20 frasi sulla famiglia che celebrano il legame tra genitori e figli

Frasi sulla famiglia per celebrare il nucleo familiare. Proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1994, il 15 maggio si celebra la Gionata internazionale della famiglia. L’Onu considera infatti la famiglia come il “fondamentale gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini”. Sin dalle sue origini, l’obiettivo dell’Intenational day of families è far riflettere sull’importanza della famiglia.

Il ruolo delle famiglie oggi

Il nucleo familiare, nonostante i repentini cambiamenti sociali, culturali ed economici che investono la società attuale, continua ad assumere un valore fondamentale. Il cosiddetto “focolare domestico” rappresenta ancora oggi un luogo di amore, affetto, sicurezza e supporto, oltre che un’importante punto di riferimento per la formazione delle nuove generazioni e la trasmissione dei valori dai genitori ai figli.

Se poi torniamo un po’ più indietro con gli anni al periodo della pandemia, possiamo notare come l’aumento delle ore trascorse sotto lo stesso tetto in una situazione d’emergenza abbia fatto riscoprire il valore dei legami familiari, dando l’opportunità a molti di saldare ancor di più i principi ed il bisogno di fare riferimento ai membri stretti che compongono il nucleo familiare.

Perché celebrare le famiglie

La Gionata internazionale della famiglia è l’occasione per aumentare la conoscenza dei processi sociali, economici e demografici che le caratterizzano. Spesso ci si interroga su quale sia la definizione più esatta di famiglia. Da qualche anno la dicitura ufficiale delle festa è cambiata in Gionata internazionale delle famiglie, con la forma al plurale. Questa decisione nasce in modo da includere tutti i diversi modelli di famiglia, incluse quelle omosessuali, in quanto oggi la famiglia può assumere diverse, a seconda dei contesti sociali e delle località in cui essa si viene a costituire.

Le frasi sulla famiglia appartenenti ai grandi pensatori

Da Gandhi a Dostoevskij, scopriamo le frasi sulla famiglia condivise da intellettuali, filosofi e scrittori appartenenti a ogni epoca. Frasi d’autore da leggere, condividere e dedicare.

1. Governare una famiglia è poco meno difficile che governare un regno.

– Michel de Montaigne

2. Per una persona non violenta tutto il mondo è la sua famiglia.

– Mahatma Gandhi

3. La forza di una nazione deriva dall’integrità della casa.

– Confucio

4. Famiglia. Il luogo dove siamo trattati meglio e dove si brontola di più.

– John Garland Pollard

5. Ho sempre pensato che non v’è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia.

– Fëdor Dostoevskij

6. La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana.

– Papa Giovanni XXIII

7. Abbiamo ricevuto dalla nostra famiglia le idee di cui viviamo così come la malattia di cui morremo.

– Marcel Proust

8. Quando non si minaccia, ma si ragiona, quando non si ha paura ma ci si vuole bene, quando Dio è il padrone di casa, allora nasce la famiglia.

– Giovanni Bosco

9. La famiglia è la patria del cuore.

– Giuseppe Mazzini

10. È felice, che sia re o contadino, colui che trova pace in casa sua.

– Johann Wolfgang von Goethe

11. Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo.

– Lev Tolstoj

12. La cosa migliore che un padre può fare per i suoi figli è amarne la madre.

– Henry Ward Beecher

13. Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia.

– Madre Teresa di Calcutta

14. L’amore comincia a casa: prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città.

– Madre Teresa di Calcutta

15. Nulla è tanto dolce quanto la propria patria e famiglia, per quanto uno abbia in terre strane e lontane la magione più opulenta.

– Omero

16. La famiglia è la cosa più importante, non fate come me. Ho anteposto il lavoro alla famiglia. Pensavo fosse più importante essere qualcuno da un’altra parte invece del fallimento vero a casa mia.

– Clint Eastwood

17. Vita, amore e risate. Quali doni inestimabili possiamo dare ai nostri figli.

– John Dryden

18. La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per la vita del mondo, per il futuro dell’umanità.

– Papa Francesco

19. La famiglia è la patria del cuore.

– Giuseppe Mazzini

20.Un uomo non dovrebbe mai trascurare la sua famiglia per gli affari.

– Walt Disney