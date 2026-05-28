Una frase di Ann Radcliffe su giustizia e pregiudizi

La citazione di Ann Radcliffe, tratta da “L’italiano” contiene una riflessione sorprendentemente moderna sul rapporto tra legge, morale e coscienza individuale. In poche parole, la scrittrice inglese mette in luce un conflitto che attraversa ogni società: quello tra ciò che viene considerato giusto dalle istituzioni e ciò che invece appare giusto secondo i pregiudizi, le…

La citazione di Ann Radcliffe, tratta da “L’italiano” contiene una riflessione sorprendentemente moderna sul rapporto tra legge, morale e coscienza individuale. In poche parole, la scrittrice inglese mette in luce un conflitto che attraversa ogni società: quello tra ciò che viene considerato giusto dalle istituzioni e ciò che invece appare giusto secondo i pregiudizi, le paure o le convinzioni collettive. Quando la giustizia entra in contrasto con il modo comune di pensare, gli uomini finiscono spesso per vedere nella disobbedienza una forma di virtù.

«Quando la giustizia si oppone al pregiudizio, siamo inclini a credere che trasgredirla sia virtuoso»

Ann Radcliffe, autrice de “L’italiano”

Per comprendere pienamente questa affermazione bisogna partire dal significato dei due concetti fondamentali che la compongono: la giustizia e il pregiudizio. La giustizia dovrebbe rappresentare un principio universale, fondato sull’equilibrio, sull’imparzialità e sul riconoscimento della dignità di ogni individuo. Essa si basa sull’idea che tutti debbano essere trattati secondo regole uguali, indipendentemente dalle opinioni personali o dagli interessi particolari.

Il pregiudizio, al contrario, nasce da un giudizio formulato prima di conoscere davvero una persona o una situazione. È una convinzione spesso irrazionale, alimentata dalla paura, dall’ignoranza, dall’abitudine o dalla pressione sociale. I pregiudizi possono riguardare l’origine sociale, il sesso, la religione, la cultura, le idee politiche o qualunque elemento percepito come “diverso”. Proprio perché il pregiudizio si radica profondamente nella mentalità collettiva, esso può arrivare a sembrare naturale e persino giusto.

La frase di Ann Radcliffe diventa allora particolarmente significativa: quando la vera giustizia prova a contrastare questi pregiudizi, molte persone non riescono ad accettarla. Anzi, arrivano a credere che opporsi a quella giustizia sia moralmente corretto. In altre parole, gli uomini possono convincersi che infrangere una legge giusta sia un atto virtuoso semplicemente perché quella legge contraddice le convinzioni diffuse nella società.

Questa dinamica è presente in moltissimi momenti della storia. Spesso le leggi che oggi consideriamo fondamentali per i diritti umani furono inizialmente osteggiate proprio perché si scontravano con pregiudizi radicati. Si pensi all’abolizione della schiavitù. Per secoli molte persone ritenevano naturale che alcuni esseri umani fossero trattati come proprietà. Quando movimenti politici e intellettuali iniziarono a sostenere l’uguaglianza tra gli uomini, molti considerarono quelle idee pericolose o addirittura ingiuste. Chi difendeva il vecchio ordine sociale pensava di agire correttamente opponendosi ai cambiamenti.

Lo stesso accadde con il riconoscimento dei diritti delle donne. Per lunghissimo tempo il pregiudizio secondo cui le donne fossero inferiori agli uomini venne accettato come una verità ovvia. Quando le leggi iniziarono lentamente a garantire maggiore uguaglianza, molti reagirono sostenendo che ciò avrebbe distrutto la famiglia o la società tradizionale. Anche in quel caso il pregiudizio cercava di presentarsi come virtù.

La riflessione di Ann Radcliffe tocca dunque un problema molto profondo: la difficoltà dell’essere umano nel distinguere ciò che è veramente giusto da ciò che semplicemente appare normale perché condiviso dalla maggioranza. Gli individui tendono infatti a sentirsi rassicurati dalle opinioni comuni. Mettere in discussione il pregiudizio richiede coraggio, spirito critico e disponibilità a confrontarsi con l’incertezza.

La scrittrice inglese conosceva bene i meccanismi della paura e dell’oscurità morale. Le sue opere gotiche esplorano spesso ambienti dominati da sospetti, superstizioni e tensioni psicologiche. Nei suoi romanzi il male non è soltanto esterno, ma nasce anche dalle illusioni e dalle paure degli uomini. Per questo la sua frase sulla giustizia e il pregiudizio appare così intensa: essa non riguarda soltanto la politica o le leggi, ma il comportamento umano nel suo insieme.

Anche nella società contemporanea questa riflessione conserva una grande attualità. Oggi si parla molto di libertà e diritti, ma i pregiudizi continuano a influenzare profondamente il giudizio collettivo. I social network, ad esempio, spesso amplificano opinioni superficiali o ostili, trasformando il pregiudizio in una sorta di verità immediata e condivisa. In rete molte persone si sentono autorizzate a giudicare senza conoscere davvero i fatti, creando forme di esclusione e discriminazione.

In questi casi la giustizia può apparire “scomoda”. Difendere chi viene emarginato o insultato richiede infatti di andare contro il giudizio della massa. Non è raro che chi prova a sostenere principi di uguaglianza venga accusato di essere ingenuo, eccessivamente idealista o addirittura pericoloso. La dinamica descritta da Ann Radcliffe continua dunque a ripetersi: il pregiudizio si presenta come buon senso, mentre la giustizia sembra una trasgressione.

Una riflessione tra vita e letteratura

La citazione invita anche a riflettere sul rapporto tra legalità e moralità. Non sempre ciò che è legale coincide automaticamente con ciò che è giusto. Esistono momenti storici in cui le leggi stesse sono state costruite su pregiudizi ingiusti. In quei casi, trasgredire la legge è apparso davvero un gesto morale. Molti grandi protagonisti della storia civile hanno combattuto contro norme considerate oppressive o discriminatorie. Pensiamo a figure come Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela, che sfidarono sistemi legali fondati sulla discriminazione razziale.

Tuttavia Ann Radcliffe non sembra voler esaltare genericamente la ribellione. La sua riflessione è più sottile. Ella mostra come gli uomini possano facilmente confondere la virtù con il conformismo. Molti credono di agire moralmente soltanto perché difendono ciò che tutti pensano. Ma la vera giustizia richiede spesso di superare le convinzioni abituali e di interrogarsi criticamente sulle proprie idee.



Da questo punto di vista, la cultura e l’educazione hanno un ruolo fondamentale. Studiare la storia, leggere la letteratura, confrontarsi con esperienze diverse permette di riconoscere i meccanismi del pregiudizio. La letteratura, in particolare, aiuta a entrare nei pensieri e nelle emozioni degli altri, sviluppando empatia e capacità di comprensione. Proprio per questo gli scrittori hanno spesso combattuto contro le forme di discriminazione e di chiusura mentale.

La frase di Ann Radcliffe possiede anche una dimensione psicologica molto forte. Gli esseri umani tendono infatti a proteggere le proprie convinzioni, perché metterle in dubbio provoca disagio. Quando la giustizia obbliga a riconoscere che certe idee diffuse sono sbagliate, molte persone reagiscono difendendo ancora più rigidamente i propri pregiudizi. È un meccanismo che nasce dalla paura di perdere certezze e identità.

La citazione di Ann Radcliffe rappresenta una riflessione profonda sul rapporto tra giustizia, morale e opinione collettiva. Essa mostra come il pregiudizio possa deformare il senso stesso della virtù, spingendo gli uomini a credere giusto ciò che in realtà nasce dall’ignoranza o dalla paura. La vera giustizia, invece, richiede spesso il coraggio di opporsi alle convinzioni dominanti e di guardare oltre le apparenze. Per questo la frase della scrittrice inglese continua a parlare anche al presente: ricorda che la libertà di pensiero e la capacità critica sono indispensabili per costruire una società più equa e più umana.