Virgilio racconta perché l’amore non corrisposto brucia più del caldo estivo

Ci sono giornate d’estate in cui il caldo sembra togliere il respiro. L’aria è immobile, la terra si spacca, il tempo rallenta e ogni movimento richiede uno sforzo enorme.Ma esiste una calura ancora più difficile da sopportare. È quella che nasce dentro di noi. Quando a bruciare è l’interno, perché la nostra mente è tenuta in ostaggio dal pensiero fisso per qualcuno che non ci vuole, il termometro della nostra vita emotiva si comporta allo stesso identico modo.

Ci sono autori che, nella storia della letteratura, hanno saputo catturare questo specifico tormento silenzioso di un amore non corrisposto, riuscendo a dare voce alla forza viscerale che scatena un sentimento non ricambiato. Tra questi c’è la bellissima e straordinariamente contemporanea narrazione di Publio Virgilio Marone. Nella sua seconda Egloga delle Bucoliche, il grande poeta latino mette in luce proprio questa dolorosa affinità tra l’afa atmosferica e la prigione mentale in cui ci rinchiude il pensiero per la persona amata.

Quell’ossessione che non dà tregua, il peso del silenzio di chi amiamo, il vuoto di un sentimento sospeso diventano allora una forma di calura mentale che inaridisce i pensieri, toglie l’aria ai polmoni e rende faticoso anche il più semplice dei gesti quotidiani. È un caldo interiore che non conosce tramonto.

La parte più feroce di questo stato d’animo, che Virgilio riesce a trasferire, è il contrasto tra la solitudine di avvertire un incendio interiore implacabile a causa di quel pensiero fisso, mentre intorno a noi il mondo cerca, semplicemente, una zona d’ombra e un po’ di fresco per sopravvivere alla giornata.

Come scrive il poeta latino stesso nel momento culminante dell’opera:

Mira: gli aratri col vomere appeso al giogo riportano a casa i giovenchi, il sole calando raddoppia le ombre crescenti. Ma tuttavia brucia l’amore: quando amore avrà una misura?

Un amore senza voce: la condanna di amare chi non vuole ascoltare

Per comprendere la forza di questa metafora dobbiamo scendere nei campi delle Bucoliche (dal greco Βουκολικά, “canti dei mandriani”), la raccolta di dieci egloghe in esametri iniziata da Virgilio nel 42 a.C., in un’Italia devastata dalle guerre civili e dagli espropri delle terre.

Ma se nella prima egloga il dramma è storico e politico, con l’esilio forzato del pastore Melibeo, nella seconda il conflitto si sposta interamente sul piano intimo, privato e sentimentale. Il protagonista di questo canto è Coridone, un umile pastore che consuma i suoi giorni tra i fitti boschi della campagna, perdutamente innamorato di Alessi, un bellissimo ragazzo di città.

Questa passione, tuttavia, è segnata fin dall’inizio dall’impossibilità di essere ricambiata. C’è innanzitutto una barriera sociale e culturale invalicabile. Coridone è un uomo della terra, un pastore isolato che vive di greggi e canti semplici. L’amato è invece Alessi, lo schiavo preferito, la “delizia” di Iolla, un ricco e influente signore che abita il mondo dorato e inaccessibile della città.

Ma l’ostacolo più doloroso, quello che logora l’anima di Coridone, è il vuoto del silenzio. Alessi non si cura dei sentimenti del pastore, disdegna i suoi doni rustici e ignora i suoi richiami. È un amore che non trova risposte non perché ci sia un rifiuto urlato o un confronto aspro, ma per qualcosa di molto peggio.

Emerge l’indifferenza assoluta. Non c’è alcun dialogo, ma solo un silenzio sordo che trasforma il sentimento in un monologo disperato, che Coridone lancia inutilmente contro le selve:

Crudele Alessi, i miei canti disdegni, non t’impietosisci di me? A morire dunque mi costringerai.

La canicola dell’anima: quando il chiodo fisso toglie il respiro

Mentre la natura intera si arrende alla spossatezza del primo pomeriggio e cerca una tregua dalla morsa della calura, la mente prigioniera di un chiodo fisso amoroso sperimenta un destino opposto. Chi è consumato da un’ossessione non conosce riposo, non può sedersi all’ombra né fermare il passo. Coridone si muove in una natura immobile, diventando l’unica nota dissonante in un mondo che ha trovato il suo equilibrio nel silenzio del meriggio:

A quest’ora persino il bestiame va cercando il fresco delle ombre, persino il verde ramarro si acquatta sotto i rovi spinosi, e Testilide ai mietitori spossati dalla violenta calura pesta erbe profumate, aglio e serpillo. Ma a me che ti cerco passo passo, sotto la vampa del sole viene dagli alberi lo stridulo concerto delle cicale.

In questa potente asimmetria sensoriale, il calore esterno smette di essere solo un dato atmosferico e si trasforma nella proiezione esatta di uno stato mentale. La “vampa del sole” e lo “stridulo concerto delle cicale” non sono rumori e sensazioni della campagna, ma il riverbero acustico e fisico dell’ansia che tormenta il pastore.

Nel disperato tentativo di rompere questo isolamento e farsi ascoltare da chi è lontano, Coridone inizia a offrire tutto ciò che possiede, quasi a voler comprare con la materia l’attenzione che non ottiene con il sentimento. Gli promette le sue mille pecore in Sicilia, il latte fresco d’estate e d’inverno, e gli offre la sua preziosa zampogna di sette canne ineguali ricevuta in eredità da Dameta. Arriva persino a promettergli due capretti selvatici dal pelo chiazzato, che custodisce gelosamente solo per lui.

Ma la vertigine dell’ossessione è destinata a scontrarsi brutalmente con la realtà. In un moto di improvvisa e dolorosa lucidità, il pastore si rende conto che tutti i suoi tesori non hanno alcun valore agli occhi del ragazzo di città:

Ma tu sei un bifolco, Coridone, i tuoi doni non cura Alessi.

È il risveglio amaro di chi capisce che non si può negoziare l’amore, e che nessun dono potrà mai colmare la distanza tra chi arde e chi rimane freddo.

Anche quando torna il fresco, l’anima continua a soffocare

Il vero capolavoro psicologico di Virgilio si compie nel mostrare come le leggi della natura e quelle del sentimento viaggino su binari opposti, quasi a volerci ricordare che l’essere umano è l’unica creatura condannata a non trovare pace quando tutto intorno si placa.

Al calare del sole, la terra smette di ardere, l’aria finalmente si rinfresca e ogni creatura vivente trova la sua meritata tregua. I giovenchi vengono liberati dal giogo, i contadini rincasano e la natura fisica si arrende a un naturale ciclo di ristoro. Tutto ha un limite, un confine oltre il quale il calore si attenua.

Ma la mente umana non segue il termometro meteorologico, né risponde a una logica di autoconservazione. Chi ama senza essere ricambiato sperimenta la condanna di essere drammaticamente fuori sincrono, intrappolato in un’estate interiore perenne che non conosce l’alternanza del giorno e della notte. In quel silenzio serale, infatti, mentre il mondo rinfresca, Coridone sperimenta l’inutilità di un dolore che non ha un interlocutore:

…e in quella solitudine, ai monti e alle selve lanciava disadorni lamenti per la sua passione, inutilmente…

La scelta delle parole di Virgilio è di una precisione chirurgica. I lamenti sono “disadorni”, spogliati di ogni finzione letteraria o di quella ricerca del bello che caratterizza la poesia d’amore. È il pianto nudo di chi ha esaurito le parole eleganti e si ritrova a gridare contro un muro di alberi e montagne che non possono rispondere.

Non c’è sollievo serale per chi è prigioniero di un pensiero fisso. Se la natura risponde a cicli precisi di caldo e freddo, l’anima risponde solo alla forza cieca e irrazionale dell’istinto. Virgilio descrive questa spietata verità interiore con una frase lapidaria, che spiega perché sia del tutto impossibile trovare un riparo o rinfrescare la mente a comando:

Spinge ognuno la sua passione.

Non si tratta di una scelta, ma di una spinta quasi fisica e inevitabile. Il predatore cerca la preda, la capretta cerca il fiore, e l’innamorato cerca l’oggetto del suo desiderio. È questo il senso profondo della metafora virgiliana: non possiamo fuggire dal fuoco interiore perché non è un agente atmosferico da cui ripararsi sotto un faggio, ma una forza primordiale che ci definisce, ci muove e ci consuma.

Ci possiamo trovare all’aperto, accarezzati dalla brezza della sera, ma se dentro di noi il termometro continua a salire, continueremo a bruciare, immobili, anche quando tutto il resto intorno a noi ha finalmente trovato la sua pace.

Il caldo interiore non conosce il fresco del tramonto

A distanza di più di duemila anni, la seconda Egloga delle Bucoliche di Virgilio continua a parlarci con una freschezza spietata perché tocca un nervo scoperto della nostra cultura umana: l’illusione di poter controllare razionalmente ciò che proviamo. Esattamente come il pastore Coridone tra i boschi del nord Italia nel I secolo a.C.

La grandezza di Virgilio non sta nel darci una ricetta per guarire, ma nell’offrirci uno specchio in cui riconoscerci. Il caldo e l’afa non sono semplici dettagli meteorologici di sfondo. Sono la rappresentazione fisica dell’ossessione.

L’estate, con la sua promessa di leggerezza e spensieratezza, diventa paradossalmente la stagione più feroce per chi vive un amore non corrisposto. Mentre la società ci impone di uscire, divertirci e godere del sole, chi ha un chiodo fisso sperimenta un contrasto lacerante: la pressione sociale della “bella stagione” si scontra con una siccità interiore che inaridisce ogni cosa.

Ah Coridone, Coridone, che follia ti colse? Potati a metà sono i tralci della vite sull’olmo. Almeno, piuttosto, qualcosa che ti occorre perché non prepari, l’intreccio dei vimini col giunco flessuoso? Ne troverai un altro, se questo ti sdegna, di Alessi.

Le parole di Virgilio sembrano un invito a distrarsi, a riempire il tempo con altro. In realtà Virgilio ci sta dicendo qualcosa di molto più profondo. Ci sono dolori che non si risolvono perché qualcuno ci dà una spiegazione. Ci sono ferite che hanno semplicemente bisogno di essere attraversate.

Perché esistono estati che finiscono con la prima pioggia. E altre che continuano a bruciare dentro di noi molto più a lungo.