10 frasi tratte da “La lettera scarlatta” che ci insegnano a non dare importanza al giudizio altrui

La prima edizione del romanzo “La lettera scarlatta“, pubblicata nel 1850, fu un grande successo editoriale. Ancora oggi rimane uno dei libri più venduti in America, oltre a essere uno dei capisaldi della letteratura americana del 19esimo secolo.

Libri come quello di Nathaniel Hawthorne non si limitano a raccontare una storia, ma marchiano a fuoco l’immaginario collettivo. Immergiamoci nelle atmosfere cupe e rigorose della Boston puritana del XVII secolo, un mondo dove il peccato è pubblico e la redenzione è una strada solitaria e impervia.

L’eredità di un autore tormentato

Per capire la profondità di quest’opera, bisogna guardare alle radici del suo autore. Hawthorne portava con sé un fardello pesante: era il discendente di John Hathorne, l’unico giudice dei processi alle streghe di Salem a non essersi mai pentito delle condanne inflitte. Si dice che Nathaniel aggiunse una “W” al suo cognome proprio per distanziarsi da quell’eredità di sangue e intolleranza. “La Lettera Scarlatta” è, in fondo, il suo tentativo di esorcizzare i demoni del passato americano, trasformando una cronaca di colpa in un’indagine psicologica senza precedenti.

Hester Prynne: l’eroina del silenzio e della forza

Al centro del romanzo svetta Hester Prynne, una delle figure femminili più potenti e moderne della letteratura mondiale. Accusata di adulterio per aver dato alla luce la piccola Pearl in assenza del marito, Hester viene condannata a esibire sul petto una “A” di colore scarlatto. Ma ciò che la comunità intendeva come un marchio di infamia, Hester lo trasforma, con il suo raffinato ricamo, in un simbolo di dignità e resistenza.

Mentre il reverendo Arthur Dimmesdale, il compagno del suo peccato, si consuma nell’ipocrisia del segreto, e il marito tradito, Roger Chillingworth, si trasforma in un demone vendicatore, Hester vive la sua colpa alla luce del sole. Il suo isolamento non la spezza; al contrario, la rende libera dalle convenzioni che soffocano chi la circonda.

La “A” che cambia significato

Nel corso del romanzo, la lettera scarlatta subisce una metamorfosi semantica. Da “Adultera”, agli occhi della comunità che osserva la dedizione di Hester verso i poveri e gli ammalati, inizia a significare “Able” (Capace) o addirittura “Angel”. Hawthorne ci insegna che non è il giudizio degli altri a definirci, ma il modo in cui portiamo il nostro fardello.

Hester non fugge, non si nasconde. Accetta la sua pena e, così facendo, la trascende. La sua figura anticipa di un secolo le lotte per l’autodeterminazione femminile, mostrandoci che la vera libertà nasce dalla coerenza con i propri sentimenti, anche quando questi vanno contro il mondo intero.

Le lezioni di vita di un classico senza tempo

“La Lettera Scarlatta” non è solo un reperto storico della letteratura ottocentesca; è un manuale di sopravvivenza emotiva che parla direttamente alle nostre fragilità moderne. La prima, e forse più potente, lezione di Hawthorne riguarda l’autenticità come unica via per la salvezza. Attraverso il contrasto tra Hester e il reverendo Dimmesdale, l’autore ci mostra che il dolore di un peccato esposto (la “A” sul petto) è infinitamente più sopportabile del tormento di una perfezione simulata.

La vergogna pubblica, per quanto feroce, permette a Hester di ricostruirsi su basi di verità, mentre il segreto consuma Dimmesdale dall’interno, trasformando la sua vita in un guscio vuoto. Hawthorne ci sussurra che l’integrità non consiste nel non sbagliare mai, ma nell’avere il coraggio di abitare i propri errori.

Un’altra lezione fondamentale risiede nella capacità di risignificare il proprio destino. Hester Prynne non è una vittima passiva; lei “si riprende” il simbolo della sua condanna. Ricamando la lettera con fil d’oro, trasforma un marchio di esclusione in un fregio di distinzione e competenza. Questo ci insegna che non abbiamo sempre il controllo su ciò che il mondo ci infligge, che sia un pregiudizio, un fallimento o un’etichetta, ma abbiamo il potere assoluto di decidere quale significato dare a quel segno.

Infine, l’opera è un monito contro il veleno della vendetta. La parabola di Roger Chillingworth è la prova che l’ossessione per il torto subito deforma l’anima più del torto stesso: nel tentativo di distruggere l’altro, egli finisce per annientare la propria umanità. In un mondo che spesso ci spinge al giudizio sommario e alla rappresaglia, Hawthorne ci invita alla compassione e alla comprensione della complessità umana, ricordandoci che, sotto ogni “lettera scarlatta”, batte un cuore che cerca, pur tra mille inciampi, la propria luce.

Le frasi più celebri tratte da “La lettera scarlatta” di Nathaniel Hawthorne: un viaggio nell’animo umano

Le parole di Hawthorne sono lame che squarciano il velo delle apparenze. Ecco alcune delle riflessioni più profonde tratte dal romanzo, che ancora oggi ci interrogano sul peso della verità e sulla natura del giudizio.

1. La nostra salute morale e intellettuale ritrae un gran giovamento quando ci troviamo obbligati a mescolarci con individui del tutto diversi, che non condividono le nostre aspirazioni e posseggono interessi e abilità, che dobbiam fare uno sforzo per poter apprezzare.

2. In verità, come io ho cercato di mostrargli, l’onta risiede nella consumazione del peccato, non nella sua confessione.

3. Deve essere ascritto a credito dell’umana natura che, quando nulla venga a turbare il suo egoismo, essa è piú incline ad amare che a odiare. Per un graduale e silenzioso processo l’odio stesso si trasforma in amore, a meno che questo mutamento non venga impedito da una sempre nuova irritazione dell’originale sentimento di ostilità.

4. Nessun uomo può, per un tempo considerevole, portare una faccia per sé e un’altra per la moltitudine, senza infine confonderle e non sapere più quale delle due sia la vera.

5. Ovunque ci siano un cuore e una mente, i malanni del corpo si tingono delle loro particolarità.

6. Per l’uomo falso, tutto l’universo non è vero, e quando cerchi di afferrarlo stringi un pugno di mosche: è impalpabile. E lui stesso, fino a quando si mostrerà sotto una luce falsa, sarà un’ombra, una cosa che non esiste più.

7. L’opinione pubblica ha un carattere dispotico: è capace di negare il più banale atto di giustizia, se le viene chiesto con troppa ostinazione come un diritto; ma altrettanto spesso concede molto più di quel che è giusto, purché si faccia appello, come tutti i despoti adorano che si faccia, esclusivamente alla sua generosità.

8. È curioso, ma le persone che hanno le idee più audaci spesso sono quelle che più tranquillamente si adeguano alle regole di comportamento vigenti nella società. A loro basta il pensiero, e non sentono il bisogno di investirlo nel sangue e nella carne dell’azione.

9. I bambini partecipano sempre, per istinto mimetico, al nervosismo di chi sta con loro; e in particolare avvertono sempre ogni turbamento o ogni sovversione imminente, di qualunque genere, nella situazione familiare.

10. Gli uomini di intelligenza non comune che coltivano la morbosità possiedono questo occasionale potere di fare sforzi straordinari, i cui bruciano l’energia vitale di molti giorni, restano poi come morti per altrettanti giorni.

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