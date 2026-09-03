Una frase di Hannah Arendt per riflettere sulla vera natura del male

Scopri la famosa frase di Hannah Arendt che ci insegna che il male è superficiale e privo di radici. Solo il bene richiede pensiero critico.

Ci sono pensatrici il cui pensiero rimane immortale, acquistando forza man mano che la storia si riavvolge sui propri errori. Hannah Arendt, filosofa e politologa tedesca di origine ebraica, è una delle voci più lucide del Novecento. Costretta a fuggire dalla Germania nazista nel 1933, privata della cittadinanza e rimasta apolide per anni prima di trovare rifugio negli Stati Uniti, la Arendt ha trasformato il proprio dramma personale in una straordinaria lente analitica per interpretare i totalitarismi e le tragedie della modernità.

Oggi, di fronte alle guerre che insanguinano il mondo e al riaffiorare di logiche di disumanizzazione, c’è una frase di Hannah Arendt che ci insegna e ci fa riflettere in modo sconvolgente sulla natura del male, costringendoci a riconsiderare tutto ciò che credevamo di sapere sulla cattiveria umana.

La citazione: il male come superficie e come fungo

La riflessione più famosa della Arendt nasce durante il reportage che l’autrice scrisse per il quotidiano “The New Yorker” nel 1961, assistendo a Gerusalemme al processo contro Adolf Eichmann, uno dei principali responsabili burocratici dello sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Da quella visione e dai successivi scambi epistolari nacque il concetto teorizzato nel suo saggio fondamentale, La banalità del male, da cui è tratta questa celebre lettera:

“Quel che ora penso veramente è che il male non è mai ‘radicale’, ma soltanto estremo, e che non possegga né profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla superficie come un fungo. Esso ‘sfida’, come ho detto, il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, di andare alle radici, e nel momento in cui cerca il male, è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua ‘banalità’. Solo il bene è profondo e può essere radicale.”

Oltre il mito del “mostro”: l’assenza di pensiero

Per secoli la letteratura, la religione e la filosofia ci hanno abituati a rappresentare il male come una forza oscura, titanica, mossa da una malvagità diabolica e consapevole. Immaginare il carnefice come un “mostro” è una rassicurazione psicologica: ci permette di distanziarci da lui, di collocarlo in una categoria antropologica del tutto diversa dalla nostra. Se il male è demoniaco, noi che ci sentiamo umani possiamo ritenerci al sicuro da esso.

Hannah Arendt distrugge questo alibi consolatorio. Osservando Eichmann nella gabbia di vetro del tribunale di Gerusalemme, non trova di fronte a sé un genio del male o un sadico ideologo, ma un uomo grigio, mediocre, un burocrate pignolo incapace di formulare un pensiero autonomo.

Eichmann era spinto da un odio viscerale contro l’umanità, ma soprattutto dalla totale incapacità di riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni e di mettersi nei panni dell’altro. Si limitava a eseguire ordini, a far funzionare ingranaggi, a usare un linguaggio fatto di formule burocratiche per anestetizzare la propria coscienza.

Ed è qui che risiede l’insegnamento fondamentale della filosofa: il male è “banale” non perché sia di poco conto o trascurabile, ma perché è privo di radici morali e intellettuali. Esso non nasce da una profonda teoria filosofica o da una grande visione, bensì da un vuoto. Si espande sulla superficie della società proprio come un fungo o una muffa, nutrendosi dell’assenza di pensiero critico, dell’indifferenza e del conformismo generale.

Cosa ci insegna oggi questa riflessione

Rileggere questa frase oggi significa dotarsi di una chiave di lettura potentissima per interpretare il presente. Nelle notizie quotidiane sui conflitti armati, nelle decisioni politiche disumanizzanti e nei linguaggi d’odio che proliferano sulle piattaforme digitali, ritroviamo esattamente lo stesso meccanismo descritto da Hannah Arendt.

L’attualità ci mostra come le più grandi tragedie umane nascano dal lento e inesorabile addormentarsi delle coscienze. Quando l’obbedienza cieca sostituisce la responsabilità individuale, quando la burocrazia, gli algoritmi o le ideologie di appartenenza disinnescano la capacità di provare empatia, il male trova il terreno ideale per proliferare. Un fungo non ha bisogno di scavare nel terreno per espandersi; gli basta un ambiente umido, buio e privo di resistenza. Allo stesso modo, il male non richiede individui straordinariamente malvagi, ma solo un gran numero di persone ordinarie che smettono di fare domande e si adeguano al flusso della corrente.

Per quale motivo “solo il bene è profondo”

La parte finale della citazione racchiude la vera svolta etica ed esistenziale del pensiero arendtiano: “Solo il bene è profondo e può essere radicale”. La parola “radicale” deriva dal latino radix, radice. Il male non può essere radicale perché non possiede radici: è un’assenza, una privazione, un vuoto di senso. Quando la mente umana cerca di analizzare le motivazioni profonde del male, rimane frustrata perché dietro l’atto malvagio non trova una struttura complessa, ma solo ed esclusivamente ed unicamente superficialità, assenza di pensiero e aridità morale.

Il bene, al contrario, richiede uno sforzo attivo, una ricerca costante, una capacità di scendere in profondità dentro di sé e verso gli altri. Per compiere il bene occorre dialogare con la propria coscienza, esercitare l’empatia e assumersi la piena responsabilità delle proprie scelte. Il bene ha radici solide perché si fonda sulla complessità della condizione umana, sulla comprensione della vulnerabilità altrui e sulla volontà di costruire relazioni autentiche.

La lezione pratica: coltivare il pensiero come atto di resistenza

Qual è, in definitiva, il monito che Hannah Arendt consegna alla nostra epoca? L’insegnamento più urgente è che il pensiero rappresenta la prima e più fondamentale barriera di autodifesa contro l’orrore. Pensare, per la Arendt, significa fermarsi, dubitare, dialogare con se stessi, rifiutare le risposte facili e opporsi alle narrazioni preconfezionate. Ed è questo il più grande insegnamento che oggi possiamo portare a casa.