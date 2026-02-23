Giorgio Faletti non è stato solo un maestro del thriller e della narrazione, ma un attento osservatore dell’animo umano. Le sue parole ci invitano a riflettere sul cambiamento, sul coraggio e sull’importanza delle nostre scelte.

In pochi avrebbero scommesso che il Vito Catozzo di “Drive In” sarebbe diventato uno dei più grandi geni della letteratura italiana contemporanea. Giorgio Faletti è stato uno scrittore fine e profondo, in grado di saper tirare fuori attraverso i suoi libri il profondo che la vita contiene in sé.

Nel 1994 pubblico il suo primo libro intitolato Porco il mondo che ciò sotto i piedi, edito da Zelig, nel quale si narrano le gesta proprio di Vito Catozzo. Nel 2004 uscì il secondo romanzo, Niente di vero tranne gli occhi, con oltre 4 milioni di copie vendute. Jeffery Deaver, uno tra gli autori di thriller di maggior successo, dichiarò “uno come Faletti dalle mie parti si definisce larger than life, uno che diventerà leggenda“.

Giorgio Faletti è riuscito a diventare un grade autore di libri diventati bestseller in pochissimo tempo. Attraverso le sue frasi, Faletti ci insegna che la vita non è qualcosa che subiamo passivamente, ma un percorso fatto di bivi, dove la vera differenza la fa il modo in cui decidiamo di restare in piedi.

Le lezioni di vita tratte dai libri di Giorgio Faletti

Le lezioni di vita di Giorgio Faletti si snodano lungo il confine sottile che separa la luce dall’ombra, insegnandoci che l’esistenza non è una linea retta, ma un labirinto di scelte e imprevisti dove l’unica vera sconfitta è l’immobilità. Attraverso i suoi personaggi, Faletti ci sprona ad abbandonare la prigione del passato e l’avidità del possesso per abbracciare la libertà di cambiare idea, rivendicando il coraggio di restare umani anche di fronte all’orrore o al dolore.

Il suo messaggio è un invito alla consapevolezza: la vita ci sfida costantemente con eventi che non abbiamo scelto, ma la nostra dignità risiede nella capacità di non scappare, di provare a rimetterci in gioco e di accettare la nostra vulnerabilità non come un limite, ma come la prova più autentica della nostra forza.

Le frasi di Giorgio Faletti sono uno specchio in cui riflettersi: ci insegnano che siamo noi gli architetti della nostra esistenza, anche quando il “copione” sembra già scritto da altri. La sua scrittura ci invita a non essere semplici spettatori, ma a vivere con consapevolezza ogni emozione, ogni paura e ogni cambiamento, perché è proprio in quel “tratto di nulla fra il bene e il male” che si gioca la nostra umanità.

Giorgio Faletti, ecco alcune delle frasi più belle

Uomo poliedrico e dotato di grande versatilità, Giorgio Faletti ha attraversato con successo ed eccellenza il mondo della televisione, dello spettacolo, della musica e della letteratura italiana. Giorgio Faletti è scomparso prematuramente il 4 luglio 2014, ma i suoi libri e le sue citazioni continuano a dirci tanto e parlare per lui. Scopriamo alcune delle frasi dell’autore capace di ispirarci ancora oggi.

1. Si prova piacere per il successo di un’altra persona solo quando la si ama.

2. Questa è la vera pazzia, la capacità di nutrirsi di sé stessa per generare solo e sempre altra pazzia.

3. Quando vivi cercando di rompere il culo al mondo, è inevitabile che prima o poi il mondo rompa il culo a te.

4. Ho sempre sostituito la paura di non farcela più con la speranza di farcela di nuovo.

5. Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare. Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più uguale. A quel punto le soluzioni sono due: o scappi cercando di lasciartele alle spalle o ti fermi e le affronti. Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia, e tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male.

6. Il buio e l’attesa hanno lo stesso colore.

7. È tipico delle persone piccole a cui viene dato un piccolo potere. Forti con i deboli, deboli con i forti.

8. Conosci la storia del sognatore, del pazzo, e dello psichiatra? Il sognatore costruisce castelli in aria, il pazzo ci abita e lo psichiatra riscuote l’affitto.

9. Appoggiò la testa alla sua spalla e rimase a odorare e adorare quel piccolo miracolo rappresentato dalla propria pelle contro quella di lui. Le piaceva immaginare che qualcuno, forse una alchimista geniale e ruffiano, avesse fabbricato di proposito le loro epidermidi con elementi fatti apposta per funzionare l’uno da richiamo per l’altro.

10. Siete solo nebbia sottile, quel tratto di nulla fra il bene e il male.

11. Non c’era niente in quello che aveva vissuto che valesse la pena di essere conservato, nemmeno la memoria.

13. Io non ho sogni ho solo desideri perché i sogni sono un lusso che non mi sono mai potuta permettere.

14. Qualcuno ha posto gli esseri umani davanti al dubbio fra essere e non essere, qualcun altro davanti alla scelta fra essere e avere.

16. Ma il coraggio era anche quello. Era la consapevolezza che l’insuccesso fosse comunque il frutto di un tentativo. Che talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile che non partire mai.

17. L’amore è così difficile da trovare e così facile da perdere.

18. Tutti siamo chiusi in una prigione. La mia me la sono costruita da solo, ma non per questo è più facile uscirne.

19. Il vento si nutre di polvere e cespugli rotolati e dell’orgoglio di impronte cancellate e nuvole disperse.

20. La fortuna, la fiducia, l’amore: tutta roba cieca. Poi, quando si è costretti ad aprire gli occhi, ci si accorge di come in realtà va il mondo.“

21. C’è stato un periodo in cui tutto pareva immobile nella sua perfezione, come se il tempo non fosse in movimento ma fissato sulla cartolina di un’estate felice.

22. Il tempo è un naufragio e solo quello che vale davvero torna a galla.

23. Andare a caccia di ricordi non è mai un bell’affare. Qualunque cosa trovi sulla tua strada rimane in ogni caso un nulla di fatto. Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti non li puoi uccidere.

24. È incredibile come certa gente si arrenda subito. Non sono perdenti, sono quelli che non ci provano nemmeno. E questo li rende protagonisti di qualcosa che è molto peggio di qualunque sconfitta.

25. Gli avrebbe solo concesso di distruggere dei sogni che non pensava di avere più la capacità di costruire.

26. La luna è di tutti e ognuno di noi ha il diritto di ululare.