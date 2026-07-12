10 frasi di Orson Welles che ci insegnano l’accettazione del fallimento

A distanza di decenni dalla sua scomparsa, la figura di Orson Welles (1915–1985) continua a giganteggiare nella storia della cultura mondiale. Regista rivoluzionario, attore magnetico, autore radiofonico e intellettuale profondamente disincantato, Welles non ha soltanto ridefinito i confini del linguaggio cinematografico con capolavori immortali come “Quarto Potere” (Citizen Kane), ma ha anche lasciato in eredità un corpus di riflessioni, battute fulminanti e aforismi che rappresentano una vera e propria filosofia di vita.

Le parole e le sferzate del regista che ci insegnano ad attraversare i momenti di declino senza perdere la propria dignità

Rileggere oggi le sue parole significa non solo fare un viaggio nostalgico nella Hollywood del passato, ma significa soprattutto confrontarsi con i pensieri di un uomo che ha pagato a caro prezzo il lusso di non scendere mai a patti con il sistema.

1. La semplice regia è il lavoro più facile del mondo.

2. Ho cominciato dalla cima e mi sono fatto strada verso il fondo.

3. La regia cinematografica è il perfetto rifugio per i mediocri. Ma quando un buon regista fa un cattivo film, l’universo intero sa chi ne è responsabile.

4. Io sono un pendolare. Vado dove c’è del lavoro, come un raccoglitore di frutta. Tutto ciò di cui ho bisogno sono un sorriso d’incoraggiamento ed una proposta, ed arrivo subito, col primo aereo.

5. Le promesse sono molto più divertenti delle spiegazioni.

6. Credo che un critico ne sappia sempre di più sull’opera di un artista dell’artista stesso. Ma, allo stesso tempo, ne sa di meno: la funzione del critico è proprio quella di saperne contemporaneamente di più e di meno dell’artista.

7. Sono solo un poveraccio che cerca di fare del cinema.

8. Hollywood è un quartiere dorato adatto ai giocatori di golf, ai giardinieri, a vari tipi di uomini mediocri ed ai cinematografi soddisfatti. Io non sono nulla di tutto ciò.

9. Ho avuto più fortuna di chiunque altro. Certo, sono anche stato scalognato più di chiunque altro, nella storia del cinema, ma ciò è nell’ordine delle cose. Dovevo pagare il fatto d’aver avuto, sempre nella storia del cinema, la più grande fortuna.

10. Per quello che abbiamo fatto sarei dovuto finire in galera, ma al contrario, sono finito a Hollywood.

Cosa ci insegnano queste frasi: la lezione di Orson Welles

L’insieme di questi aforismi costituiscono un testamento etico ed esistenziale prezioso per l’uomo contemporaneo. L’insegnamento più grande che possiamo trarre da Orson Welles è, prima di tutto, un profondo invito all’onestà intellettuale e all’accettazione del fallimento come parte integrante e nobile del percorso umano. Welles ci insegna l’illusorietà di una vita vissuta in funzione di un successo lineare e costante.

Ci mostra che il vero valore di un individuo non si misura dall’assenza di sconfitte, ma dalla capacità di attraversare i momenti di declino senza perdere la propria dignità, comprendendo che la “scalogna” è spesso il prezzo necessario da pagare per aver vissuto momenti di straordinaria grazia e libertà.

Inoltre, le sue parole sono un monito potentissimo contro le “gabbie dorate” del conformismo, dell’appagamento economico facile e della stabilità priva di stimoli. Ci esortano a rifiutare la mediocrità soddisfatta per abbracciare il rischio della creatività e dell’autenticità. Welles ci offre una lezione fondamentale sulla responsabilità individuale: in un mondo in cui è facile nascondersi dietro i successi collettivi, la statura di una persona si vede da come ci mette la faccia quando le cose vanno male.

Ci insegna il pragmatismo del lavoro duro, l’umiltà artigianale di considerarsi “raccoglitori di frutta” indipendentemente dai titoli acquisiti, e l’importanza di difendere la propria verità interiore dal giudizio sterile dei “critici” della nostra vita. In definitiva, Welles ci insegna a non lasciarci sedurre dalle false promesse, a ridere delle sventure con un pizzico di sana spregiudicatezza e a camminare a testa alta, fieri di essere irriducibilmente liberi.