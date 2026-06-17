10 frasi di grandi autori per affrontare gli esami della vita (Maturità e non solo)

Frasi motivazionali per affrontare le sfide della vita. C’è una notte che accomuna intere generazioni, una notte fatta di tazze di caffè ormai fredde, fogli sparsi sul letto e un groviglio nello stomaco che sembra non voler andare via. È la notte prima degli esami. Che si tratti della Maturità, di un concorso universitario, di un colloquio di lavoro o di una scelta sentimentale drastica, la verità è una sola: la nostra vita è costellata di bivi.

Davanti a queste prove, l’ansia da prestazione rischia spesso di bloccarci. Come uscirne? La risposta, come sempre, è custodita tra le pagine dei libri. I grandi scrittori del passato hanno vissuto gli stessi identici timori e hanno lasciato tracce, bussole di inestimabile valore, per aiutarci a superare i nostri momenti di transizione.

Non solo Maturità: 10 frasi di grandi autori che ci insegnano a superare gli esami della vita

Ecco 10 citazioni letterarie da custodire nella “cassetta degli attrezzi” dell’anima per affrontare a testa alta gli esami della vita.

1. Gli esami non finiscono mai.

– Eduardo De Filippo

2. Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Non si tratta di fughe nel sogno o nell’irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio approccio…

– Il passaggio di Italo Calvino tratto dalle “Lezioni Americane”

3. Non ci si libera di una cosa evitandola, ma solo attraversandola.

– Cesare Pavese

4. Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili.

– Seneca

5. Non c’è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che tu possa imporre alla libertà della mia mente.

– Virginia Woolf

6. Sbagliando s’impara, è un vecchio proverbio. Il nuovo potrebbe essere che sbagliando s’inventa.

– da “La grammatica della fantasia” di Gianni Rodari

7. Il coraggio è la resistenza alla paura, la padronanza della paura, non l’assenza di paura.

– Mark Twain

8. Ci sono due peccati capitali umani, da cui derivano tutti gli altri: l’impazienza e l’indolenza.

– Franz Kafka

9. Goditi fanciullo mio stato soave, / stagion lieta è cotesta. / Altro dirti non vo’; ma la tua festa / ch’anco tardi a venir non ti sia grave.

– Giacomo Leopardi

10. Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà.

– Antoine de Saint-Exupéry.

Cosa ci insegnano queste frasi

L’insegnamento di queste voci letterarie offre una bussola emotiva per affrontare e superare ogni esame della vita. La prima verità è che le nostre scadenze non sono sentenze definitive ma tappe di un flusso continuo: come ci ricorda Eduardo De Filippo, la nostra esistenza è un susseguirsi ininterrotto di valutazioni e ripartenze, il che ridimensiona l’ansia del singolo momento.

Davanti a questo peso, il testo autentico di Italo Calvino ci offre il perfetto antidoto, insegnandoci che la soluzione non è la fuga nei sogni, ma un cambio di prospettiva capace di farci sollevare sopra le difficoltà. Questo sforzo richiede di abbandonare l’evitamento e la procrastinazione, meccanismi illusori da cui Cesare Pavese ci mette in guardia, ricordandoci che ci si libera di un problema solo attraversandolo.

Spesso a mancare è l’audacia iniziale, ma Seneca smaschera questa paura rivelando che le cose ci sembrano difficili solo perché non osiamo fare il primo passo. Lungo il sentiero, Virginia Woolf protegge la nostra autostima, rammentandoci che nessun voto esterno può imprigionare il valore inviolabile della nostra mente, mentre Gianni Rodari ribalta il concetto di fallimento dimostrando che l’errore è una deviazione creativa necessaria per inventare nuove strade.

Anche la paura viene normalizzata da Mark Twain, il quale spiega che essere coraggiosi non significa essere privi di emozioni, ma saper dominare il timore prima di entrare in aula. Per riuscirci, Franz Kafka ci invita a rispettare i tempi sacri della preparazione, rifuggendo l’indolenza e l’impazienza. È un invito che si sposa con i versi di Giacomo Leopardi, che ci esorta a non consumare l’attesa con l’ansia che tutto finisca, ma a goderci la luce di giorni che diventeranno ricordi preziosi.

Infine, Antoine de Saint-Exupéry ci sprona a guardare oltre la meta, ricordandoci che ogni esame è solo il ponte concreto per trasformare i nostri sogni in realtà.