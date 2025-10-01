Il 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni. Il nonno e la nonna sono gli Angeli Custodi di tutti noi; per questo, per celebrarli è stata scelta questa data in particolare, il 2 ottobre, in cui la Chiesa celebra gli angeli. In famiglia sono delle figure essenziali, il nostro passato ma guide importanti per il futuro.

Festa dei Nonni, perché si festeggia il 2 ottobre

Ma sapete perché si festeggiano il nonno e la nonna proprio oggi? Il 2 ottobre, nel calendario liturgico cattolico, è il giorno in cui si celebra gli Angeli custodi.

La festa dei nonni come la celebriamo oggi è una ricorrenza civile nata negli Stati Uniti d’America: la mente dietro questa festa è stata Marian McQuade, una madre di quindici figli e nonna di quaranta nipoti, originaria della Virginia Occidentale. La signora McQuade ha iniziato a promuovere l’idea di una giornata nazionale e ha lavorato con gli anziani sin dal 1956.

La sua convinzione era che la relazione tra le giovani generazioni e i loro nonni fosse fondamentale per l’educazione dei bambini. Negli Stati Uniti è chiamata “National Grandparents’ Day” e viene celebrata ogni anno la prima domenica successiva al Labor Day, il giorno del lavoro.

La Festa dei nonni in Italia

In Italia la Festa dei Nonni è stata istituita come ricorrenza civile il 2 ottobre di ogni anno, con la legge n. 159 del 31 luglio 2005. Questa data è stata scelta per celebrare l’importanza del ruolo dei nonni all’interno delle famiglie e della società in generale.

Inoltre, nella tradizione cattolica, i patroni dei nonni sono i santi Gioacchino e Anna, i genitori di Maria e i nonni di Gesù. Questi santi vengono celebrati il 26 luglio, e proprio in relazione a questa festività, Papa Francesco ha istituito la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si tiene ogni quarta domenica di luglio in tutta la Chiesa.

Festa dei Nonni, le frasi più belle da dedicare

Per chi ha la fortuna di averli ancora accanto, per chi invece non li ha più (ma li sente vigili dall’alto), abbiamo raccolto queste frasi belle per la festa dei nonni, perfette da dedicare. Buona lettura.

“Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze.”

Anton Vanligt

I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino più piccolo riesce ad usare, vengono chiamati nonni.

Sam Levenson

“Nonna, eredità di intenti, sogni e speranze, riposo del cuore in una carezza, gioia infinita di rispecchiarmi nei tuoi occhi.”

Stephen Littleword

Si è sempre in naturale antagonismo con i genitori e in simpatia con i propri nonni.”

Gertrude Stein

“Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente. Nemmeno l’esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo. E da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci, consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto.”

Marcela Serrano

“I nonni sono una deliziosa miscela di risate, atti premurosi, storie meravigliose, e amore.”

Anonimo

“Mio nonno mi ha insegnato il segreto per avere una lunga vita: non fare niente che possa accorciarla!”

Terence Hill – Trinità

“I nonni, bisognerebbe farli nascere padri.”

Mirko Badiale

“I nonni sono la lingua della famiglia di cui conoscono ogni espressione, sono i primi ad aver attraversato il mare del tempo, prima di noi, sono quelli che si dicono deboli, invece sono l’anello forte.”

Fabrizio Caramagna

“I genitori si compatiscono, dei nonni si sorride, gli antenati si venerano.”

Alessandro Morandotti

“I nostri nipoti ci accettano per come siamo, senza rimprovero o la volontà di cambiarci, come nessuno altro ha mai fatto in tutta la nostra vita, non i nostri genitori, fratelli, coniugi, amici – e quasi mai i nostri figli adulti.”

Ruth Goode

“Si può fare a meno di tutto, ma non dei nonni.”

Franca Valeri

“I nonni sono questa specie di tollerante rifugio dal quale si può sempre andare.”

Enzo Biagi

“I nonni ti vedono crescere, sapendo che ti lasceranno prima degli altri. Forse è per questo che ti amano più di tutti.”

Anonimo

“I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini perché lo porteranno avanti e i nonni perché hanno la saggezza della storia, sono la memoria di un popolo.”

Papa Francesco

“I nonni sono un po’ genitori, un po’ insegnanti e un po’ migliori amici.”

Anonimo

Frasi sui nonni ironiche e divertenti

Se sei alla ricerca di un’aforisma divertente da dedicare a tuo nonno o a tua nonna, ecco alcune frasi di auguri per la festa dei nonni.

“Quando tutti ti hanno detto di no, tu chiedilo ai nonni.”

Anonimo

“Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti.”

Rudy Giuliani

“I nonni ti danno sempre… quello che mamma e papà non vogliono!”

Anonimo

“I nonni sono fatti per amare e aggiustare le cose.”

Anonimo

“Nella vita puoi fare tutto, tranne dire a tua nonna che non hai fame.”

Anonimo