Una frase di Oriana Fallaci sull’importanza di non arrendersi mai alla paura

Oriana Fallaci non è mai stata una donna incline ai compromessi, né una giornalista disposta a indorare la pillola di fronte alle tragedie della storia. Le sue parole, spesso ruvide e sempre implacabili, non avevano lo scopo di compiacere, ma di scuotere le coscienze sopite.

Oggi, in un’epoca segnata da continue e frammentate crisi globali, rileggere il pensiero della scrittrice fiorentina è un atto di profonda riflessione morale. Se è vero, come scriveva, che “Sognare significa non arrendersi, significa voler ancora”, allora anche il coraggio di guardare in faccia il male e chiamarlo col suo nome diventa un dovere a cui non possiamo sottrarci.

Tra conflitti che straziano il mondo e l’eco ancora dolorosa dell’11 settembre, la lezione della Fallaci sulla dignità umana e sulle sfide dell’Occidente si erge a monito per il nostro presente, esortandoci a non abbassare mai la guardia di fronte alle ingiustizie. Esiste una sua celebre frase, tratta dalla prefazione del suo libro “Niente e così sia“, che risuona ancora oggi con un’attualità sconvolgente.

“Quasi niente quanto la guerra, e niente quanto una guerra ingiusta, frantuma la dignità dell’uomo”

L’orrore vissuto sulla pelle e la perdita dell’umanità

Questa potente e lucidissima affermazione di Oriana Fallaci ci invita a riflettere sulla natura profondamente distruttiva dei conflitti e sul loro impatto più intimo, nascosto e viscerale: quello sull’anima umana. Scrittrice indomita, giornalista di razza e inviata speciale, si è misurata in prima persona con i più tremendi orrori bellici, vivendoli sulla propria pelle dalla Seconda Guerra Mondiale al conflitto in Vietnam.

Proprio quest’ultimo fu da lei stessa definito senza mezzi termini “una sanguinosa follia” nel celebre reportage narrativo “Niente e così sia” del 1969. Ma cosa ci insegna davvero, nel profondo, questa sua riflessione sulla guerra e sulla dignità?

Secondo il pensiero della giornalista fiorentina, la guerra oltre a distruggere città, case e infrastrutture logora l’uomo dall’interno, trasformandolo e svuotandolo. Quando un individuo è costretto a combattere, si trova inevitabilmente a esercitare un’estrema violenza contro il prossimo e, di riflesso, contro se stesso.

Uccidere, ferire, assistere inermi alla morte dei propri compagni porta a un progressivo e inesorabile annientamento del rispetto di sé e dell’amor proprio. Non importa se dal fronte si torna a casa da vincitori o da vinti: le atrocità vissute restano incise per sempre nella carne e nella coscienza. Chi compie o subisce la guerra perde un pezzo fondamentale della propria umanità, perché la brutalità entra in modo prepotente nella testa di chi combatte, annientando ciò che più ci distingue dalle bestie: la dignità. E senza dignità, un uomo cessa semplicemente di essere un uomo.

Le guerre ingiuste: il buco nero in cui collassa la civiltà

La Fallaci, inoltre, pone un forte e drammatico accento sul concetto di “guerra ingiusta”. Esistono forse, nella storia dell’umanità, guerre inevitabili per la propria sopravvivenza o per legittima difesa, ma le guerre ingiuste, quelle mosse da un’insaziabile sete di potere, dal fanatismo, dall’imperialismo o dal puro odio, sono quelle che frantumano in modo assoluto e irrimediabile la coscienza collettiva. Guardando agli scenari geopolitici odierni, dall’Ucraina ad altre martoriate aree del mondo, questa lezione ci appare come un monito eterno: la guerra ingiusta è il buco nero in cui collassa l’intera civiltà.

L’11 Settembre e il drammatico scontro col “Culto della Morte”

Queste riflessioni assumono un significato ancora più profondo e lacerante se le colleghiamo al tragico anniversario dell’11 settembre 2001. A ridosso di questa data storica, che ha segnato un sanguinario spartiacque per il mondo intero, le parole della Fallaci riecheggiano come un fulmine a ciel sereno. L’attacco alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono fu, di fatto, l’apoteosi criminale della “guerra ingiusta”: non un conflitto convenzionale o dichiarato tra eserciti alla pari, ma un’aggressione vile e calcolata contro migliaia di civili inermi che andavano a lavorare.

Questo evento innescò nella scrittrice toscana un vero e proprio terremoto interiore, spingendola a rompere il silenzio quasi eremitico in cui si era da anni ritirata. L’11 settembre rappresentò per la Fallaci il punto di non ritorno, il momento esatto in cui la dignità dell’Occidente venne brutalmente calpestata e la minaccia ai nostri valori divenne lampante e innegabile. Di fronte alle immagini surreali del crollo e alla disperazione di chi si gettava nel vuoto pur di sfuggire alle fiamme, la Fallaci vide il tragico trionfo di quello che definì il “Culto della Morte”.

Per approfondire, leggi “Rapporto Islam-Occidente, il pensiero di Oriana Fallaci”

Difendere la libertà con “Rabbia e Orgoglio”

Concludendo, unendo la sua totale condanna per l’orrore della guerra alla sua furente difesa della civiltà occidentale, Oriana Fallaci ci lascia una pesante ma ineludibile eredità intellettuale. Ci insegna che la dignità umana richiede un immenso coraggio per essere difesa e preservata giorno dopo giorno. Richiede la forza di guardare in faccia il Male e di chiamarlo col proprio nome, senza nascondersi dietro i filtri ipocriti del relativismo culturale o del perbenismo. S

e una guerra ingiusta frantuma la dignità fisica e spirituale di chi la vive o la subisce, l’arrendevolezza intellettuale, l’assuefazione per pigrizia e la rassegnata sottomissione al fanatismo distruggono, inesorabilmente, le fondamenta di un’intera civiltà.

In questi giorni di dolorosa memoria per l’11 settembre, il pensiero di Oriana Fallaci rimane una provocazione necessaria: ci esorta a non arrenderci mai alla paura, a usare sempre l’intelligenza e a difendere, con immutata e feroce “Rabbia e Orgoglio“, il nostro inalienabile diritto di esistere come esseri umani liberi, dignitosi e pensanti.