un cammino capace di modificare lo sguardo e di rendere più chiaro ciò che l’essere umano considera degno di valore.

Ecco che il Simposio mostra pienamente la sua lezione universale. Parlare dell’amore significa arrivare a parlare della vita stessa, perché ciò che scegliamo di amare rivela anche ciò verso cui desideriamo orientare la nostra esistenza.

La lezione universale delle frasi sull’amore di Platone

Le dieci frasi seguono un movimento preciso. All’inizio l’amore appare come una forza capace di spingere l’uomo verso virtù e felicità. Subito dopo emerge la necessità di distinguere: l’intensità del sentimento non basta, perché conta anche il modo in cui si ama.

Aristofane introduce poi il bisogno dell’altro attraverso l’immagine di una natura umana ferita dalla separazione. È una spiegazione potente del desiderio di unione, ma il dialogo continua. Con Socrate la mancanza diventa il cuore stesso del desiderio: cerchiamo ciò che non abbiamo e ciò di cui ci sentiamo privi.

Diotima trasforma questa mancanza in movimento. Eros è filosofo proprio perché sta tra il possesso e la privazione, tra ciò che conosce e ciò che ancora cerca. L’amore diventa così una condizione dinamica, una tensione verso qualcosa riconosciuto come bello.

Il passaggio successivo è ancora più importante. Ciò che cerchiamo non deve semplicemente completarci: deve essere un bene. Ed è quel bene che vorremmo possedere “perennemente”.

Qui il Simposio tocca una fragilità che appartiene a ogni essere umano. Ci leghiamo a ciò che amiamo pur sapendo che il tempo può trasformarlo o sottrarcelo. Proprio per questo il desiderio tende alla durata e, attraverso la generazione, cerca una forma di continuità che Diotima collega all’immortalità.

L’ultima parte del percorso allarga ulteriormente lo sguardo. L’amore può iniziare da una bellezza concreta, ma può insegnare a riconoscere la bellezza in forme sempre più ampie. Il desiderio diventa allora anche conoscenza.

La domanda “perché abbiamo bisogno di amare?” riceve così nell’opera di Platone una risposta complessa. Abbiamo bisogno dell’altro, desideriamo ciò che ci manca, cerchiamo il bene, vorremmo far durare ciò che ci rende felici e siamo capaci di trasformare questa tensione in ricerca.

Platone porta Eros dal rapporto tra due persone fino alla questione di ciò per cui “val la pena di vivere”. Ed è proprio questo passaggio a rendere il Simposio una riflessione che continua a riguardarci: nell’amore non scopriamo soltanto chi desideriamo, ma anche ciò che consideriamo bello, buono e degno di dare una direzione alla nostra vita.