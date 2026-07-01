10 frasi di Alberto Moravia per guardare la realtà senza filtri

Le frasi celebri di Alberto Moravia: un viaggio lucido e spietato nella società italiana che ci insegna l’importanza di rifiutare il conformismo e l’indifferenza morale.

”Gli Indifferenti” è stato il romanzo che l’ha portato al successo. Ma, Alberto Pincherle, meglio conosciuto come Alberto Moravia, nato il 28 novembre 1907 e scomparso il 26 settembre 1990, è ricordato da molti per le sue opere come scrittore, giornalista, saggista, reporter di viaggio e drammaturgo italiano.

Moravia è stato senza dubbio uno dei giganti del Novecento letterario italiano, tra i principali esponenti del neorealismo, insieme ad Elsa Morante. Gli autori neorealisti raccontavano le vicende della seconda guerra mondiale visti attraverso gli occhi di operai e gente comune, al fine di denunciare i problemi dell’Italia ed auspicarne una rinascita. Un esempio di opera neorealista di Alberto Moravia è “Racconti Romani“, in cui l’autore utilizza un linguaggio molto vicino al parlato.

Attraverso i suoi romanzi, da “Gli indifferenti” a “La noia”, passando per “Il conformista” e “La romana”, ha sezionato con la precisione di un chirurgo i vizi, le ipocrisie e le debolezze della borghesia e della società a lui contemporanea.

Fra i tanti romanzi ambientati al tempo delle guerre mondiali troviamo “La ciociara” di Alberto Moravia. L’onestà dei suoi romanzi sfocia spesso in una condanna spietata che non sempre è facile digerire: non fa eccezione la storia di questo libro, che vede protagoniste due donne, madre e figlia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1960 il regista Vittorio De Sica ne trasse l’omonimo film.

Le sue parole, dense di un realismo lucido e talvolta spietato, continuano a risuonare con straordinaria attualità anche nel contesto odierno. Rileggere i suoi aforismi non è semplicemente un esercizio di memoria letteraria, ma un vero e proprio viaggio introspettivo capace di scuotere le nostre certezze.

Frasi di Alberto Moravia per ritrovare la coscienza critica

Esploriamo di seguito i suoi pensieri più celebri, analizzandone la profondità e svelando la bussola etica che lo scrittore romano ha lasciato in eredità alle generazioni future.

1. Le amicizie non si scelgono a caso ma secondo le passioni che ci dominano.

2. Il sentimento della noia nasce in me da quello dell’assurdità di una realtà… insufficiente ossia incapace di persuadermi della propria effettiva esistenza.

3. Per una donna i corteggiatori sono come le collane e i braccialetti: ornamenti di cui, se può, preferisce di non disfarsi.

4. C’è nei sogni, specialmente in quelli più generosi, una qualità impulsiva e compromettente che spesso travolge anche coloro che vorrebbero mantenerli confinati nel limbo innocuo della più inerte fantasia.

5. Le grandi esperienze della vita sono quelle che non vorremmo fare mai.

6. Sulle sabbie del deserto come sulle acque degli oceani non è possibile soggiornare, mettere radici, abitare, vivere stabilmente. Nel deserto come nell’oceano bisogna continuamente muoversi e cosi lasciare che il vento, il vero padrone di questa immensità, cancelli ogni traccia del nostro passaggio, renda di nuovo le distese, d’acqua o di sabbia, inviolate.

7. Quando si agisce è segno che ci si aveva pensato prima: I’azione è come il verde di certe piante che spunta appena sopra la terra, ma provate a tirare e vedrete che radici profonde.

8. Quando non si è sinceri bisogna fingere, a forza di fingere si finisce per credere; questo è il principio di ogni fede.

9. Sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia.

10. L’invidia è come una palla di gomma che più la spingi sotto e più ti torna a galla e non c’è verso di ricacciarla nel fondo.

Cosa ci insegnano queste frasi

Le citazioni e gli aforismi di Alberto Moravia ci offrono una lezione fondamentale: l’importanza della lucidità intellettuale e del rifiuto dell’apatia morale. In un mondo moderno spesso dominato dal conformismo di massa, dalle verità prefabbricate e dalla preoccupante tendenza a delegare la propria responsabilità individuale, le parole di Moravia ci insegnano a guardare la realtà senza filtri né illusioni consolatorie.

Esse funzionano come uno specchio critico che ci costringe a interrogarci sulle nostre autentiche motivazioni, sulle dinamiche politiche e sociali in cui siamo immersi, e sulla natura profonda delle nostre relazioni. Moravia ci insegna che la vera sconfitta non risiede nel fallimento pratico di una battaglia, ma nella perdita dell’autenticità e nella sottomissione passiva a una vita vissuta per finta.

Le sue frasi ci esortano a ritrovare il coraggio del cambiamento e la coscienza critica, unici veri antidoti all’indifferenza che pietrifica l’anima.