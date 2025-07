Una frase di Pablo Picasso sui benefici dell’arte per la vita

Abbiamo spesso parlato dei benefici dell’arte per la vita e il proprio benessere: lo dimostrano diversi studi e ricerche. Ma quando a confermarlo è uno dei maggiori artisti di tutti i tempi, come il pittore spagnolo Pablo Picasso, nato a Malaga il 25 ottobre 1881 e morto l’8 aprile 1973, allora tale concetto assume una valenza maggiore.

Scopriamo la celebre frase del maestro Picasso che in poche parole ci spiega in cosa consista il potere salvifico dell’arte.

L’arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità.

L’arte come antidoto alla grigia quotidianità

La realtà è complicata e spesso difficile da affrontare. Ma, per fortuna, esistono antidoti salutari ed efficaci per sfuggirvi. Oltre ai libri e ai sogni che popolano le nostre notti, una delle medicine più efficaci contro la polvere della quotidianità è l’arte. Alla stregua di un intruglio portentoso, l’arte ci aiuta da sempre a evadere dalla realtà di tutti i giorni, per condurci magicamente in universi paralleli, dove realtà e immaginazione si mescolano.

Lo sapeva bene Pablo Picasso, che, con la sua arte, ha disintegrato l’immagine del mondo, dando vita a una inedita ricostruzione del mondo e, soprattutto, della quotidianità. Come affermato in questo celebre aforisma, l’arte permette a Picasso di elevare l’animo umano, allontanarlo dalla “polvere della quotidianità”, ovvero dal grigiore e dalla routine che caratterizza le nostre giornate per portare colore, freschezza, novità, emozione: in una parola, benessere.

I benefici delle espressioni artistiche

Nella società di oggi, in cui siamo tutti circondati da sollecitazioni esterne che ci suggeriscono costantemente come raggiungere il benessere, ci viene indicato cosa sia affascinante e cosa invece sia meno importante. L’arte, da quando è esistita, ha fatto lo stesso, ma fortunatamente di solito si concentra su aspetti diversi dal mero consumismo e materialismo tipico della società odierna.

Basti pensare che, secondo la scienza, solo contemplando un capolavoro rilasciamo dopamina, un neurotrasmettitore che regola l’umore, provocando emozioni capaci di agire sulla mente ancor più delle droghe e aumentando il senso di piacere e gratificazione.

L’arte non è qualcosa fine a se stessa: essa migliora le nostre vite, aumenta il benessere e diminuisce la quantità di stress accumulata quotidianamente, anche solo aiutandoci a comprendere l’importanza di apprezzare le piccole cose che ci circondano. Ad esempio, Van Gogh ci ricorda che le arance meritano la nostra attenzione; Marcel Duchamp ci sfida a guardare oggetti comuni in un’altra ottica; Picasso con la sua arte ci libera da schemi e convenzioni mostrandoci una realtà spesso nascosta e che invece può sempre essere reinventata.

Artisti che hanno lasciato un segno nella storia dell’arte come come Picasso, Van Gogh e gli altri non cercano di far apparire interessanti oggetti che non lo sono; essi , al contrario, ne evidenziano il valore di solito ignorato da un mondo che attribuisce importanza alle cose in modo distorto e ingiusto. L’arte riporta il fascino al posto giusto, sottolineando ciò che davvero merita il nostro apprezzamento e ci consente di raggiungere il benessere che tanto ricerchiamo.

Pablo Picasso, il maestro del Cubismo

Artista dalla straordinaria creatività, pittore, scultore e ceramista, Pablo Picasso è uno dei nomi più celebri dell’arte del XX secolo. Ideatore con Georges Braque del Cubismo, inventore di tecniche artistiche innovative come il collage, Picasso è stato un punto di riferimento per le giovani generazioni di artisti.

Passati i primi anni di difficoltà, quando viveva a Parigi con poco denaro, a partire dagli anni Venti Picasso ha conosciuto una fama senza precedenti. Passato alla storia anche per il suo carattere particolare, era famoso anche per frasi come: “A dodici anni sapevo disegnare come Raffaello, però ci ho messo tutta una vita per imparare a dipingere come un bambino”.

