La “Commedia” di Dante, definita poi “Divina” da Boccaccio, è una delle opere letterarie più note e amate al mondo: è un viaggio nell’animo umano, una mappa delle nostre cadute e delle nostre rinascite. Dante non è un autore lontano sui banchi di scuola: è un “Culthic” ante litteram, un uomo che ha vissuto l’esilio, il dolore e lo smarrimento, trasformandoli in poesia pura.

D’altra parte, come una volta ha detto Roberto Benigni, “quando si parla della Divina Commedia o di Dante, bisogna non tanto capire, perché è semplice anche se non è sempre facile. Come è semplice l’universo, la musica di Bach: semplice ma non facilissima. È tutto vero; siamo lì, è come una rosa”.

Oggi, in un’epoca dominata dalla velocità e spesso dall’incertezza, i versi di Dante risuonano come un invito a non arrenderci, a cercare la bellezza anche nel fango e a ricordarci che “fatti non foste a viver come bruti”.

La Divina Commedia

La “Commedia” di Dante, definita poi “Divina” da Boccaccio, è una delle opere letterarie più note e amate al mondo. La Divina Commedia è un poema allegorico-didascalico scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina.

Composta secondo i critici tra il 1304/07 e il 1321, anni del suo esilio in Lunigiana e Romagna, la Divina Commedia è il capolavoro di Dante ed è universalmente ritenuta una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi, nonché una delle più importanti testimonianze della civiltà medievale, tanto da essere conosciuta e studiata in tutto il mondo.

D’altra parte, come una volta ha detto Roberto Benigni, “quando si parla della Divina Commedia o di Dante, bisogna non tanto capire, perché è semplice anche se non è sempre facile. Come è semplice l’universo, la musica di Bach: semplice ma non facilissima. È tutto vero; siamo lì, è come una rosa”.

Il Dantedì

Il 25 Marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, si celebra il Dantedì, la giornata dedicata al Sommo poeta fiorentino.

L’idea è nata da un editoriale del giornalista e scrittore Paolo Di Stefano apparso sul Corriere della Sera il 19 giugno 2017, dove si avanzava la proposta che Dante Alighieri avesse la propria giornata nel calendario sul modello del Bloomsday dedicato a James Joyce.

La giornata dedicata al Sommo Poeta venne istituita il 17 gennaio 2020, su proposta dell’allora Ministro della Cultura Dario Franceschini.

Dante ‪è il simbolo indiscusso della cultura e della lingua italiana: ricordarlo con iniziative ed eventi una volta all’anno è un modo per unire ancora di più il Paese intorno ad uno dei suoi maggiori esponenti in ambito culturale, condividendo versi dal fascino senza tempo.

Perché la Divina Commedia è ancora attuale

La forza dirompente della Commedia risiede nella sua capacità di fotografare l’eterna lotta dell’essere umano tra le proprie cadute e il desiderio di elevazione. Dante ci insegna che la crisi non è un vicolo cieco, ma il punto di partenza necessario per ogni rinascita: solo attraversando il proprio “Inferno” personale fatto di dubbi, errori e fragilità si può sperare di “rivedere le stelle”.

L’attualità del poema sta nel suo messaggio etico e civile: l’invito a non restare indifferenti (la condanna ferma degli ignavi), l’esortazione a seguire “virtute e canoscenza” come unico antidoto alla brutalità e, infine, la consapevolezza che siamo tutti interconnessi da un’energia superiore, quell’amore che “move il sole e l’altre stelle”. In un’epoca di incertezze, Dante ci regala una mappa per non perdere la nostra umanità, ricordandoci che il viaggio verso la luce è faticoso, ma è l’unico che valga davvero la pena di essere vissuto.

Rileggere questi versi non è un esercizio di memoria, ma un atto di cura verso noi stessi. Dante ci sfida a guardarci dentro, a riconoscere i nostri “mostri” e a trovare la forza di risalire verso il nostro Paradiso personale. Perché, in fondo, siamo tutti pellegrini in cerca di un senso.

Divina Commedia, i 10 versi più memorabili di Dante

Oggi, in occasione del Dantedì, vi proponiamo alcune delle terzine più celebri di un’opera monumentale come la Divina Commedia, molte delle quali già le conoscerete a memoria.

1. “Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita…”

“Inferno”, Canto I

2. “[…] Caron, non ti crucciare:

Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole,

e più non dimandare…”

“Inferno”, Canto III

3. “Amor, ch’a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m’abbandona…”

“Inferno”, Canto V

4. “Quando leggemmo il disïato riso

esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante.”

“Inferno”, Canto V

5. “‘O frati,’ dissi, ‘che per cento milia

perigli siete giunti a l’occidente,

a questa tanto picciola vigilia

d’i nostri sensi ch’è del rimanente

non vogliate negar l’esperïenza,

di retro al sol, del mondo sanza gente.

Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza’.”

“Inferno”, Canto XXVI

6. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

“Inferno”, Canto XXXIV

7. “Ahi serva Italia, di dolore ostello,

nave sanza nocchiere in gran tempesta,

non donna di province, ma bordello!”

“Purgatorio”, Canto VI

8. “La gloria di colui che tutto move

per l’universo penetra, e risplende

in una parte più e meno altrove…”

“Paradiso”, Canto I

9. “Ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso

tal, ch’io pensai co’ miei toccar lo fondo

de la mia gloria e del mio paradiso…”

“Paradiso”, Canto XV

10. “L’amor che move il sole e l’altre stelle”

“Paradiso”, Canto XXXIII