La frase di Nietzsche sulle grandi passioni: perché amore e odio hanno sempre conseguenze

La celebre frase di Nietzsche sulle grandi passioni svela perché amore e odio non sono mai idee astratte, ma forze reali capaci di cambiare la realtà.

C’è una frase di Nietzsche che è diventata una vera e propria icona pop mondiale. È una di quelle citazioni che incrociamo continuamente nella nostra quotidianità digitale e reale: la leggiamo scorrendo i feed di Instagram e TikTok, la troviamo stampata sulle t-shirt dei brand più popolari, citata nelle bio dei profili social o evidenziata a matita sulle pagine dei libri. C’è persino chi ha scelto di inciderla per sempre sulla propria pelle con un tatuaggio.

Stiamo parlando dell’aforisma 153, custodito nel Capitolo Quarto (Aforismi e intermezzi) del capolavoro del 1886 Al di là del bene e del male di Friedrich Nietzsche:

Ciò che viene fatto per amore, accade sempre al di là del bene e del male.

Nel linguaggio comune e nella cultura pop contemporanea, questo aforisma viene quasi sempre recepito come una sorta di assoluzione poetica, una “giustificazione” romantica per perdonare un errore, giustificare un colpo di testa o avallare le pazzie che si compiono in nome del cuore. È un modo consolatorio di dire che l’amore scusa ogni cosa.

Tuttavia, la filosofia di Nietzsche è lontana anni luce dal sentimentalismo o dalle rassicuranti formule di self-help. Ma qual è, dunque, il suo significato autentico? E perché, per comprendere appieno il pensiero del filosofo tedesco, occorre guardare al modo in cui le grandi passioni travolgono la nostra esistenza producendo azioni e fatti concreti?

La vita è prospettiva, non morale astratta: oltre il nichilismo

Per comprendere la radice profonda dell’aforisma 153, “Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse”, occorre fare un passo indietro e tornare alla Premessa che apre Al di là del bene e del male. In quelle pagine introduttive, Nietzsche sferra un attacco demolitore contro la filosofia dogmatica e, in particolare, contro il platonismo e la sua successiva declinazione nella morale cristiano-ecclesiastica.

La loro colpa imperdonabile? Aver inventato le categorie rigide, astratte e universali di “Bene in sé” e “Male in sé“, creando l’illusione che esista un codice etico oggettivo e sovrannaturale a cui l’essere umano debba subordinarsi. Per il filosofo tedesco, intendere l’esistenza in questo modo significa compiere un vero e proprio tradimento nei confronti dell’esistenza: significa «negare l’elemento prospettico, la condizione fondamentale di ogni vita».

La realtà non è un dogma rassicurante né un’equazione morale predeterminata, ma un flusso dinamico di interpretazioni, di punti di vista e di impulsi vitali in costante scontro tra loro. La vita non si lascia imbrigliare da un tribunale etico universale; esiste ed ha senso solo attraverso lo sguardo, l’azione e l’energia degli individui che la vivono.

Proprio a questo punto si chiarisce uno degli equivoci più diffusi: scambiare questo pensiero per mero nichilismo. Dire che l’amore o l’odio accadono “al di là del bene e del male” non equivale affatto a sostenere il cinico “nulla ha senso” o “tutto è permesso” tipico del nichilismo passivo e rinunciatario. Per Nietzsche, il vero nichilismo è semmai la resa di chi subisce passivamente la cosiddetta “morale del gregge“, nascondendosi dietro regole preconfezionate per paura di vivere e di scegliere.

L’amore, esattamente come l’odio, appartiene a quello che Nietzsche, nel corso dell’opera, definisce come il mondo primordiale degli affetti: una dimensione istintiva, viscerale e profonda che costituisce la forma più pura, viva e originaria della volontà di potenza. Le grandi passioni sono l’esatto opposto del vuoto nichilista. Non sono sentimenti pacificati o “politicamente corretti” pensati per garantire l’ordine borghese, ma la risposta attiva della vita. Sono la carica d’energia dirompente con cui l’essere umano rifiuta i dogmi astratti e torna a creare i propri valori, imponendo una propria direzione alla realtà.

In questo territorio selvaggio dell’anima, le etichette di “giusto” o “sbagliato” smettono semplicemente di funzionare. L’amore non agisce per ottenere l’approvazione della società, ma perché è una forza della natura che risponde soltanto alle proprie leggi interne, ponendosi come atto di pura e radicale affermazione dell’esistenza.

Amore e Odio: due forze che producono fatti

Le grandi passioni nell’universo nietzschiano non rimangono mai confinate nella sfera delle idee astratte, delle intenzioni benevole o del sentimentalismo teorico. Quando una passione è autentica, rifiuta lo stato contemplativo: agisce, irrompe nella storia individuale e produce conseguenze reali, tangibili e irreversibili.

Per Nietzsche, l’amore si lega in modo indissolubile al suo apparente opposto, l’odio. Lontani dall’essere due principi in lotta cosmica tra bene e male, amore e odio condividono nella filosofia di Nietzsche la stessa identica matrice e rappresentano i due motori primordiali dell’agire umano, le due manifestazioni più estreme e pure della volontà di potenza.

Da un lato, l’odio scaturisce da un impulso viscerale di rifiuto, di distanza, di separazione e di difesa della propria singolarità. È una forza d’urto che nega l’esistente per affermare la propria sovranità, infischiandosene apertamente dei vincoli morali, del perbenismo e delle convenzioni sociali. Dall’altro lato, l’amore nasce da un impulso ugualmente potente e travolgente di unione, dedizione, assimilazione e creazione.

L’amore nietzschiano non è il pacifico affetto cristiano che perdona passivamente, ma una spinta assimilatrice e plasmatrice che vuole fare proprio l’oggetto amato, edificare nuovi mondi e abbattere qualsiasi freno etico o calcolo utilitaristico di convenienza.

Entrambi questi sentimenti condividono una caratteristica fondamentale: non chiedono il permesso alla ragione né consultano un codice etico prima di manifestarsi. Rispondono a una necessità biologica ed esistenziale profonda. Quando l’essere umano è travolto da un odio viscerale o da un amore incondizionato, smette di essere uno spettatore passivo che subisce la realtà e diventa una causa prima, un agente trasformatore capace di spezzare gli equilibri consolidati della propria vita e del mondo circostante.

Che si tratti di costruire o di distruggere, di unire o di separare, ogni scelta e ogni gesto dettato da una grande passione rifiuta la tiepidezza delle parole per tradursi in fatti compiuti, eventi reali che rimangono scolpiti nell’esistenza e che nessuna morale potrà mai cancellare.

Cosa significa “al di là del bene e del male”?

Per comprendere la portata reale dell’aforisma 153, occorre analizzare la struttura stessa dell’espressione che dà il titolo all’intera opera di Nietzsche. La società, per garantire la propria sopravvivenza, ha da sempre un bisogno fisiologico di costruire codici morali rassicuranti e griglie di contenimento, quella che il filosofo definisce la morale del gregge.

Questo sistema di giudizio etico serve a contenere i rischi, a rendere prevedibili i comportamenti umani, a soffocare gli impulsi individuali troppo potenti e a mantenere un ordine collettivo pacificato. La morale convenzionale applica etichette rassicuranti, dividendo le azioni in “buone” o “cattive”, “giuste” o “sbagliate”, in base a quanto esse si conformino alle aspettative sociali e al quieto vivere.

Tuttavia, quando un individuo è spinto da una passione assoluta, finisce per agire del tutto al di fuori di questa griglia di protezione e controllo. Trovarsi «al di là del bene e del male» significa prima di tutto operare nell’assoluta assenza di calcolo utilitaristico. Chi è mosso da una passione reale non misura i propri passi secondo il senso comune, non valuta la convenienza sociale del proprio gesto e non cerca l’approvazione del tribunale etico altrui. Agisce spinto da un’inderogabile urgenza interiore che obbedisce soltanto alla propria necessità.

Al tempo stesso, collocarsi al di sopra della morale convenzionale svela l’ambivalenza costitutiva e la potenziale tragicità di ogni grande passione. Affermare che ciò che si fa per amore accade al di là del bene e del male significa riconoscere che l’amore non offre alcuna garanzia di essere “buono”, edificante o indolore secondo i parametri del perbenismo borghese.

Spinti da un amore viscerale si compiono certamente i gesti d’altruismo, di dedizione, di coraggio e di creazione più straordinari della storia umana; ma, con la stessa cieca spinta, si possono generare le scelte più irrazionali, egoistiche, ossessive e persino distruttive. L’amore nietzschiano non garantisce la bontà morale di un gesto secondo la misura del gregge; garantisce soltanto la sua totale autenticità, la sua potenza originaria e la sua capacità di produrre fatti reali che travolgono la realtà.

Le critiche a Nietzsche: l’accusa di “pericolosità” e la rivoluzione contro la morale occidentale

Come era prevedibile per una riflessione di tale portata sovversiva, l’aforisma 153 e la tesi che l’amore agisca al di fuori della griglia etica hanno scatenato reazioni durissime fin dalla prima apparizione del libro nel 1886. Molti dei primi lettori e critici dell’epoca – come lo scrittore svizzero Joseph Viktor Widmann, che parlò espressamente di un’opera esplosiva – definirono la filosofia di Nietzsche “pericolosa”, accusando l’autore di voler minare alla radice le fondamenta civili e culturali del mondo occidentale.

La critica più feroce giunse dal pensiero morale tradizionale, cristiano e di matrice illuminista. L’obiezione sollevata dai detrattori toccava un punto nevralgico: se l’amore si colloca al di là del bene e del male, non si finisce per spalancare le porte a qualsiasi forma di follia, possesso, manipolazione o persino violenza quotidiana, semplicemente mascherandola con la formula “l’ho fatto per amore”?

Per i filosofi razionalisti, la civiltà e la morale esistono precisamente per questo: per erigere un argine di responsabilità, empatia e ragione sociale contro la natura cieca, egoistica e potenzialmente distruttiva degli istinti primordiali. Svincolare le passioni dal tribunale dell’etica significava, a loro avviso, far regredire l’umanità verso una giungla e una spietata legge del più forte, dove la violenza dell’impulso travolge la dignità dell’altro.

Eppure, è proprio nel fuoco di questo scontro che emerge la portata autenticamente rivoluzionaria del messaggio nietzschiano per la cultura dell’Occidente.

Per più di duemila anni, da Socrate e Platone fino al Cristianesimo e all’Illuminismo kantiano, l’Occidente ha cercato di addomesticare l’essere umano, raccontandogli una consolante illusione: la favola secondo cui i sentimenti “nobili” come l’amore sarebbero intrinsecamente buoni, pacifici, altruisti e conformi all’ordine morale. Nietzsche compie un atto di rottura epocale e scandaloso: smaschera questo autoinganno. Svela che l’amore vero non è una virtù innocua e addomesticata da salotto, ma una forza primordiale, tragica, possessiva e viscerale che non chiede il permesso ad alcun codice etico.

Nietzsche non voleva affatto offrire una comoda scusa ai comportamenti criminali o ai tossici egoismi individuali. Il suo obiettivo era ben più radicale: costringere la cultura occidentale a guardare in faccia la natura tragica e indomabile delle proprie passioni. Collocare l’amore e l’odio al di là del bene e del male ha significato liberare la psicologia umana dai sensi di colpa e dai dogmi moralistici, ricordandoci che le forze che plasmano davvero la nostra vita non rispondono a regole preconfezionate, ma creano esse stesse la realtà attraverso la potenza dei fatti.

Dalla filosofia alla vita reale: cosa ci insegna la frase di Nietzsche oggi

Se spogliamo l’aforisma 153 dalla sua veste strettamente accademica e proviamo a calarlo nella concretezza delle nostre giornate, ci accorgiamo di quanto la lezione di Nietzsche sia spaventosamente attuale per il modo in cui viviamo, o tentiamo di vivere, le nostre relazioni, le passioni e i legami umani nell’era contemporanea.

Oggi la nostra vita emotiva si trova spesso stretta in una morsa tra due narrazioni opposte e ugualmente fuorvianti. Da una parte c’è la versione zuccherosa, edulcorata e da “commedia romantica” sponsorizzata dai social media, dove l’amore viene ridotto a un’esperienza idilliaca, rassicurante, priva di ombre e priva di conflitto. Dall’altra c’è la tendenza iper-razionalista della società moderna a voler vivisezionare ogni sentimento attraverso la lente del calcolo, bilanciando benefici emotivi, convenienze sociali, standard di “sicurezza” e protocolli d’azione da manuale motivazionale si autostima. In entrambi i casi, il sentimento viene depurato, sterilizzato e addomesticato.

La riflessione di Friedrich Nietzsche irrompe in questa gabbia moderna come un soffio di aria selvaggia e irriverente. Portare l’insegnamento di Al di là del bene e del male nel nostro quotidiano significa prima di tutto fare un atto di profonda verità verso se stessi: smettere di misurare la forza dei propri sentimenti con il goniometro dell’approvazione altrui, della morale corrente o della paura di sfigurare agli occhi degli altri.

Ci ricorda che i legami che lasciano un segno indelebile – quelli capaci di reindirizzare un’intera esistenza, di farci scoprire chi siamo veramente e di cambiarci da cima a fondo – non nascono mai da un calcolo a tavolino né dal timido rispetto di una regola preconfezionata.

Accettare che le grandi passioni accadano al di là del bene e del male significa comprendere che amare non è un rifugio comodo o un porto sicuro in cui proteggersi dal mondo, ma un vero e proprio atto di coraggio, di creazione e di esposizione al rischio. Riconoscere questa verità ci spoglia dai comodi alibi: ci fa capire che non possiamo usare l’amore né come una scusa ipocrita per giustificare la nostra vigliaccheria o i nostri egoismi, né come un tribunale etico con cui giudicare e condannare le scelte dell’altro.

La passione autentica, che si rivolga a una persona, a un’idea, a un progetto di vita o a un’arte, è un salto nel vuoto. È una forza che ci chiede di abbandonare la superficie protetta del perbenismo e della morale astratta per immergerci nel territorio dei fatti compiuti.

La prossima volta che incroceremo questa celebre frase stampata su una t-shirt, condivisa in una storia su Instagram o incisa sulla pelle di qualcuno, non leggiamola più come un semplice slogan di rivoluzione roimantica. Guardiamola per ciò che è realmente: il manifesto di una vita vissuta senza maschere, un richiamo potente e senza sconti a vivere i propri sentimenti con tragica ed entusiasmante verità, ricordandoci che le scelte che contano davvero non chiedono mai il permesso alle convenzioni, ma plasmano da sole il loro destino.