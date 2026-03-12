20 frasi di Andrea Camilleri che ci insegnano a vivere con intelligenza e cuore

Andrea Camilleri è uno dei maggiori romanzieri italiani dei nostri tempi: con i suoi romanzi e i suoi racconti ci fa immergere in un mondo realistico di una Sicilia mitica e contraddittoria. Saggezza, capacità narrativa, sigaro e tanta umanità sono i tratti che contraddistinguono questo scrittore, i cui libri ci conquistano dalla prima pagina senza mai stancarci o annoiarci.

Scrittori come Camilleri non si limitano a raccontare storie, ma diventano bussole per generazioni intere. Attraverso il commissario Montalbano, i suoi romanzi storici e le sue riflessioni lucide e ironiche, il “Maestro di Porto Empedocle” ci ha lasciato un’eredità che va ben oltre la letteratura. Le sue parole sono intrisi di “sicilitudine”, ma parlano un linguaggio universale: quello dell’onestà intellettuale, della memoria e della passione civile.

Aggiornare il suo pensiero oggi significa riscoprire la forza della parola come atto di resistenza. In un mondo che corre troppo velocemente, Camilleri ci invita a fermarci, a “ragionarci sopra”, magari davanti a un piatto di pasta o guardando il mare, per ritrovare quel senso di umanità che spesso rischiamo di perdere.

Gli insegnamenti di vita di Andrea Camilleri

Se dovessimo riassumere l’esistenza di Camilleri in una serie di lezioni, dovremmo partire dalla sua straordinaria capacità di restare “vigile”. Camilleri non ha mai smesso di guardare il mondo con curiosità, anche quando la vista ha cominciato a mancargli. “Non vedo, ma sogno”, diceva, insegnandoci che la vera cecità non è negli occhi, ma nella mancanza di immaginazione e di empatia.

Uno dei suoi insegnamenti più grandi riguarda la gestione del dubbio: in un’epoca di certezze urlate e di fanatismi digitali, il Maestro ci ha esortato a dubitare: “Non c’è potere più pericoloso di quello di chi si sente nel giusto”. Camilleri ci insegna che il dubbio è l’anticamera della giustizia e del rispetto per l’altro. La sua era una democrazia del pensiero: ascoltare tutti, non condividere tutto, ma rispettare sempre la dignità dell’interlocutore.

C’è poi la lezione sulla memoria: per lo scrittore siciliano, un popolo senza memoria è come un bambino senza genitori. Camilleri ci ha spronato a studiare la storia, a non dimenticare le radici, perché solo conoscendo il passato possiamo evitare di ripetere gli stessi tragici errori. La memoria, per lui, non era un esercizio di nostalgia, ma un atto politico e civile.

Camilleri è diventato un fenomeno letterario a settant’anni. Ci ha dimostrato che non è mai troppo tardi per fiorire, che il successo è un “incidente di percorso” che va gestito con ironia e che la vera realizzazione risiede nel fare ciò che si ama, con rigore e onestà. Ci ha insegnato a non avere paura del tempo che passa, ma a usarlo come un alleato per affinare la nostra anima.

Il valore della coerenza

Rileggere oggi Andrea Camilleri significa fare un patto con se stessi: quello di non accettare passivamente le ingiustizie. Attraverso le sue pagine, il Maestro ci ha lasciato un monito sulla responsabilità individuale: ognuno di noi, nel suo piccolo, deve essere “sentinella” di civiltà. Che sia attraverso un romanzo o un semplice gesto quotidiano, la lezione di Camilleri è chiara: restiamo umani, restiamo liberi, e non smettiamo mai di cercare la bellezza nelle piccole cose, in quella “polvere d’oro” che la vita, nonostante tutto, continua a regalarci.

Le più belle frasi di Andrea Camilleri per vivere con intelligenza e cuore

Andrea Camilleri è stato uno degli scrittori simbolo della letteratura italiana. Le citazioni di Camilleri sono come pillole di saggezza popolare elevate a filosofia. Ecco alcune delle sue riflessioni più profonde che continuano a guidarci tratte dalle sue principali opere.

1. Il prossimo sdilluvio universale […] non sarà fatto d’acqua, ma di tutti i nostri rifiuti accumulati nei secoli. Moriremo assuffucati dalla nostra stissa merda.

2. Ci sono uomini di qualità che, messi in certi posti, risultano inadatti proprio per le loro qualità all’occhi di gente che qualità non ne ha, ma in compenso fa politica.

3. Se mentre mangi con gusto non hai allato a tia una pirsona che mangia con pari gusto allora il piaciri del mangiare è come offuscato, diminuito.

4. Non basta leggere, bisognerebbe anche capire. Ma capire è un lusso che non tutti possono permettersi.

5. Forse, senza saperlo, stiamo combattendo la prima guerra globale degli anni duemila. Una guerra che non usa più armi, che non bombarda né fa esplodere atomiche, che non provoca morte ma produce fame, disoccupazione, scontro sociale, impoverimento, insomma riduce sul lastrico i perdenti.

6. Ogni singola storia d’amore, vissuta o inventata, riesce a essere unica e diversa e irripetibile rispetto ai miliardi di altre storie già accadute, che accadono, che accadranno. Insomma, l’amore non s’impara né teoricamente né andando a bottega da altri. S’impara amando, vale a dire perdendosi.

7. Le parole che dicono la verità hanno una vibrazione diversa da tutte le altre.

8. Non bisogna mai avere paura dell’altro perché tu rispetto all’altro sei l’altro.

9. In politica sono tutti come cani. Appena sanno che non puoi difenderti, ti azzannano.

10. Le parole? Le parole cose d’aria, sono.

11. La notte cambia odore ogni ora che passa.

12. Era l’insonnia della vecchiaia, quella che notte dopo notte ti condanna a stare vigliante, a letto o in poltrona, a ripassarti la tua vita minuto per minuto, a ripatirla sgranandola come i grani di un rosario.

13. Che paìsi era quello indove un ministro che era stato ’n carrica ’na vota aviva ditto che con la mafia bisognava convivere?

Altri aforismi di Camilleri

14. Che cosa straordinaria possono essere i libri. Ti fanno vedere posti in cui agli uomini succedono cose meravigliose. Allora la testa ti parte per un altro verso, gli occhi scoprono prospettive fino a quel momento inedite. E cominci a farti parecchie domande.

15. La perdita della solidarietà dell’uomo con l’uomo è gravissima, sta cambiando il nostro dna e non so spiegarmene le ragioni.

16. Lo scirocco è uno dei momenti più belli che possano essere concessi all’uomo, in quanto l’incapacità di movimento in quei giorni ti porta a stare immobile a contemplare una pietra per tre ore, prima che arrivi un venticello. Lo scirocco ti dà questa possibilità di contemplazione, di ragionare sopra alle cose.

17. La letteratura migliore per parlare di mafia sono i verbali dei poliziotti e le sentenze dei giudici.

18. Leggere le pagine dei quotidiani siciliani è, purtroppo spesso, assai più appassionante di un romanzo giallo.

19. Bisogna guardare la tv portandosi appresso un paracqua ideale che permetta al nostro cervello di restare asciutto e lucido, di non inzupparsi di tutte le informazioni distorte, contraffatte, aiterate, finalizzate che ci vengono propinate.

20. È comprovato che gli imbroglioni più grandi sono e più riescono simpatici a tutti

Chi è Andrea Camilleri

Andrea Camilleri è nato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, nel 1925. Non appena conseguita la maturità liceale e non ancora diciottenne, ha assistito allo sbarco degli alleati nella natia Sicilia, rimanendo segnato nel profondo da questo avvenimento.

Frequenta quindi l’Accademia d’Arte Drammatica, nella quale in seguito insegnerà Istituzioni di Regia, e a partire dal 1949 inizia a lavorare come regista, autore e sceneggiatore, sia per la televisione (celebri le sue) che per il teatro.

Celebri sono le sue riduzioni di polizieschi come ‘Il Tenente Sheridan’ e il ‘Commissario Maigret’ e gli adattamenti teatrali di Pirandello e Beckett. Forte di questo straordinario bagaglio di esperienze, ha messo la sua penna al servizio della saggistica, campo in cui ha donato alcuni scritti e riflessioni intorno all’argomento spettacolo.

Con il passare degli anni ha affiancato a queste attività principali quella più squisitamente creativa di scrittore. Il suo esordio in questo campo risale al primo dopoguerra.

Se dapprima l’impegno nella stesura di romanzi è blando, col tempo si fa decisamente più intenso fino a dedicarvi un’attenzione esclusiva a partire da quando, per sopraggiunti limiti d’età, abbandona il lavoro nel mondo dello spettacolo. Una serie di racconti e poesie gli varranno il premio Saint Vincent.

Il grande successo è però arrivato con l’invenzione dell’ormai noto Commissario Montalbano, protagonista di romanzi che non abbandonano mai le ambientazioni e le atmosfere siciliane e che non fanno alcuna concessione a motivazioni commerciali o a uno stile di più facile lettura.

Infatti, dopo ‘Il corso delle cose’, passato pressoché inosservato, nel 1980 pubblica ‘Un filo di fumo’, primo di una serie di romanzi ambientati nell’immaginaria cittadina siciliana di Vigàta, a cavallo fra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900.

In tutti questi romanzi Camilleri dà prova non solo di una straordinaria capacità inventiva, ma riesce a calare i suoi personaggi in un ambiente totalmente inventato e nello stesso tempo realistico, creando dal nulla anche un nuovo linguaggio, una nuova ‘lingua’ derivata dal dialetto siciliano, che lo fa divenire un nuovo Gadda.

L’universale affermazione esplode soltanto nel 1994 con l’apparizione de ‘La stagione della caccia’, cui seguono nel 1995 ‘Il birraio di Preston’, ‘La concessione del telefono’ e ‘La mossa del cavallo’.

Anche la televisione, che tanto Camilleri ha frequentato in gioventù prodigandovi grandi energie, ha contribuito non poco alla diffusione del fenomeno dello scrittore siciliano, grazie alla serie di telefilm dedicati al Commissario Salvo Montalbano.