13 frasi di Samuel Beckett che ci insegnano il valore del fallimento

Il 13 aprile 1906 nasceva a Dublino Samuel Beckett, una delle menti più brillanti, enigmatiche e rivoluzionarie del Novecento. Premio Nobel per la Letteratura nel 1969, Beckett non è stato solo un drammaturgo o uno scrittore: è stato un esploratore del silenzio, un cartografo dei territori desolati dell’anima umana e, paradossalmente, uno dei più grandi maestri di resilienza che la letteratura ci abbia regalato.

In un mondo che ci chiede costantemente di essere performanti, di avere successo e di trovare risposte immediate, la voce di Beckett si alza per sussurrarci che c’è una dignità immensa nel dubbio, nell’attesa e persino nel fallimento. Le sue opere, da “Aspettando Godot” a “Finale di partita”, sono specchi in cui riflettersi per scoprire che, anche quando tutto sembra privo di senso, restiamo profondamente, tragicamente e meravigliosamente umani.

Le frasi di Samuel Beckett sul valore del fallimento

Abbiamo selezionato per voi alcune delle citazioni più iconiche di Samuel Beckett, frammenti di pensiero che illuminano l’oscurità con una lucidità tagliente.

1. Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio.

2. Tutti nasciamo pazzi. Alcuni lo rimangono.

3. Non c’è niente di più comico dell’infelicità.

4. Le lacrime del mondo sono una quantità costante. Da una parte uno comincia a piangere, da un’altra uno smette. Lo stesso vale per il riso.

5. Niente è più reale del niente.

6. Dove sono, non lo so, non lo saprò mai, nel silenzio non lo sai, devi andare avanti, non posso andare avanti, andrò avanti.

7. Le idee si assomigliano in modo incredibile, quando si conoscono.

8. Non accade nulla, nessuno arriva, nessuno se ne va, è terribile!

9. Cosa so del destino dell’uomo? Potrei dirvi di più a proposito dei ravanelli.

10. Solo sedendo e riposando l’anima diventa saggia.

11. L’uomo di buona memoria nulla ricorda, perché nulla dimentica.

12. Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo restano.

13. Non voler dire, non sapere ciò che si vuol dire, non poter dire ciò che si crede di voler dire, e dire sempre, o quasi, ecco cosa è importante non perdere di vista, nell’ardore della stesura.

Cosa ci insegnano queste parole

Arriviamo al cuore della poetica beckettiana. Cosa possono dire oggi a noi, lettori contemporanei sommersi da stimoli e rumore, queste frasi così scarne eppure così dense? Innanzi tutto ci insegnano la bellezza del “fallire meglio”: in una società ossessionata dal successo, il consiglio di Beckett di “fallire meglio” è un atto rivoluzionario. Ci insegna che l’importante non è raggiungere la meta perfetta, ma il coraggio di continuare a provare. Il fallimento non è la fine, ma una condizione dell’esistenza che va accettata e, in un certo senso, perfezionata. È un invito a toglierci di dosso l’ansia da prestazione e a riscoprire il valore del tentativo.

Le sue parole ci insegnano inoltre l’accettazione dell’incertezza e ci ricordano che non avere tutte le risposte è normale. Quando scrive “Cosa so del destino dell’uomo? Potrei dirvi di più a proposito dei ravanelli”, Beckett smitizza l’arroganza dell’intelletto umano. Ci insegna l’umiltà di ammettere i nostri limiti e la capacità di ridere delle nostre stesse pretese di onniscienza.

Il celebre passaggio “Non posso andare avanti, andrò avanti” racchiude l’essenza dell’eroismo quotidiano. Beckett ci dice che la vita è spesso faticosa e apparentemente priva di una meta chiara (come l’attesa infinita di Godot), ma la nostra grandezza risiede nel fatto che, nonostante tutto, continuiamo a camminare. La speranza in Beckett non è un ottimismo ingenuo, ma una volontà ostinata di esistere e perseverare.

Beckett ci insegna che “niente è più comico dell’infelicità”. Questo non è cinismo, ma una strategia di sopravvivenza. Imparare a vedere il lato grottesco e ridicolo delle nostre sventure ci permette di distaccarcene, di non lasciarci schiacciare dal dolore. L’ironia diventa così l’unica arma possibile contro l’assurdo.

In un’epoca di iper-connessione, il monito “Solo sedendo e riposando l’anima diventa saggia” risuona come una cura. Beckett ci invita a riscoprire lo spazio del silenzio, il momento in cui non succede nulla di esteriore perché tutto possa accadere all’interno. Ci insegna che l’attesa non è tempo perso, ma tempo vissuto.

In definitiva, Samuel Beckett ci regala una lezione di onestà intellettuale: ci invita a guardare in faccia il vuoto senza paura, armati solo delle nostre parole e della nostra capacità di resistere. Perché, in fondo, siamo tutti come Vladimiro ed Estragone: in attesa di qualcosa che forse non arriverà mai, ma uniti dalla bellezza di essere qui, insieme, a raccontarcelo.

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