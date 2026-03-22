Una frase di Salvador Dalí ci insegna a non aver paura di essere imperfetti

Quante volte ci siamo sentiti bloccati dal desiderio che tutto sia impeccabile? Che si tratti di un progetto di lavoro, di una relazione o di un semplice hobby, l’ansia di non essere “abbastanza” spesso ci paralizza. A venirci in soccorso con la sua consueta e geniale sfrontatezza è Salvador Dalí, il maestro del Surrealismo, con una frase che è un vero e proprio manifesto di libertà:

“Non aver paura della perfezione: non la raggiungerai mai.”

Questa massima, citata anche nel libro “Autoinganni. Per non essere più vittime dei tranelli che ci costruiamo da soli”, non è un invito alla mediocrità, ma una liberazione profonda dai pesi che noi stessi ci imponiamo.

Il paradosso del genio e la ricerca dell’assoluto

Per capire la potenza di queste parole, dobbiamo calarle nel contesto della vita di Dalí. Parliamo di un artista dalla tecnica mostruosa, capace di una precisione quasi fotografica. Eppure, proprio lui, che avrebbe potuto ambire alla perfezione formale assoluta, ci avverte del pericolo che essa nasconde.

Dalí sapeva che l’ossessione per il risultato perfetto è il miglior modo per uccidere la creatività. Quando puntiamo a un obiettivo irraggiungibile, smettiamo di guardare il sentiero che stiamo percorrendo e iniziamo a odiare ogni nostra piccola sbavatura. La perfezione è statica, è immobile, è – in un certo senso – priva di vita. L’imperfezione, invece, è dinamica, è il luogo dove accade l’imprevisto, dove nasce l’intuizione.

Cosa ci insegna questa frase? La pedagogia dell’errore

Se analizziamo profondamente il pensiero di Dalí, possiamo estrarre almeno quattro grandi insegnamenti che possono cambiare il nostro modo di affrontare la quotidianità Il primo è il coraggio di iniziare (e di sbagliare): quante volte abbiamo rimandato l’inizio di un libro, di un quadro o di un progetto lavorativo perché “non eravamo pronti” o perché avevamo paura che il risultato non sarebbe stato all’altezza delle nostre aspettative? La frase di Dalí ci toglie questo alibi. Se la perfezione non è comunque raggiungibile, allora non ha senso aspettare il momento perfetto per agire. L’importante è iniziare, sporcarsi le mani, permettere all’opera (o alla vita) di manifestarsi nella sua forma grezza.

altro insegnamento riguarda l’imperfezione come marchio di autenticità: in un’epoca di filtri e ritocchi, ciò che è perfetto risulta spesso finto, freddo, senz’anima. Quello che ci emoziona in un’opera d’arte, così come in una persona, è spesso la sua “crepa”. Come scriveva Leonard Cohen: “C’è una crepa in ogni cosa, ed è da lì che entra la luce”. Dalí ci invita a guardare le nostre mancanze non come fallimenti, ma come i segni distintivi che ci rendono unici e irripetibili.

La fine dell’ansia da prestazione è un altro lascito di Dalí: un insegnamento dal valore terapeutico immenso. Dirsi “non raggiungerò mai la perfezione” non è un atto di rassegnazione, ma di estrema umiltà e realismo. Ci permette di abbassare il volume di quel giudice interiore che ci tormenta ogni volta che non siamo “i migliori”. Ci restituisce il diritto di essere umani, di essere vulnerabili e, di conseguenza, di essere più sereni.

Infine Dalí ci insegna che, quando smettiamo di aver paura della perfezione, entriamo in quello che gli psicologi chiamano “stato di flow” (flusso). È quel momento in cui siamo talmente immersi in ciò che facciamo da perdere la cognizione del tempo. In questo stato, non pensiamo al voto, al giudizio altrui o alla qualità del prodotto finale; siamo semplicemente presenti nel processo. È qui che avviene la vera magia.

Salvador Dalí e la bellezza dell’incompiuto

La cultura e l’arte aiutano a vivere meglio. Salvador Dalí, con la sua maschera eccentrica e i suoi baffi all’insù, ci ha fatto un regalo immenso: ci ha dato il permesso di essere imperfetti.

La prossima volta che ci sentiamo bloccati dal timore di non essere abbastanza bravi, ricordiamoci di questo monito. Chiudete gli occhi, pensate a un orologio che si scioglie sotto il sole del deserto e dite a voi stessi che la perfezione non è di questo mondo. E meno male che è così. Perché è nell’infinità dei nostri tentativi, nel calore dei nostri errori e nella passione dei nostri sforzi incompiuti che risiede la vera, autentica arte di vivere.

Perché Dalí veniva chiamato “Avida Dollars”

Salvador Dalì è stato un artista e un intellettuale dall’intelligenza poliedrica: disegnatore, scultore, pittore, sceneggiatore e cineasta, scrittore, fotografo e designer. Considerato uno dei membri più importanti del movimento surrealista, è conosciuto non solo per le sue straordinarie opere d’arte ma anche per la sua indole anticonformista e stravagante. Amico e collaboratore di molte delle personalità artistiche più importanti dell’epoca, tra Madrid e Parigi, allora capitali dell’arte e della sperimentazione, è noto per la spontaneità della sua arte e come promotore del potere del subconscio come mezzo per sbloccare l’immaginazione.

A causa dei suoi eccessi, del suo protagonismo esasperante e delle sue manie di grandezza fu ribattezzato con un anagramma del suo nome “Avida Dollars” da André Breton, poeta e teorico del surrealismo, nel 1936 che alludeva alla sua brama di denaro e di fama. Il significato di questo soprannome era appunto “bramoso di denaro”, a sottolineare quanto le sue opere realizzate da un certo momento in poi fossero considerate “commerciali” dagli altri surrealisti.

Per Salvador Dalì era di certo importante la capacità di lasciarsi andare al flusso creativo, ma la sua tecnica e la sua visione sono frutto di uno studioso rigido, sistematico e ossessivo non solo della storia dell’arte e del disegno, ma anche dell’anatomia, della scienza del colore, dell’estetica e della matematica.

Lavoratore instancabile, Dalì affermò in un’intervista che se mai lo avessero chiuso in una cella buia, senza tele e pennelli, avrebbe continuato comunque a dipingere utilizzando i fosfeni, i segni e i puntini luminosi e colorati che ci appaiono quando facciamo pressione sugli occhi chiusi.