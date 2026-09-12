Una frase di Emma Bonino sull’importanza di non dare mai i diritti per scontati

Scopri le parole di Emma Bonino su come le conquiste civili non siano mai acquisite per sempre: una riflessione tra i diritti odierni e la libertà.

Emma Bonino non è mai stata una donna incline ai compromessi silenziosi, né una figura politica disposta a indorare la pillola di fronte alle violazioni dei diritti civili. Le sue parole, spesso taglienti e sempre dirette, avevano lo scopo di scuotere le coscienze sopite della società.

Oggi, rileggere il pensiero della leader radicale è un atto di profonda riflessione morale. Se è vero che la democrazia e la libertà si nutrono di impegno quotidiano, allora anche il coraggio di guardare in faccia le derive regressive e chiamarle col loro nome diventa un dovere a cui non possiamo sottrarci.

Tra i diritti calpestati che straziano diverse aree del mondo e le conquiste rimesse in discussione anche nel cuore dell’Occidente, la lezione della Bonino sull’uguaglianza si erge a monito per il nostro presente, esortandoci a non abbassare mai la guardia di fronte alle ingiustizie. Esiste una sua celebre frase, rilasciata alla rivista Newsweek nel 2016, che risuona ancora oggi con un’attualità sconvolgente.

“È sempre la stessa cosa, ovunque nel mondo. Le questioni di genere, l’emancipazione, l’uguaglianza sono tutte un processo: per un po’ possono tornare indietro e poi possono andare avanti.”

Le battaglie vissute sulla pelle e l’illusione della conquista permanente

Questa potente e lucidissima affermazione di Emma Bonino ci invita a riflettere sulla natura profondamente precaria delle conquiste sociali e sul loro impatto più intimo e viscerale sulla vita democratica. Politica indomita, attivista in prima linea e voce storica per i diritti umani, si è misurata in prima persona con le più dure resistenze conservatrici, vivendole sulla propria pelle dalle epocali battaglie per il divorzio e l’aborto fino alle lotte internazionali.

Ma cosa ci insegna davvero, nel profondo, questa sua riflessione sull’emancipazione? Secondo il pensiero della leader italiana, il progresso civile non solo richiede un’enorme fatica per essere raggiunto, ma logora chi si illude che sia un traguardo ormai definitivo e intoccabile. Quando un individuo o una nazione dà per acquisiti i propri diritti, si trova inevitabilmente esposto alla loro lenta erosione.

Considerare l’uguaglianza una coppa da esporre in bacheca porta a un progressivo e inesorabile annientamento della vigilanza democratica. Non importa se le leggi siano già state scritte: le battaglie sui diritti civili restano incise per sempre nella carne e nella coscienza delle società. Chi abbassa la guardia rischia di perdere un pezzo fondamentale della propria sicurezza civile, perché l’arretramento entra in modo prepotente nella collettività, annientando ciò che più ci rende liberi: l’autodeterminazione. E senza diritti garantiti, una democrazia cessa semplicemente di essere compiuta.

Emma Bonino e le questioni di genere: la prima linea in cui collassano i diritti

La Bonino, inoltre, pone un forte e drammatico accento sulle “questioni di genere” e sull’”uguaglianza”. Esistono, nella storia dell’umanità, cicli di luminosa espansione dei diritti civili, ma i passi indietro, mossi da un’insaziabile sete di controllo sociale, dal populismo o dal puro pregiudizio, sono quelli che frantumano in modo assoluto e irrimediabile la giustizia collettiva.

Guardando agli scenari geopolitici odierni, dai diritti riproduttivi finiti nuovamente sotto attacco in alcuni grandi Paesi occidentali, fino alla brutale negazione dell’esistenza pubblica femminile in altre martoriate aree del mondo, questa lezione ci appare come un monito eterno: le questioni di genere sono la prima linea su cui misurare la tenuta e la salute di un’intera civiltà.

Le crisi odierne e il drammatico scontro col passato

Queste riflessioni assumono un significato ancora più profondo e lacerante se le colleghiamo alla complessa cronaca dell’ultimo decennio, segnata da inaspettati passi indietro per le libertà civili. Le repentine cancellazioni di diritti non avvengono sempre tramite palesi stravolgimenti costituzionali, ma spesso si presentano come arretramenti lenti, calcolati, operati sulla pelle di chi aveva ormai interiorizzato le proprie libertà individuali.

Questo movimento storico a pendolo innesca nella Bonino la ferma convinzione che si tratti, appunto, di un “processo” in divenire. Per l’esponente politica, proprio nel momento in cui la dignità sembra venir silenziosamente calpestata e la minaccia ai nostri valori si fa innegabile, emerge la necessità viscerale di reagire. Di fronte alle immagini surreali di libertà negate all’improvviso, la Bonino vede il rischio del trionfo dell’oscurantismo, ma al contempo riconosce la ciclicità della lotta, consapevole che le dinamiche umane “poi possono andare avanti”.

Difendere l’uguaglianza con passione e responsabilità

Unendo la sua totale dedizione alle battaglie civili alla sua ferma difesa della libertà individuale, Emma Bonino ci lascia una pesante ma chiara eredità intellettuale. Ci insegna che la conquista dei diritti richiede un immenso coraggio per essere difesa e preservata giorno dopo giorno. Richiede la forza di guardare in faccia il rischio dell’arretramento, senza nascondersi dietro i filtri ipocriti della presunta infallibilità del nostro tempo.

Se la perdita dei diritti frantuma la dignità fisica e spirituale di chi la subisce, l’arrendevolezza intellettuale, l’assuefazione per pigrizia e la rassegnata sottomissione al conformismo distruggono, inesorabilmente, le fondamenta di un’intera società libera.

In questi tempi di profonde incertezze, il pensiero di Emma Bonino rimane una provocazione necessaria: ci esorta a non arrenderci mai al disincanto, a usare sempre l’intelligenza civile e la militanza, e a difendere, con immutata e feroce passione, il nostro inalienabile diritto di esistere come esseri umani liberi ed eguali in un cammino che, spinto dalla nostra volontà, possa sempre continuare ad andare avanti.