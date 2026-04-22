Qual è il potere della lettura? Scoprilo grazie ad una lista di ben 70 frasi sul leggere e gli innumerevoli vantaggi che riescono a garantire i libri.

Frasi sul leggere per celebrare la lettura che ci consente di vivere mille vite, un’attività che ha un valore fondamentale per la crescita personale e sociale. I libri vanno considerati dei veri strumenti per arricchire l’esperienza umana da tutti i punti di vista. Il loro valore si manifesta in tutte le dimensioni del vivere.

Per questo abbiamo voluto selezionare le migliori frasi sui libri e le citazioni più profonde sulla lettura scritte da grandi autori, poeti e filosofi. Che tu stia cercando una dedica per un regalo o una riflessione sul potere della carta stampata, qui troverai l’ispirazione giusta.

La Giornata Mondiale del Libro

Al valore dei libri e della lettura durante l’anno è dedicata la data del 23 aprile, giorno in cui ricorre la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Non c’è giornata migliore di questa per dedicarvi al volume che avete sul comodino, al vostro autore preferito o alla poesia che non leggete da tempo: questa ricorrenza vuol essere un giorno speciale per incoraggiare a scoprire il piacere della lettura e a valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità.

Perché la Giornata mondiale del libro si festeggia il 23 aprile

Perché proprio il 23 aprile si festeggia la letteratura? Si tratta di è una data particolare: nel 1616 proprio in questo giorno morirono scrittori di grande calibro come William Shakespeare, Miguel De Cervantes e il peruviano Inca Garcilaso de la Vega.

Le frasi d’autore più belle sul leggere i libri

Ecco una lista di meravigliose frasi sul leggere, sulla lettura e sui libri che non sono una classifica, ma semplicemente un elenco da poter approfondire e condividere.

Un viaggio tra parole che ispirano, confortano, sorprendono. Perché a volte basta una sola frase per ricordarci perché amiamo leggere.

1. Ogni lettore, quando legge, legge se stesso.

Marcel Proust

2. I libri sono gli amici più tranquilli e costanti, e gli insegnanti più pazienti.

Charles W. Eliot

3. Non ci sono amicizie più rapide di quelle tra persone che amano gli stessi libri.

Irving Stone

4. Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me stesso.

Francesco Petrarca

5. Leggere libri è il gioco più bello che l’umanità abbia inventato.

Wisława Szymborska

6. Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine.

Virginia Woolf

7. Non posso vivere senza libri.

Thomas Jefferson

8. Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: scoprire che i tuoi desideri sono desideri universali, che non sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni.

Francis Scott Fitzgerald

9. Fino al giorno in cui mi minacciarono di non lasciarmi più leggere, non seppi di amare la lettura: si ama, forse, il proprio respiro?

Harper Lee

10. I libri ci danno un diletto che va in profondità, discorrono con noi, ci consigliano e si legano a noi con una sorta di familiarità attiva e penetrante.

Fernando Pessoa

11. I libri si rispettano usandoli, non lasciandoli stare.

Umberto Eco

12. Un libro deve essere un’ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi.

Franz Kafka

Citazioni e aforismi sui libri e la lettura di altri grandi autori

13. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.

Sant’Agostino

14. Il libro è una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini.

Jorge Luis Borges

15. Ricordo che i suoi libri erano come cibo per me quando non avevo cibo.

Charles Bukowski

16. Sono cresciuto in mezzo ai libri, facendomi amici invisibili tra le pagine polverose di cui ho ancora l’odore sulle mani.

Carlos Ruiz Zafón

17. I libri hanno gli stessi nemici dell’uomo: il fuoco, l’umidità, il tempo e il proprio contenuto.

Paul Valéry

18. Non ci sono libri morali o immorali. Ci sono libri scritti bene o scritti male.

Oscar Wilde

19. All’infuori del cane, il libro è il migliore amico dell’uomo. Dentro il cane è troppo scuro per leggere.

Groucho Marx

20. I libri migliori sono proprio quelli che dicono quel che già sappiamo.

George Orwell

21. Mi sono sempre immaginato il paradiso come una specie di biblioteca.

Jorge Luis Borges

22. Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito … perché la lettura è un’immortalità all’indietro.

Umberto Eco

23. Per capire la differenza che esiste tra leggere un racconto su internet o su un libro, basta chiudere gli occhi e mettere il palmo della mano, prima sullo schermo e poi sulla pagina del libro. Il contatto con la carta, anche detto ‘libridine’, ci fa capire la differenza.

Luciano De Crescenzo

24. Forse non ci sono giorni della nostra adolescenza vissuti con altrettanta pienezza di quelli che abbiamo creduto di trascorrere senza averli vissuti, quelli passati in compagnia del libro prediletto.

Marcel Proust

25. I libri perduti nel tempo, vivono per sempre, in attesa del giorno in cui potranno tornare nelle mani di un nuovo lettore, di un nuovo spirito.

Carlos Ruiz Zafón

Frasi sui libri e sulla lettura da dedicare e da donare alle persone che amano leggere

26. Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso.

Daniel Pennac

27. Sapeva leggere. Fu la scoperta più importante di tutta la sua vita. Sapeva leggere. Possedeva l’antidoto contro il terribile veleno della vecchiaia.

Luis Sepùlveda

28. La lettura dei buoni libri è una sorta di conversazione con gli spiriti migliori dei secoli passati

Cartesio

29. Se vogliamo conoscere il senso dell’esistenza, dobbiamo aprire un libro: là in fondo, nell’angolo più oscuro del capitolo, c’è una frase scritta apposta per noi.

Pietro Citati

30. Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira.

J.D. Salinger

31. Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura.

Pier Paolo Pasolini

32. Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di viaggio sono i libri: parlano quando si ha bisogno, tacciono quando si vuole silenzio. Fanno compagnia senza essere invadenti. Danno moltissimo, senza chiedere nulla.

Tiziano Terzani

33. I libri pesano tanto: eppure, chi se ne ciba e se li mette in corpo, vive tra le nuvole.

Luigi Pirandello

34. Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in una zona già nostra – che già viviamo – e facendola vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi.

Cesare Pavese

35. Per quanto mi riguarda, se un libro è scritto bene, lo trovo sempre troppo breve.

Jane Austen

36. Si scrive soltanto una metà del libro, dell’altra metà si deve occupare il lettore.

Joseph Conrad

37. I libri sono specchi: riflettono ciò che abbiamo dentro.

Carlos Ruiz Zafón

Frasi più belle sul piacere di leggere i libri e sulla lettura che rende felici

38. Quando penso a tutti i libri che mi restano ancora da leggere, ho la certezza di essere ancora felice.

Jules Redard

39. Sapere che si ha qualcosa di bello da leggere prima di coricarsi è una delle sensazioni più piacevoli della vita.

Vladimir Vladimirovi Nabokov

40. È un viaggio per viandanti pazienti, un libro.

Alessandro Baricco

41. Non esiste programma di vacanza più bello che proporsi di non leggere neppure un rigo, e dopo, niente di più piacevole che, al momento opportuno e con un libro veramente attraente, tradire il bel programma.

Hermann Hesse

42. È solo nei libri che può cambiare la vita. Solo lì si può cancellare tutto con un tratto di penna. Fare sparire il peso delle cose. Cancellare le cattiverie meschine e alla fine di una frase, ritrovarsi all’improvviso alla fine del mondo.

Grégoire Delacourt

43. Il libro è una cosa: lo si può mettere su un tavolo e guardarlo soltanto, ma se lo apri e leggi diventa un mondo.

Leonardo Sciascia

44. Non ho avuto mai un dolore che un’ora di lettura non abbia dissipato.

Charles Montesquieu

45. Tutte le cose descritte in un libro sono emotivamente vere, anche se non lo sono nei fatti.

Gabrielle Zevin

46. La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno.

Francis de Croisset

47. Leggere, leggere un libro – per me è questa l’esplorazione dell’universo.

Marguerite Duras

Frasi sul piacere di leggere e sui libri capaci di far sognare

48. Noi non siamo veri e propri romanzi. Noi non siamo veri e propri racconti. Noi siamo opere complete.

Gabrielle Zevin

49. Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere.

Michel Foucault

50. Un buon libro è un compagno che ci fa passare dei momenti felici.

Giacomo Leopardi

51. Non esiste un vascello veloce come un libro, per portarci in terre lontane, né corsieri come una pagina, di poesia che si impenna – questa traversata può farla anche il povero senza oppressione di pedaggio – tanto è frugale il carro dell’anima.

Emily Dickinson

52. Leggevo e rileggevo lo stesso libro molte volte, e a volte chiudevo gli occhi e mi riempivo i polmoni del suo odore. Il semplice annusare quel libro, scorrere le dita tra le pagine, per me era la felicità.

Haruki Murakami

53. Non c’è nessun amico più leale di un libro.

Ernest Hemingway

54. Bisogna incontrare le storie al momento giusto. Le cose che ci colpiscono a vent’anni non sono necessariamente le stesse che ci colpiscono a quaranta, e viceversa. Questo è vero nei libri e anche nella vita.

Gabrielle Zevin

55. La gente dice che ciò che conta è vivere, ma io preferisco leggere.

Logan Pearsall Smith

56. Scrivere romanzi significa prendersi cura degli altri. Se io ci tengo veramente a te, se voglio avere una relazione con te, ti racconto storie.

Jonathan Safran Foer

57. Tutti sappiamo che probabilmente le circostanze in cui si legge sono importanti quanto il libro stesso.

Nick Hornby

Frasi ironiche sui libri, sulla scrittura e sul piacere della lettura

Ecco una selezione di frasi divertenti sulla lettura, perfette per chi ama i libri e ama ironizzare sulla passione per la lettura:

58. Certi libri sembrano scritti non perché da essi si impari qualcosa, ma perché si sappia che l’autore sapeva qualcosa.

Johann Wolfgang Goethe

59. I nemici dei buoni libri e del buon gusto non sono comunque coloro che disprezzano i libri, ma chi legge di tutto.

Hermann Hesse



60. La natura aveva saggiamente disposto che le sciocchezze degli uomini fossero passeggere, ed ecco che i libri le fanno immortali.

Charles-Louis de Montesquieu

61. Troppi libri sono dispersivi: dal momento che non puoi leggere tutti i volumi che potresti avere, basta possederne quanti puoi leggerne.

Lucio Anneo Seneca

62. C’è gente tanto brava da scrivere due libri contemporaneamente: il primo e l’ultimo.

Mark Twain

63. Non esistono libri morali o immorali. I libri sono scritti bene o scritti male. Questo è tutto.

Oscar Wilde

64. Non c’è atto di libertà individuale più splendido che sedermi a inventare il mondo davanti ad una macchina da scrivere.

Gabriel García Márquez

65. Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l’accende, vado in un’altra stanza a leggere un libro.

Groucho Marx

66. È sciocco pensare di dover leggere tutti i libri che compri, come è sciocco criticare chi compra più libri di quanti ne potrà mai leggere.

Umberto Eco

67. Fate attenzione a leggere libri sulla salute. Si può morire di un errore di stampa.

Mark Twain

68. Non esiste programma di vacanza più bello che proporsi di non leggere neppure un rigo, e dopo, niente di più piacevole che, al momento opportuno e con un libro veramente attraente, tradire il bel programma.

Anonimo

69. Chi legge vive mille vite prima di morire. Chi non legge mai ne vive una sola.

George R.R. Martin.

70. I libri mi riempivano il cranio e mi allargavano la fronte. Leggerli somigliava a prendere il largo con la barca, il naso era la prua, le righe onde.

Erri De Luca

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