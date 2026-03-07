Una frase di Pier Paolo Pasolini sul valore dell’onestà

Pier Paolo Pasolini, attraverso le pagine del suo romanzo Il sogno di una cosa, ci restituisce una narrazione vivida e amara della società italiana del dopoguerra, un periodo segnato da profonde diseguaglianze e da un’opportunistica lotta per la sopravvivenza. La citazione riportata racchiude, con un linguaggio diretto e incisivo, una riflessione sulla disonestà diffusa e sull’uso del potere per fini personali.

«Sì, Rico, proprio Rico,» esclamò il vecchio, «doveva andare in Argentina e aveva prenotato il posto sul bastimento che partiva in agosto l’anno passato… Ma due o tre giorni prima di partire gli arriva una lettera dove è scritto che il suo posto nel bastimento era stato dato a uno che doveva andare su per incarico del Governo… Eh, eh, sapete che cos’era successo? Tu, moro…» «Io?» fece il Nini, «cosa volete che ne sappia io? S’arrangino!» «Eh, eh, altro che uno del Governo! Il posto se l’aveva preso un tizio che poteva disporre di dieci o dodicimila lire da passare a quello dell’agenzia. Ecco com’è l’italiano.» «E voi non fareste lo stesso?» disse Eligio ridendo.

«L’altro giorno,» continuò l’anziano, «arriva a Rico una nuova lettera dove è scritto, sacramento, che anche stavolta il posto era stato preso da uno del Governo: doveva partire questo marzo e è ancora a casa. Aveva chiesto in banca duecentomila franchi, in prestito, per il viaggio, è un anno che è a casa, senza lavoro e si è mangiato quasi tutto. Per fortuna aveva un amico, a Genova, che gli ha detto che con dieci o dodicimila lire si poteva far passare anche lui per uno del Governo!»

«Così,» continuò il vecchio, dallo stipite della porta che conduceva nella stanzetta del banco, «un disgraziato in qualche altro paese d’Italia, si vedrà arrivare una lettera dove è scritto che il suo posto è stato riservato per uno del Governo.