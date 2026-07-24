10 frasi di Daniel Pennac per riscoprire la libertà e il piacere di vivere (e leggere)

Daniel Pennac è uno dei più grandi scrittori contemporanei. Nato a Casablanca nel 1944, l’autore francese (il cui vero nome è Daniel Pennacchioni) è un vero e proprio difensore dei diritti dei lettori e un osservatore acuto delle dinamiche umane, educative e sociali. Le sue pubblicazioni, dai celebri romanzi incentrati sulle avventure della stravagante tribù Malaussène, fino ai saggi pedagogici e riflessivi come “Come un romanzo” e “Diario di scuola”, hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura letteraria mondiale. Numerose sono le onorificenze e i premi letterari ricevuti nel corso degli anni da questo straordinario autore, che ha saputo mescolare con maestria ironia, surrealismo, empatia e una profonda riflessione sulla società moderna.

Frasi di Daniel Pennac sul valore della libertà, dell’empatia e della fantasia

Per esplorare la profondità del suo pensiero, abbiamo deciso di proporvi una preziosa selezione delle sue frasi e dei suoi aforismi più celebri. Molti di questi frammenti di saggezza sono fortemente incentrati sull’importanza della lettura e dei libri, temi a lui indubbiamente molto cari, mentre altri esplorano le contraddizioni, le gioie e le assurdità dell’esistenza umana.

1. . Così è la vita: ci sono i conosciuti e gli sconosciuti. I conosciuti ci tengono a farsi riconoscere, gli sconosciuti vorrebbero rimanere tali, e a tutti e due va male.

2. È proprio quando si crede che sia tutto finito, che tutto comincia.

3. La verità non è qualcosa di dovuto. La verità è una conquista, sempre!

4. Gli insegnanti devono amare con curiosità antropologica quella tribù di alunni che ogni mattina si trovano di fronte.

5. Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere.

6. La vita è un perenne ostacolo alla lettura.

7. l verbo leggere non sopporta l’imperativo, avversione che condivide con alcuni altri verbi: il verbo ‘amare’, il verbo ‘sognare’. Naturalmente si può sempre provare. Dai, forza: ‘amami!’ ‘Sogna!’ ‘Leggi!’ ‘Leggi! Ma insomma, leggi, diamine, ti ordino di leggere!’ ‘Sali in camera tua e leggi!’ Risultato? Niente. Si è addormentato sul libro.

8. La vita non è un romanzo, lo so… lo so. Ma solo lo spirito del romanzo può renderla vivibile.

9. Pietà per gli scrittori… non tendete loro specchi… non trasformateli in immagini… non date loro un nome… tutto ciò li farà impazzire.

10. La vita meriterebbe di essere vissuta, senza una buona messinscena? E l’arte della messinscena, signore e signori, non è forse ciò che, tra miliardi di dettagli, distingue l’uomo dalla bestia?

Cosa ci insegnano davvero queste frasi

Cosa ci insegnano davvero queste frasi in relazione alla nostra esistenza di tutti i giorni? Daniel Pennac ci offre un’imprescindibile e meravigliosa lezione di resistenza umana, intellettuale e spirituale. Il suo insegnamento principale e più prezioso è la ferma e orgogliosa rivendicazione del diritto inviolabile alla libertà e al piacere disinteressato.

Ci insegna, senza mezzi termini, che la cultura, l’amore per la lettura, il processo di educazione e perfino l’amore stesso tra esseri umani non possono e non devono mai essere declinati utilizzando il modo imperativo. L’obbligo, l’imposizione e il dovere fine a sé stesso uccidono inesorabilmente la passione e spengono l’entusiasmo, mentre sono unicamente la genuina curiosità, la libertà di scelta e il desiderio profondo a coltivarla e ad alimentarla ogni singolo giorno.

Attraverso la sua lente letteraria spiccatamente ironica, sagace e disincantata, ma al tempo stesso sempre pervasa di una sconfinata e commovente tenerezza per le fragilità, le paure e i difetti umani, lo scrittore francese ci invita apertamente a sdrammatizzare le complicazioni della nostra esistenza e ad abbracciare con indulgenza le nostre stesse imperfezioni.

Le sue parole ci esortano con grande forza a guardare al prossimo – che sia esso un alunno considerato ribelle e svogliato, uno sconosciuto incontrato per strada, un personaggio eccentrico, o persino noi stessi quando ci guardiamo di sfuggita allo specchio – adottando sempre una “curiosità antropologica” che sia totalmente priva di pregiudizi nocivi.

Infine, il messaggio più potente, luminoso e universale che emerge in modo prorompente da questi straordinari aforismi è che la fantasia, l’immaginazione e quel vitale “spirito del romanzo” costituiscono l’antidoto fondamentale e più efficace contro la banalità del male, la noia cronica e le asprezze, a volte insopportabili, della vita quotidiana.

I libri, secondo Pennac, sono uno strumento formidabile, vivace e potentissimo per provare a capire la realtà, per dilatarne i confini intellettivi ed emotivi e, in definitiva, per avere la capacità di renderla non solo accettabile e vivibile, ma perfino meravigliosa, sorprendente e degna di essere assaporata fino all’ultima riga.