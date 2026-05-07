13 frasi di René Magritte che ci insegnano ad essere noi stessi

Scopri cosa ci insegnano le frasi di René Magritte: un viaggio tra surrealismo e mistero per imparare a guardare oltre l’apparenza e riscoprire la poesia del quotidiano.

René Magritte è stato un pittore belga, considerato insieme a Paul Delvaux uno dei massimi esponenti del Surrealismo in Belgio. Artista del trompe l’oeil, è conosciuto dal grande pubblico per opere emblematiche in cui contrappone elementi onirici a elementi reali, creando immagini del tutto assurde.

Non è mai stato solo un pittore di pipe che non sono pipe, di uomini con la bombetta o di cieli che si riflettono in occhi giganti. René Magritte è stato, prima di tutto, un sabotatore della realtà scontata. Il suo surrealismo non cercava l’evasione onirica fine a se stessa, come accadeva in altri esponenti del movimento, ma utilizzava l’assurdo per interrogarci sulla natura stessa del visibile e dell’invisibile. Le sue parole, proprio come i suoi quadri, agiscono come piccoli corto circuiti mentali che ci costringono a fermarci e a dubitare delle nostre certezze più radicate.

Frasi di René Magritte che ci aiutano a sorprenderci del quotidiano

Le frasi di René Magritte rappresentano vere e proprie bussole per l’anima. Rileggere i suoi aforismi oggi significa intraprendere un percorso di educazione allo sguardo e alla vita. Scopriamole di seguito.

1. Io cerco di trasformare in materia l’insensibile.

2. L’amore per l’ignoto equivale all’amore per la banalità: conoscere significa scoprire la banale conoscenza, agire significa cercare la banalità dei sentimenti e delle sensazioni.

3. La poesia non ha nulla a che fare con la versificazione. Consiste in ciò che si trova nel mondo, al di qua di quanto ci è permesso di osservare.

4. Nella vita tutto è mistero.

5. I sogni non vogliono farvi dormire, al contrario, vogliono svegliare.

6. Non dipingo: utilizzo oggetti che hanno l’apparenza di quadri, perché il caso ha fatto sì che questa forma espressiva convenisse meglio ai miei sensi.

7. Ogni epoca ha una sua coscienza propria che le altre epoche non sanno assimilare.

8. Uno studioso al microscopio vede molto più di noi. Ma c’è un momento, un punto, in cui anch’egli deve fermarsi. Ebbene, è a quel punto che per me comincia la poesia.

9. Il linguaggio dell’autenticità dà alle parole significati che non hanno mai avuto prima.

10. Le immagini vanno viste quali sono, amo le immagini il cui significato è sconosciuto poiché il significato della mente stessa è sconosciuto.

11. Chi oserebbe pretendere che l’immagine di una pipa è una pipa? Chi potrebbe fumare la pipa del mio quadro? Nessuno. Quindi, non è una pipa.

12. La mente ama l’ignoto. Ama le immagini il cui significato è sconosciuto, poiché il significato della mente stessa è sconosciuto.

13. La libertà è la possibilità d’essere e non l’obbligo d’essere.

La lezione di Magritte: cosa ci insegnano oggi le sue parole

Magritte ci offre una bussola per non perdere la capacità di stupirci. Ma cosa ci insegnano, nel concreto, le riflessioni di questo genio belga? Ci insegnano, innanzitutto, l’etica del dubbio. In un presente che ci bombarda di verità assolute e immagini modificate, Magritte ci educa a chiederci sempre cosa ci sia “dietro” ciò che vediamo, spingendoci a non accettare passivamente la realtà per come ci viene confezionata.

Magritte ci insegna la pazienza dello sguardo: la capacità di soffermarsi su un oggetto comune per trovarvi il lato straordinario. Ma soprattutto, le sue riflessioni ci consegnano il valore del mistero come cura all’ansia. Se tutto deve essere spiegato e categorizzato, perdiamo la capacità di sognare; accettare invece che il mondo sia “meravigliosamente privo di senso”, come amava dire lui, ci libera dall’ossessione del controllo e ci restituisce la libertà di essere, semplicemente, noi stessi: creature complesse, mutabili e felicemente indecifrabili.

Oltre che nelle sue tele iconiche, l’eredità di René Magritte risiede nella capacità di aver trasformato il dubbio in una forma di saggezza. Ci ha insegnato che per vedere davvero bisogna saper chiudere gli occhi davanti alle apparenze ovvie e riaprirli sul mistero che avvolge ogni istante della nostra esistenza. Un insegnamento prezioso che ci sprona a riscoprire la poesia nascosta nelle pieghe più comuni della nostra realtà.

Scopri “Il figlio dell’uomo” di René Magritte, un’opera d’arte sull’identità umana