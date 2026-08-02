“Sveglia, chi ami ti è accanto”: Baricco insegna che il vero amore non è un’illusione, ma quello reale

Ci sono momenti nella vita in cui veniamo colti da una sottile e costante insoddisfazione. Ci sembra che la felicità, la passione o l’intesa perfetta siano sempre altrove: in ciò che ci manca, in chi non possiamo avere, in un’idea astratta d’amore che esiste soltanto nella nostra testa.

E così, con lo sguardo fisso verso un orizzonte lontano, finiamo per diventare emotivamente ciechi. Non vediamo più la realtà: dimentichiamo che chi ami ti è accanto, ignorando la cura, la devozione e la presenza quotidiana di chi condivide ogni singola giornata con noi.

Innamorarsi delle chimere è una scappatoia comoda. L’illusione non deve affrontare la prova del fuoco della quotidianità, fatta di imperfezioni, stanchezza, litigi e problemi pratici. Un fantasma rimane sempre perfetto, proprio perché non esiste.

In Seta, Alessandro Baricco mette a nudo questa trappola esistenziale nel dialogo sommesso tra Hervé Joncour e Baldabiou (Capitolo 56):

Gli fece male sentire, alla fine, Hervé Joncour dire piano– Non ho mai sentito nemmeno la sua voce. E dopo un po’: – È uno strano dolore. Piano.



– Morire di nostalgia per qualcosa che non vivrai mai.

La cecità emotiva sta tutta in quel “non ho mai sentito nemmeno la sua voce”. Hervé Joncour sta consumando la propria vita e distruggendo il proprio matrimonio per un’idea, un’ombra di cui non conosce nulla, mentre ignora la presenza viva, reale e concreta di sua moglie Hélène.

È il dramma di molti, ovvero morire di nostalgia per un’illusione che non esiste, dimenticandosi di accorgersi che chi ami ti è già accanto.

Seta di Alessandro Baricco è un capolavoro che svela una sana verità

Seta di Alessandro Baricco è stato pubblicato nel 1996 da Rizzoli e diventato in breve tempo un fenomeno letterario globale tradotto in decine di lingue, è un romanzo breve che ha la precisione di una miniatura e la forza di un monito universale.

La trama apparente del libro è essenziale. Verso la metà dell’Ottocento, Hervé Joncour è un negoziante francese di bachi da seta che, a causa di una devastante epidemia che colpisce le produzioni europee e africane, si vede costretto a intraprendere lunghi e perigliosi viaggi fino all’altro capo del mondo, in un Giappone allora chiuso ed enigmatico. Lì viene accolto nel palazzo di Hara Kei, accanto al quale nota una giovane donna dal volto non orientale. Fra Hervé e la ragazza non c’è mai un dialogo, non c’è contatto fisico, ma nasce soltanto un’intesa fatta di sguardi sospesi e palpiti silenziosi.

Tornato a casa, nella tranquillità della provincia francese dove ad aspettarlo c’è la moglie Hélène, Hervé non riesce più a liberarsi da quel pensiero. Continua a tornare in Giappone, persino quando il Paese viene devastato dalla guerra civile, pur di sfiorare di nuovo quell’illusione. Ma la grandezza e la lezione unica di Seta non stanno nell’esotismo del viaggio, bensì nel modo in cui Baricco ribalta l’intera architettura emotiva del racconto attraverso un finale devastante.

Dopo anni di viaggi, guerre schivate e una misteriosa lettera in ideogrammi giapponesi ricevuta a casa, in cui la giovane sconosciuta gli confessa l’amore mai pronunciato a parole, Hervé sceglie di fermarsi e condurre una vita ordinaria. Ma è solo dopo la malattia e la morte di Hélène che la verità esplode in tutta la sua spietata bellezza: quella lettera d’amore disperata ed erotica non veniva dal Giappone. L’aveva scritta Hélène.

La moglie, percepita per l’intero romanzo come una presenza di sfondo passeggera e quasi rassegnata, si svela essere il motore tragico ed eroico della storia. Hélène aveva compreso l’ossessione del marito e, pur di donargli l’emozione che lui cercava disperatamente altrove, aveva accettato di farsi essa stessa “fantasma giapponese”, soffrendo in silenzio pur di amarlo.

È un colpo di scena che cancella ogni romanticismo per la ragazza “dal viso da ragazzina”. Di fronte alla vastità di un amore reale capace di sacrificarsi senza pretendere nulla, il miraggio del Giappone impallidisce e si sbriciola. Hervé comprende troppo tardi che la vita vera, la passione e la salvezza non erano nascoste in un Oriente esotico e inafferrabile, ma nella grazia quotidiana della donna che gli aveva camminato accanto per tutta la vita.

Quando tutto è scontato si finisce per cercare l’intrigo

Il vero dramma di Hervé Joncour, e la spia di un cortocircuito emotivo quanto mai moderno, non è la mancanza di coraggio o un matrimonio sbagliato. Il problema è l’incapacità di abitare la felicità che ha già, e la ricerca disperata di una scossa capace di spezzare l’anestesia della quotidianità.

All’inizio del romanzo, Baricco definisce la figura di Hélène con poche, limpide pennellate che ne custodiscono la grazia:

Alle porte di Lavilledieu strinse a sé la moglie Hélène e le disse semplicemente– Non devi avere paura di nulla.

Era una donna alta, si muoveva con lentezza, aveva lunghi capelli neri che non raccoglieva mai sul capo. Aveva una voce bellissima.

E la sera, al ritorno dai primi viaggi in Oriente, quella voce rappresenta ancora il rifugio di una vita al riparo dai temporali:

La sera rimaneva a lungo, sotto il portico della sua casa, seduto accanto alla moglie Hélène. Lei leggeva un libro, ad alta voce, e questo lo rendeva felice perché pensava non ci fosse voce più bella di quella, al mondo. Compì 33 anni il 4 settembre 1862. Pioveva la sua vita, davanti ai suoi occhi, spettacolo quieto.

Non c’è crisi apparente, non c’è scontro. Ma proprio in questo “spettacolo quieto” si nasconde la trappola: la presenza di Hélène diventa una certezza di sottofondo, un paesaggio familiare che smette di stupire. Hervé smette di guardarla davvero e si adagia nella postura passiva che Baricco diagnostica spietatamente fin dalle prime battute:

Era d’altronde uno di quegli uomini che amano assistere alla propria vita, ritenendo impropria qualsiasi ambizione a viverla.

È in questo vuoto di presenza che s’innesta la seduzione dell’esotico. Il Giappone rappresenta l’alterità assoluta, un luogo dove non serve mettersi in gioco né affrontare la fatica della conoscenza reale. Durante la cerimonia del tè con la ragazza sconosciuta nella dimora di Hara Kei, l’intimità si consuma in un gesto silenzioso, privo di qualsiasi responsabilità:

C’era la sua tazza di tè, di fronte a lui. La prese e incominciò a girarla, e a osservarla, come se stesse cercando qualcosa, sul filo colorato del suo bordo. Quando trovò ciò che cercava, vi appoggiò le labbra, e bevve fino in fondo. Poi ripose la tazza davanti a sé e disse– Lo so.

L’intrigo funziona come un’anestesia emotiva a basso costo. Permette ad Hervé di riattivare il proprio desiderio attraverso un’ombra muta, evitando di affrontare le responsabilità e la profondità del rapporto reale con la moglie.

Hervé non viaggia per cercare un’altra vita, ma per usufruire di quell’attimo di tensione viscerale. Cerca l’emozione lontano perché è diventato cieco di fronte alla donna che gli cammina accanto ogni giorno, scoprendo troppo tardi che l’amore vero non è il miraggio di un momento, ma un incendio silenzioso che gli stava bruciando accanto.

“Sveglia, chi ami ti è accanto”: l’illusione per non scegliere ciò che si ha

In questa fuga verso l’astratto si consuma la vera diagnosi del romanzo: la passione per il miraggio inafferrabile non è un atto di coraggio romantico, ma un dispositivo di difesa. Scegliere la ragazza muta di Hara Kei significa scegliere un’assenza che non chiede mai nulla, che non invecchia, che non presenta il conto delle piccole miserie quotidiane. È il rifugio di chi preferisce sognare la vita anziché rischiarla.

Mentre chiunque altro avrebbe chiuso quel capitolo, Hervé Joncour continua a tornare verso un’illusione, sordo a ciò che rischia di distruggere a casa sua. Non c’è una motivazione razionale: c’è solo l’ostinazione di chi preferisce inseguire un’ombra piuttosto che rimanere a Lavilledieu e affrontare la realtà del proprio matrimonio.

Hervé torna infine a casa illudendosi di custodire un segreto prezioso, senza accorgersi che la sua assenza emotiva sta scavando un solco devastante. Hélène vede tutto, sente il vuoto, ma invece di abbandonarlo o accusarlo, sceglie la via di un amore tragico e supremo: decide di farsi lei stessa l’incarnazione di quella passione che il marito cerca altrove.

Il cortocircuito esplode quando giunge a Lavilledieu la famosa lettera in ideogrammi giapponesi. Hervé la fa tradurre a Parigi da Madame Blanche, ascoltando immobile una confessione erotica e disperata che si rivelerà essere la voce, la pelle e la devozione della propria moglie:

Rimani così, ti voglio guardare, io ti ho guardato tanto ma non eri per me, adesso sei per me, non avvicinarti, ti prego, resta come sei, abbiamo una notte per noi, e io voglio guardarti, non ti ho mai visto così, il tuo corpo per me, la tua pelle, chiudi gli occhi, e accarézzati, ti prego…

Fino al congedo e all’addio, che suggella l’ultima riga del foglio:

– Noi non ci vedremo più, signore. Disse.

– Quel che era per noi, l’abbiamo fatto, e voi lo sapete. Credetemi: l’abbiamo fatto per sempre. Serbate la vostra vita al riparo da me. E non esitate un attimo, se sarà utile per la vostra felicità, a dimenticare questa donna che ora vi dice, senza rimpianto, addio.

Quelle parole incandescenti, lette da Madame Blanche a Parigi con Hervé immobile con lo sguardo fisso sulla cornice d’argento vuota, non sono la voce della sconosciuta di Hara Kei. Sono la voce di Hélène.

È la moglie che, conoscendo la cecità del marito, ha ingaggiato una traduttrice e ha orchestrato l’inganno perfetto. Hélène si fa fantasma per dare a Hervé la scossa che lui non sa più trovare nella realtà, offrendogli attraverso la finzione quella passione bruciante che lui era diventato incapace di raccogliere dalle sue mani.

La tragedia di Hervé sta tutta qui: nella cieca incapacità di riconoscere il valore immenso di ciò che possiede ogni giorno, finché l’inevitabile non glielo strappa via per sempre. Hélène gli regala l’emozione suprema prendendo la forma dell’illusione che lui preferiva a lei, lasciandolo solo, alla fine, con la spaventosa consapevolezza di aver avuto la felicità accanto e di averla capita soltanto quando non c’era più.

Ci si accorge della bellezza di ciò che si ha quando non c’è più

Dopo la malattia e la morte di Hélène nel 1874, il velo si squarcia definitivamente. Nel Capitolo 61, Hervé Joncour torna sulla tomba della moglie a cercarne il ricordo e trova il cimitero sommerso da una distesa di fiori di acacia, i prediletti di Hélène.

È lì che scopre la verità da Madame Blanche: era stata Hélène a pagarle una visita annuale al cimitero, chiedendole di portare quei fiori sulla sua tomba. In quell’istante crolla ogni difesa. Hervé comprende che la donna d’Oriente rincorsa al confine del mondo non era mai esistita se non nelle parole, nei gesti e nel sacrificio supremo di Hélène. La moglie aveva compreso la sua cecità emotiva e, pur di donargli l’incendio di una passione pura, aveva accettato di farsi essa stessa fantasma, scrivendo quella lettera e consegnandosi all’ombra pur di farsi amare.

La lezione di Baricco non concede consolazioni tardive né assoluzioni romantiche. Il finale del romanzo non mostra un uomo redento, ma un uomo restituito alla concretezza del proprio limite. Nei suoi ultimi anni di vita, Hervé Joncour abbandona gli affari e qualsiasi ambizione di viaggio. Si ritira a Lavilledieu, trascorrendo il tempo a curare il parco e il proprio giardino.

Alessandro Baricco sintetizza il congedo di Hervé dalla vita con una sequenza finale di straordinario rigore formale (Capitolo 65), in cui la postura dell’uomo che “ama assistere alla propria vita” trova la sua definitiva, malinconica pietrificazione:

Ogni tanto, nelle giornate di vento, scendeva fino al lago e passava ore a guardarlo, giacché, disegnato sull’acqua, gli pareva di vedere l’inspiegabile spettacolo, lieve, che era stata la sua vita.

È la resa finale di chi ha scoperto troppo tardi che la felicità non era un miraggio nascosto in un punto imprecisato della mappa, ma una voce chiara, concreta e devota che gli leggeva un libro ad alta voce la sera, sotto il portico di casa, e che lui aveva smesso di ascoltare.

La grande lezione di Alessandro Baricco: la vera ricchezza è l’amore che ci è accanto

C’è una forma di bellezza, in Seta di Baricco che non risiede nell’esotismo del Giappone né nell’enigma di uno sguardo mai davvero compreso. Sta tutta nel silenzio finale di Hervé Joncour davanti al lago di Lavilledieu, quando la nebbia del desiderio si dirada e lascia spazio alla verità delle cose.

La grande lezione che Alessandro Baricco consegna alla nostra cultura emotiva è un monito spietato e al tempo stesso infinitamente fragile: imparare a vedere chi ci è accanto prima che la vita lo trasformi in un ricordo.

Viviamo spesso sospesi in una perenne nostalgia del futuro, o di ciò che non è mai stato. Ci innamoriamo dei fantasmi perché i fantasmi non chiedono nulla, non invecchiano, non sbagliano. Richiedono soltanto fantasia, mai responsabilità. Ma la vita vera, quella che pulsa, che cura, che soffre e che perdona, accade esattamente dove siamo noi, nei gesti discreti di chi sceglie di restare, di chi ci ama con la pazienza quotidiana delle cose silenziose.

Hélène non è soltanto la moglie tradita nella mente di Hervé. È il simbolo di una devozione così profonda da farsi arte, da spingersi fino a scrivergli una lettera d’amore usando il corpo e la voce di un’altra, pur di regalargli l’illusione che inseguiva. È la forma più alta, e dolorosa, di amore sacrificale: amare qualcuno al punto da permettergli di sognare, sperando solo che un giorno aprirà gli occhi sulla realtà.

Seta è una storia che dovrebbe farci riflettere tutti, perché racconta la cecità che ci appartiene nei momenti in cui diamo per scontata la presenza di chi ci ama. Ci ricorda che la felicità non è una terra lontana da raggiungere dopo viaggi estenuanti, ma uno sguardo capace di posarsi con gratitudine su ciò che già possediamo.

Alla fine, resta una certezza semplice e sgranata come la seta: le chimere svaniscono col tempo, ma la traccia di chi ci è stato realmente accanto resta a formare il tessuto stesso della nostra anima.