Il paese dei bugiardi di Gianni Rodari: la favola per smettere di fingere ed essere liberi

Ne “Il paese dei bugiardi”, Gianni Rodari rivela una verità scomoda: cosa succede quando smettiamo di fingere per gli altri e ritroviamo noi stessi?

Fingiamo che vada tutto bene. Diciamo di sì quando vorremmo urlare un “no”, nascondiamo ciò che proviamo e, pur di non sentirci diversi o esclusi, finiamo per modificare il nostro modo di essere. Ma quanto ci costa, davvero, tradire noi stessi soltanto per fare piacere agli altri?

Nel 1960, Gianni Rodari ha trasformato questo comportamento profondamente umano in una favola paradossale e profetica: Il paese dei bugiardi. Una storia che, dietro l’ironia delle rime, ci consegna una lezione di vita oggi più attuale che mai.

La favola contenuta nella sezione “Le favole a rovescio” della raccolta Filastrocche in cielo e in terra (Einaudi, 1960) immagina un luogo in cui la bugia è diventata la normalità e chi osa dire la verità viene considerato addirittura pazzo.

Ma Rodari capovolge ancora una volta la prospettiva: quando qualcuno, semplicemente rifiutandosi di partecipare alla menzogna collettiva, mostra che un’alternativa è possibile, la verità comincia a diffondersi e finisce per cambiare l’intera comunità.

È qui che la favola ci consegna la sua più importante lezione di vita:

Dal più vecchio al più piccolino

la gente ormai diceva

pane al pane, vino al vino,

bianco al bianco, nero al nero:

liberò il prigioniero,

lo elesse presidente,

e chi non mi crede, non ha capito niente.

La trappola del conformismo: quando mentire diventa normale

Per comprendere la radice del nostro conformismo, Gianni Rodari ci porta “dalle parti di Chissà”, in un luogo in cui il confine tra sincerità e finzione è stato del tutto cancellato:

In quel paese nessuno diceva la verità,

non chiamavano col suo nome nemmeno la cicoria:

la bugia era obbligatoria.

In questo scenario, la menzogna non nasce da un’intenzione maliziosa del singolo, ma da una regola sociale collettiva. Rodari descrive un vero e proprio ribaltamento percettivo della realtà: quando spunta il sole c’è chi esclama “Che bel tramonto!”, la notte illuminata dalla luna viene definita una “notte bruna” in cui “non ci si vede niente”, mentre “chiamavano acqua il vino, seggiola il tavolino e tutte le parole le rovesciavano per benino”.

Persino la sfera emotiva subisce la stessa sorte: chi soffre e piange viene scambiato per un “tipo originale, sempre allegro, sempre in festa”, mentre chi ride viene compatito per una presunta disgrazia.

1. Quando la finzione diventa un’abitudine che non sentiamo più

Il punto più sottile, e spaventoso, della favola di Rodari sta in due righe apparentemente innocue:

Fare diverso non era permesso,

ma c’erano tanto abituati

che si capivano lo stesso.

La vera trappola non è solo l’impossibilità di distinguersi. È quell’espressione subito dopo: “c’erano tanto abituati”. Qui Gianni Rodari individua un meccanismo psicologico che conosciamo fin troppo bene: l’assuefazione alla finzione.

Quando iniziamo a mentire a noi stessi, dicendo “va tutto bene” anche se stiamo crollando, o facendo finta di essere d’accordo per non creare imbarazzo, le prime volte proviamo fastidio. Sentiamo una frizione interna, una sensazione di stonatura. Ma se continuiamo a farlo giorno dopo giorno, accade qualcosa di pericoloso: ci facciamo l’abitudine.

Subentra così una vera e propria anestesia emotiva. A forza di mostrare agli altri la versione di noi che si aspettano di vedere, smettiamo di ascoltarci e perdiamo il contatto con quello che proviamo davvero.

Poco alla volta, la maschera finisce per sostituire il volto: la finzione non ci sembra più un sacrificio o una bugia, ma semplicemente il modo naturale in cui vanno le cose. Ci capiamo lo stesso, proprio come gli abitanti del paese di Rodari, ma la nostra è una comprensione basata su un patto silenzioso: io fingo, tu fingi, e così nessuno corre il rischio di sentirsi diverso.

Il vero pericolo è svegliarsi un giorno e accorgersi che l’immagine di noi costruita per compiacere gli altri ha definitivamente cancllato chi siamo veramente.

2. La condanna del diverso e la prigione dell’approvazione

L’equilibrio artificiale del paese viene spezzato dall’arrivo di un elemento estraneo alla norma:

Un giorno in quel paese

capitò un povero ometto

che il codice dei bugiardi

non l’aveva mai letto,

e senza tanti riguardi

se ne andava intorno

chiamando giorno il giorno

e pera la pera,

e non diceva una parola

che non fosse vera.

La forza straordinaria di questo personaggio sta proprio nella sua totale mancanza di eroicità. L’ometto non si presenta come un riformatore, non cerca lo scontro con le istituzioni, non fa comizi nelle piazze e non ha alcuna pretesa di insegnare agli altri come si dovrebbe vivere. Non si scaglia contro il sistema e non cerca proseliti: fa semplicemente qualcosa di immensamente più naturale e, al tempo stesso, eversivo. Continua a vedere la realtà per quello che è e ad adoperare le parole per la loro funzione originale, cioè per dire il vero.

In una società che ha elevato la menzogna a norma condivisa, tuttavia, l’autenticità spontanea smette di essere un fatto privato e si trasforma in un atto di minaccia sociale. L’ometto non ha bisogno di provocare per risultare pericoloso; gli basta non partecipare alla finzione generale. Quando la maggioranza si adegua a una narrazione falsa per paura o per comodità, anche il gesto più innocuo – come chiamare il giorno “giorno” o la pera “pera” – finisce per far crollare l’impalcatura su cui si regge l’intera comunità.

La sua sola presenza agisce come uno specchio spietato. Chi mente a se stesso o agli altri per conformismo non sopporta di avere di fronte qualcuno che dimostra, con la sola trasparenza della propria vita, che un’alternativa è possibile. È per questo che la semplicità dell’ometto spaventa più di una ribellione armata: perché non attacca il potere con la forza, ma ne svela l’assurdità semplicemente rifiutandosi di fingere. E quando la verità non può essere smentita o assimilata dal sistema, l’unica reazione rimasta a chi vive nella finzione è quella di etichettarla come pazzia per potersene proteggere.

La reazione della comunità è immediata e spietata:

Dall’oggi al domani

lo fecero pigliare

dall’acchiappacani

e chiudere al manicomio.

«È matto da legare:

dice sempre la verità».

Rodari descrive qui uno dei processi sociali più spietati e raffinati: la patologizzazione della diversità. Quando un’intera comunità si fonda sull’omologazione, chi sceglie di non adeguarsi non viene semplicemente ignorato, ma deve essere ridefinito come un’anomalia. Accettare che l’ometto sia sano di mente significherebbe infatti ammettere che l’intero paese vive in un’illusione.

Per proteggere il proprio equilibrio, la maggioranza preferisce trasformare la sincerità in una deviazione, una “strana malattia” da analizzare in “trentatré puntate sulla Gazzetta della bugia” e affidare allo studio di “cinquecento e un professore”.

Questo passaggio rivela come il giudizio collettivo tenda a intellettualizzare e schedare chi rompe le regole del gruppo, trasformando una scelta di trasparenza in un problema da diagnosticare. Se un comportamento non rientra nei parametri condivisi, deve per forza nascondere una tara, una fragilità o un intento provocatorio. Non si cerca di capire l’ometto, ma di catalogarlo per renderlo inoffensivo.

L’esito finale di questo processo è l’isolamento fisico e simbolico: l’Uomo-che-diceva-la-verità viene rinchiuso nel “giardino zoo-illogico” dentro “una gabbia di cemento armato” ed esposto a pagamento. La gabbia di cemento rappresenta il prezzo definitivo del conformismo. Quando la società non riesce a piegare l’autenticità di un individuo, cerca di metterla al sicuro dietro sbarre insuperabili, trasformandola in una curiosità da osservare a distanza di sicurezza.

Nella nostra quotidianità, questa dinamica assume contorni ancora più sottili. La gabbia di cemento armato non è sempre un luogo fisico imposto dagli altri, ma la prigione invisibile che costruiamo con le nostre stesse mani ogni volta che lasciamo che sia la paura del giudizio a guidare le nostre azioni.

Quando modelliamo le nostre parole, le nostre scelte professionali o le nostre relazioni esclusivamente su ciò che riteniamo accettabile per chi ci circonda, finiamo per isolare la nostra parte più vera. Ci rinchiudiamo dentro un’immagine rassicurante, perfetta per la curiosità o l’approvazione altrui, ma drammaticamente separata da chi siamo davvero. Otteniamo l’inclusione nel gruppo, certo, ma al costo di diventare gli spettatori passivi della nostra stessa vita.

Il “bacillo della verità”: quando il coraggio di essere se stessi diventa contagioso

La svolta straordinaria della favola arriva proprio nel momento in cui l’ordine appariva definitivamente ripristinato. L’ometto è stato neutralizzato, etichettato come malato e chiuso dietro le sbarre. La società dei bugiardi sembra aver vinto la sua battaglia contro l’incoerenza del reale, ma è qui che Rodari introduce un capovolgimento narrativo di rara potenza psicologica:

Cosa più sbalorditiva,

la malattia si rivelò infettiva,

e un po’ alla volta in tutta la città

si diffuse il bacillo della verità.

Rodari compie un’operazione geniale: prende la metafora usata dal potere per isolare il diverso — la “malattia” — e la ribalta trasformandola nell’unica vera cura per la comunità. Ciò che le autorità consideravano un’anomalia patologica si rivela un contagio benefico e inarrestabile.

Questo passaggio descrive una dinamica profonda dei rapporti umani. L’autenticità non ha bisogno di essere imposta con la forza, perché possiede una carica di attrazione naturale. Quando viviamo in un contesto di costante finzione, la stanchezza emotiva accumulata è enorme.

Vedere anche solo una persona che trova la forza di rompere lo schema, di non nascondersi e di chiamare le cose con il loro nome, agisce come una scossa elettrica. L’esempio dell’ometto inocula negli altri il dubbio, ma soprattutto accende una speranza sopita: la scoperta che sottrarsi all’obbligo della finzione è possibile.

1. L’inefficacia del controllo sociale di fronte alla trasparenza

Il tentativo delle istituzioni di arginare il contagio si scontra con l’inevitabile fallimento di ogni censura emotiva:

Dottori, poliziotti, autorità

tentarono il possibile

per frenare l’epidemia.

Macché, niente da fare.

Rodari mette in scena la resa delle “autorità” di fronte alla presa di coscienza collettiva. Quando la verità comincia a circolare, non esistono medici, poliziotti o leggi che possano arrestarla, perché il bisogno di aderenza alla realtà è una necessità umana primaria che può essere repressa solo temporaneamente.

Il tentativo di contenere l’epidemia rivela tutta la fragilità delle strutture di controllo: l’autorità può imporre una finzione esterna attraverso la minaccia o il ricatto dell’esclusione, ma non può spegnere il desiderio intimo di verità che risiede in ciascun individuo. Quando le persone smettono di cooperare con l’illusione, il potere coercitivo delle regole sociali perde istantaneamente il suo valore.

Nella vita di tutti i giorni assistiamo a un fenomeno identico. I meccanismi di controllo sociale – la paura di deludere le persone care, le aspettative familiari stratificate nel tempo, il timore del giudizio dei colleghi o la pressione ad adeguarci al pensiero dominante – mantengono la loro forza solo finché tutti accettano tacitamente di sottostarvi.

Funzionano attraverso un patto di complicità silenziosa: ciascuno nasconde i propri dubbi credendo di essere l’unico a provarli. In questo modo, l’illusione di un consenso unanime tiene in pugno l’intero gruppo.

Ma basta un singolo atto di autenticità per far crollare questo castello di carte. Quando una persona trova il coraggio di rompere il silenzio, dicendo un “no” sincero di fronte a una richiesta insostenibile, ammettendo una propria fragilità senza la paura di sembrare debole o esprimendo un’opinione fuori dal coro con profondo rispetto, compie un gesto che va ben oltre la propria sfera personale. Quell’atto isolato agisce come un catalizzatore emotivo per chiunque la circondi.

Mostrarsi per quello che si è rompe la convinzione spaventosa di essere soli nella propria diversità. Autorizza implicitamente gli altri a calare la maschera, ad abbassare le difese e a riconoscere che quella stessa fatica, quel senso di soffocamento da prestazione, era condiviso da tutti.

L’onestà emotiva crea così uno spazio sicuro e trasformativo: smonta l’impalcatura del giudizio reciproco, rompe l’isolamento in cui il conformismo ci costringe e trasforma la paura del singolo in un momento di liberazione collettiva.

L’autenticità non è solo una scelta individuale di sopravvivenza psicologica, ma la forma più alta e contagiosa di generosità verso gli altri.

2. La riconquista della libertà e la ricostruzione della comunità

Il finale della favola rappresenta la definitiva ricomposizione del senso, dove la verità non solo sana le ferite individuali, ma rifonda la convivenza civile:

Dal più vecchio al più piccolino

la gente ormai diceva

pane al pane, vino al vino,

bianco al bianco, nero al nero:

liberò il prigioniero,

lo elesse presidente,

e chi non mi crede, non ha capito niente.

Il percorso si compie attraverso un ritorno fondamentale alla semplicità del linguaggio e della percezione.

Dire “pane al pane” e “vino al vino” non è un mero esercizio di stile espressivo, ma un atto di riconciliazione con la realtà. Significa abbattere tutte quelle sovrastrutture inutili, i giri di parole, gli eufemismi e le ipocrisie difensive che costruiamo quotidianamente per paura delle conseguenze o per evitare il peso delle responsabilità. Significa smettere di edulcorare la realtà per compiacere chi ci ascolta e ritrovare finalmente una parola che non sia uno scudo per nascondersi, ma uno specchio fedele del pensiero e dei sentimenti.

Quando il linguaggio torna a essere trasparente, l’intero mondo ritrova la sua chiarezza: ciò che era distorto si ricompone e la comunità recupera la capacità di orientarsi senza perdersi nel labirinto delle finzioni condivise.

La prima e più naturale conseguenza di questo risveglio collettivo è un atto di giustizia riparativa: la liberazione del prigioniero e la sua immediata elezione a presidente. L’ometto, che era stato recluso, deriso e isolato per la sua presunta incapacità di mentire, viene improvvisamente riconosciuto per ciò che è sempre stato: l’unico punto di riferimento solido in mezzo al caos.

La comunità comprende che la sua “strana malattia” era in verità la forma più alta di salute mentale ed emotiva, e sceglie di affidargli la propria guida proprio per quella medesima qualità che prima lo rendeva un matto agli occhi di tutti.

Questo ribaltamento finale racchiude il messaggio più rivoluzionario di Gianni Rodari. La verità, quando viene condivisa, non si limita a spezzare le catene individuali, ma ristruttura l’intera gerarchia dei valori di una società.

Chi ha il coraggio di rimanere fedele a se stesso, anche quando il contesto attorno gli impone di conformarsi, finisce per tracciare la strada per tutti gli altri. L’ometto diventa presidente non perché abbia cercato il potere, ma perché la sua trasparenza lo rende naturalmente degno di fiducia.

La favola si chiude così con una promessa: la sincerità può richiedere un prezzo iniziale elevato, ma è l’unica fondamentale su cui sia possibile edificare una comunità autenticamente libera e umana.

Il paese dei bugiardi: la libertà comincia dove finisce l’omologazione

Dietro il gioco surreale della favola di Gianni Rodari si nasconde una riflessione che tocca da vicino la trama della nostra vita quotidiana. Smettere di raccontare bugie a noi stessi è forse la sfida psicologica più complessa che siamo chiamati ad affrontare, perché ci mette di fronte alla nostra fragilità e al nostro bisogno primario di appartenenza.

Ci siamo convinti che la libertà coincida con l’assenza di ostacoli esterni, ma la vera liberazione comincia nel momento esatto in cui smettiamo di dipendere dall’approvazione altrui e rifiutiamo di subordinare la nostra identità al consenso del gruppo.

Adattarsi continuamente alle aspettative che gli altri proiettano su di noi può sembrare la via più lineare per evitare il conflitto, disarmare il giudizio e proteggerci dal rischio dell’isolamento. Tuttavia, questa forma di protezione è soltanto un compromesso al ribasso, un’illusione rassicurante che si consuma a poco a poco.

Un “no” taciuto per quieto vivere, un’emozione soffocata per non sembrare vulnerabili o un’opinione ridimensionata per compiacere chi ci ascolta sono piccoli cedimenti quotidiani che, accumulandosi, finiscono per soffocare la nostra voce e sfocare i contorni di chi siamo.

Scegliere l’autenticità richiede un atto di coraggio radicale. Significa accettare che la trasparenza possa inizialmente generare attrito, farci sentire esposti o persino incompresi, esattamente come accade all’ometto giunto nel paese dei bugiardi.

Ma è solo attraversando questa temporanea solitudine che diventa possibile frantumare le gabbie invisibili che edifichiamo attorno a noi ogni volta che barattiamo la sincerità con l’omologazione. La gabbia di cemento armato non è mai soltanto un’imposizione esterna, ma il perimetro che noi stessi tracciamo quando decidiamo di nasconderci per non spaventare gli altri.

Imparare a chiamare le cose con il loro nome, riconoscere i propri limiti senza vergogna e sostenere una visione differente senza la pretesa di imporla significa compiere il primo passo per fare pace con la propria storia. Nessun riconoscimento sociale, nessuna inclusione e nessuna conferma esterna potranno mai compensare il prezzo silenzioso della perdita di sé.

La lezione più autentica che possiamo ricavare da questo percorso è che la vera libertà non si misura su quanti ci accettano, ma sulla fedeltà con cui scegliamo di non tradire la nostra verità.