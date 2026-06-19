La frase di Albert Einstein sul dubbio che ha stupito tutti alla Maturità

Scopri il paradosso di Einstein alla Maturità: se la matematica è certa non descrive il mondo reale, e se si riferisce alla realtà perde la sua certezza. Un elogio del dubbio.

Durante la seconda prova della Maturità al Liceo Scientifico, tra le pieghe della traccia, gli studenti si sono imbattuti in una citazione di Albert Einstein estratta da “Geometrie und Erfahrung” (Geometria ed esperienza), il testo di una celebre conferenza tenuta dal fisico tedesco all’Accademia delle Scienze di Berlino nel lontano 1921. Una frase che, a distanza di oltre un secolo, conserva una forza dirompente e un retrogusto quasi provocatorio:

Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà.

Perché inserire una riflessione filosofica nel cuore della prova più temuta dagli studenti dello Scientifico? La risposta sta nella natura stessa della conoscenza. Con queste poche parole, Einstein stava tracciando i confini biologici della matematica, ridefinendo il rapporto tra il mondo delle idee e quello delle cose.

Albert Einstein e il fascino del dubbio nell’universo della certezza

Per gli studenti cresciuti con l’idea che la matematica sia l’ancora di salvataggio dell’oggettività, il regno del “giusto o sbagliato”, dove non esistono sfumature o interpretazioni,– l’affermazione di Einstein suona come un paradosso spiazzante. Come può la matematica non essere certa?

Il segreto di questa frase risiede nella distinzione tra modello e realtà. La matematica pura è un sistema logico perfetto, coerente e assoluto, basato su assiomi precisi. Finché resta confinata nel suo castello ideale, la matematica gode di una certezza incrollabile: due più due farà sempre quattro e la somma degli angoli interni di un triangolo piatto sarà sempre di 180 gradi. Questa è la parte della citazione in cui Einstein dice: “nella misura in cui sono certi, non si riferiscono alla realtà”. È la perfezione dell’astrazione, che proprio perché non si sporca le mani con la materia imperfetta del mondo reale, rimane immacolata e indubitabile.

Il problema sorge quando proviamo a usare quella stessa griglia perfetta per misurare l’universo sensibile. La realtà non è fatta di punti geometrici privi di dimensione o di linee infinite; la realtà è ruvida, caotica, mutevole. Quando applichiamo le formule matematiche alla fisica, all’astronomia o all’economia, dobbiamo accettare un compromesso: l’approssimazione. Nel momento in cui i teoremi tentano di descrivere la traiettoria di un pianeta o l’andamento di un fluido, subentra l’incertezza della misurazione e l’imprevedibilità della natura. Ecco il risvolto della medaglia: «Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi».

Einstein, la geometria Non euclidea e la rottura degli schemi

Per comprendere appieno l’origine di questo pensiero nel 1921, bisogna ricordare cosa stava facendo Einstein in quegli anni. Il fisico aveva da poco sconvolto il mondo con la sua Teoria della Relatività Generale. Per descrivere la gravità non come una forza, ma come la curvatura dello spazio-tempo, Einstein aveva dovuto abbandonare la geometria classica (quella euclidea, che si studia fin dalle scuole medie) e abbracciare le geometrie non euclidee, dove lo spazio è curvo.

Questa transizione storica dimostrò che la geometria che ritenevamo “vera” per antonomasia (quella di Euclide) era in realtà solo una delle tante geometrie possibili. Funzionava benissimo sul foglio di carta, ma non descriveva la vera struttura del cosmo su grande scala. Einstein comprese prima di altri che la mente umana crea cattedrali di pensiero perfette (la matematica), ma che la natura segue regole che l’uomo può solo tentare di approssimare.

Una lezione di umiltà intellettuale per i maturandi

La scelta del Ministero di inserire questa citazione non è stata dunque solo un esercizio di stile, ma un profondo invito all’umiltà intellettuale e al pensiero critico. In un’epoca dominata dall’illusione che gli algoritmi e i dati possano prevedere e catalogare ogni singolo aspetto della nostra esistenza, Einstein ci ricorda che lo strumento scientifico, per quanto potente, ha un limite intrinseco.

Per i ragazzi che affrontano l’esame di Stato, questa traccia rappresenta un ponte perfetto tra le cosiddette “due culture”: quella scientifica e quella umanistica. Dimostra che la grande scienza non può fare a meno della filosofia, e che dietro ogni grande equazione c’è sempre una domanda profonda sull’essenza dell’essere umano e sul suo posto nel mondo.

Uscendo dall’aula d’esame, ai maturandi resta qualcosa di più grande della risoluzione di un problema geometrico. Resta la consapevolezza che il dubbio non è il nemico della scienza, ma il suo motore principale. E che forse, proprio nell’accettazione di quella sottile incertezza tra la formula e la realtà, risiede la forma più autentica e affascinante di libertà intellettuale.