“Se non giochi non vinci”: Dostoevskij insegna perché basta un istante d’amore per essere felici

Perché abbiamo paura di legarci? Attraverso Le notti bianche, Dostoevskij ci dimostra che anche un solo istante di felicità vale il rischio di vivere.

C’è un celebre detto che è ancora usato nel linguaggio parlato comune, , nato grazie da un martellante spot di anni fa, e che riassume in poche parole una delle dinamiche più spietate dell’esistenza: “Se non giochi, non vinci”. Una massima d’impatto che tendiamo tuttavia a confinare all’ambito della fortuna o del gioco, senza accorgerci che descrive alla perfezione la nostra più grande contraddizione emotiva. Da un lato la solitudine ci terrorizza, dall’altro pretendiamo che i legami siano privi di rischi, già pronti, dati per assodati. Vorremmo la certezza del “per sempre” prima ancora di aver avuto il coraggio di esporci, dimenticando che qualsiasi relazione autentica richiede il tempo e la fatica di spogliarsi delle proprie difese.

La verità che spesso rifiutiamo di accettare è che ogni legame si costruisce un passo alla volta, e che persino un incontro destinato a durare un solo attimo possiede la forza di trasformarci. Se non accettiamo il rischio di metterci in gioco, se non viviamo quell’istante d’amore o di vera vicinanza, ci precludiamo per sempre la possibilità di godere dei suoi magici effetti. Non è la durata che misura la profondità di un incontro, ma la sua capacità di svegliarci dal torpore.

Fëdor Dostoevskij affonda la lama esattamente in questa carne viva. Nel suo capolavoro Le notti bianche, lo scrittore russo dimostra che la paura di legarsi nasce dall’illusione che un sentimento valga solo se garantisce il futuro. Un legame vero non ha bisogno dell’eternità per giustificare la propria esistenza: bastano pochi momenti di autentica condivisione per donarci qualcosa di unico e riscattare l’intera esistenza.

È la resa meravigliosa del Sognatore quando smette di pretendere garanzie da Nasten’ka e riconosce la grazia inestimabile di essersi finalmente messo in gioco:

Adesso che sono seduto accanto a voi e vi parlo, ho una paura terribile di pensare al futuro perché il futuro significa di nuovo solitudine, significa ritornare a questa vita inutile, stantia. Non mi riuscirà più di sognare dopo essere stato così felice accanto a voi nella realtà! Oh, che siate benedetta, cara ragazza, per non avermi respinto fin dal primo momento, per aver fatto sì che io possa affermare di aver vissuto almeno due sere della mia vita!

– Fëdor Dostoevskij, Le notti bianche, Seconda notte

Le notti bianche: un incontro nato nel cuore della solitudine di Pietroburgo

Per comprendere la potenza e la carica provocatoria di questo testo, bisogna calarsi nel fenomeno naturale che gli dà il titolo: le notti bianche, quel periodo dell’anno a Pietroburgo in cui il sole sembra non tramontare mai e la città sfuma in una luce crepuscolare e sospesa. In questa atmosfera spettrale, la capitale zarista diventa un palcoscenico vuoto, il luogo perfetto per chi ha paura di affrontare la vita vera e preferisce rifugiarsi nelle proprie visioni.

È qui che Le notti bianche, pubblicato da Dostoevskij nel 1848, si consacra come un vero e proprio mito moderno. La storia non è un semplice intreccio sentimentale, ma l’esplorazione intima di un’esistenza anestetizzata. Il protagonista, un “Sognatore” senza nome, vaga per le strade costruendosi una fortezza di fantasie per proteggersi dall’impatto con la realtà. Per lui, aprirsi agli altri significa rischiare di soffrire. L’isolamento diventa così una trincea per difendersi dalla sofferenza.

Tutto questo guscio protettivo si incrina in una notte qualunque, quando il Sognatore incontra lungo un canale una ragazza in lacrime, Nasten’ka. La trama del romanzo è essenzialmente il racconto di questo incontro accidentale che si trasforma in una vertigine emotiva. Invece di rimanere a distanza di sicurezza, i due si parlano, si ascoltano e condividono le proprie ferite.

Lui le confessa la prigione della sua solitudine e la propria incapacità di vivere. Lei gli svela l’attesa del giovane di cui è innamorata, che le ha chiesto di aspettarlo per un anno prima di tornare da lei.

In questo dialogo profondo, accade la vera svolta dell’opera: per la prima volta, il Sognatore smette di inventarsi una vita e accetta di essere presente, visto e riconosciuto da un altro essere umano. Nonostante sappia che Nasten’ka ama un altro e che avvicinarsi a lei significa esporsi al rischio quasi certo di un dolore futuro, il protagonista sceglie di non fuggire. Decide di “giocare la partita”, preferendo la fragilità di un sentimento reale alla sicurezza della sua solitudine.

È una scelta d’amore e di presenza pura: il Sognatore non pretende garanzie per il domani, ma si lascia trasformare dalla bellezza di quel legame nascente. Dostoevskij trasforma così una vicenda di poche notti in un grande archetipo universale: la dimostrazione che un solo istante di autentica condivisione ha la forza di scardinare anni di isolamento e di restituire il senso a un’intera esistenza.

Le 3 scuse con cui fuggiamo dai legami per paura di soffrire dopo

Il problema del rimanere prigionieri della solitudine non è la mancanza di occasioni o l’indifferenza degli altri. Il vero problema è la nostra incapacità di rischiare la sofferenza, il terrore del vuoto e del dolore che potrebbe travolgerci quando un legame finisce.

Spendiamo un’enorme quantità di energie a proteggerci, raccontandoci che è meglio non affezionarsi pur di non dover poi fare i conti con la perdita. In realtà, questa protezione è solo una scorciatoia emotiva per evitare la ferita. È qui che la diagnosi di Dostoevskij si fa spietata. Nel capitolo Seconda notte, lo scrittore russo smonta una per una le tre grandi scuse con cui continuiamo a rinchiuderci in noi stessi pur di non soffrire dopo.

La prima scusa è la “volontaria reclusione” nella propria tana per evitare l’impatto con il dolore. Quando il timore di essere feriti diventa insopportabile, spegniamo la nostra presenza e ci rifugiamo nella sicurezza delle nostre difese. Dostoevskij descrive con una metafora viscerale la condizione di chi si nasconde per mitigare la paura della sofferenza:

Di solito, si stabilisce in un angolino inaccessibile e sembra nascondersi persino dalla luce del sole, e quando si ritira nell’ombra ulteriore del suo angoletto come una lumaca o, perlomeno, è molto simile in tal senso a quel simpatico animale che costituisce un tutt’uno con la propria casa e che si chiama tartaruga.

– Fëdor Dostoevskij, Le notti bianche, Seconda notte

La seconda scusa nasce dal convincersi che la realtà non sia mai “abbastanza”: ci raccontiamo che la vita vera sia troppo fragile, rischiosa e imperfetta, e preferiamo le nostre certezze protette per evitare l’eventuale dolore di un domani. Ci illudiamo che rimanere isolati ci salvi, senza capire che un solo giorno di vita autenticamente condivisa vale un’intera esistenza trascorsa a difendersi:

No, Nasten’ka, che cosa importa a lui, scansafatiche impenitente, di questa vita che io e voi vorremmo tanto vivere? Lui pensa che sia una vita povera, meschina e non immagina che, forse, un giorno, verrà anche per lui un’ora triste in cui, in cambio di un giorno di questa vita meschina, darà anni di fantasticherie e non sarà neanche in cambio della gioia, della felicità che li darà perché in quel momento di tristezza, di pentimento, di sconfinato dolore non vorrà neanche scegliere.

– Fëdor Dostoevskij, Le notti bianche, Seconda notte

La terza scusa è l’illusione che la sofferenza finale cancelli il bene vissuto. Ci raccontiamo che se un legame è destinato a terminare e a farci soffrire dopo, allora “non ne è valsa la pena” e sarebbe stato meglio non iniziare affatto. È una trappola logica: il dolore della fine non annulla la verità della gioia provata. Dostoevskij smonta questa paura mettendo a nudo l’angoscia di chi si accorge, ormai tardi, di aver sprecato gli anni migliori pur di non rischiare:

E allora ci si chiede: «Dove sono i miei sogni?» e si dice, scuotendo la testa: «come vola in fretta il tempo!» E ci si chiede nuovamente «Che cosa ho fatto dei miei anni? Dove ho sepolto il mio tempo migliore? Ho vissuto o no?» Si dice a se stessi: «Guarda! Guarda come il mondo diventa sempre più freddo. Passeranno gli anni e verrà una dolorosa solitudine, verrà la tremula vecchiaia col bastone, l’angoscia e la tristezza. Il mondo della fantasia diventerà sempre più pallido e i sogni appassiranno e moriranno e cadranno come le foglie gialle dagli alberi…

– Fëdor Dostoevskij, Le notti bianche, Seconda notte

È il prezzo che paghiamo quando preferiamo la protezione al coraggio. Nel tentativo di metterci al riparo dalle ferite, ci convinciamo che non valga la pena legarsi a nessuno. Ma Dostoevskij ci dimostra l’esatto contrario: il dolore di una fine passerà, mentre il rimpianto di non essere mai scesi in campo resta per sempre.

La solitudine che ritorna, ma con una luce nuova

Smontate le scuse con cui proviamo a difenderci, Dostoevskij non cede mai a un facile intento consolatorio o a un lieto fine romantico. La realtà irrompe con tutta la sua spietatezza nell’ultima notte: l’uomo di cui Nasten’ka è innamorata infine riappare, rompendo l’incantesimo.

La ragazza, travolta da un sentimento mai sopito, corre ad abbracciarlo, lasciando il protagonista ai margini del quadro. Il Sognatore non riceve una promessa d’amore eterno, né un riscatto visibile: assiste in silenzio al ricongiungimento dei due ed è costretto ad allontanarsi da solo nella notte.

Nell’epilogo intitolato Il mattino, il velo di poesia crepuscolare si squarcia del tutto. La luce accecante del giorno spazza via l’illusione sospesa delle notti bianche. Il protagonista si ritrova nuovamente chiuso nel suo piccolo appartamento decrepito, di fronte alla solita anziana padrona di casa e alle pareti stinte che prima ignorava. Fuori dalla finestra, la Pietroburgo dei canali grigi riprende il suo ritmo monotono e indifferente. La solitudine, inevitabilmente, torna a bussare alla sua porta con una violenza quasi tangibile.

A confermare la fine di ogni speranza arriva una lettera di Nasten’ka. La ragazza gli chiede perdono per il dolore arrecato, ammettendo di amarlo come un fratello e supplicandolo di non dimenticarla. Se il Sognatore fosse rimasto prigioniero del proprio egoismo o della paura di soffrire, avrebbe reagito con l’amarezza di chi si sente usato o tradito. Invece, rifiuta qualsiasi forma di risentimento o vittimismo:

Ma non credere che io ricordi l’offesa, Nasten’ka! Non credere che io voglia offuscare con una nuvola nera la tua serena, luminosa felicità. Non pensare che io voglia tormentare con aspri rimproveri il tuo cuore, che voglia affliggerlo con un segreto rimorso e turbarlo nel momento della beatitudine. Non pensare che io voglia sgualcire neanche uno dei fiori delicati che hai intrecciato nei tuoi riccioli neri per salire insieme con lui all’altare… Mai, mai!

– Fëdor Dostoevskij, Le notti bianche, Il mattino

È la dimostrazione di un amore puro e del tutto privo di possesso. Il Sognatore non rivendica diritti sul cuore dell’altra, non trasforma la perdita in un pretesto per odiare o recriminare. Invece di chiudersi nella rabbia, compie un gesto di straordinaria nobiltà d’animo, trasformando il dolore dell’addio in un augurio di gioia sincera e in una preghiera laica che spazza via qualsiasi visione utilitaristica delle relazioni:

Sia chiaro il tuo cielo! Sia luminoso e sereno il tuo caro sorriso, che tu sia benedetta per l’attimo di beatitudine e di felicità che hai donato ad un altro cuore, solo e riconoscente! Dio mio! Un intero attimo di beatitudine! È forse poco, sia pure per tutta la vita di un uomo?

– Fëdor Dostoevskij, Le notti bianche, Il mattino

È in questo interrogativo finale che si compie la vera metamorfosi del protagonista. La solitudine è ritornata, la ferita brucia e la vita quotidiana riprende il suo corso grigio; eppure, dentro quel silenzio non c’è più il vuoto della rinuncia, ma l’impronta indelebile di qualcosa di vero. Quella solitudine che ritorna non è più la stessa solitudine dell’inizio. Prima dell’incontro con Nasten’ka era una tana anestetizzata per paura di soffrire; ora è un luogo abitato dalla memoria di una presenza reale.

Il Sognatore ha scoperto che la felicità non è una polizza di assicurazione sul futuro, ma la grazia di un presente vissuto fino in fondo. Rimanere feriti fa male, ma non aver mai rischiato di amare significa essersi condannati all’ombra prima ancora che la vita cominci.

La lezione di Dostoevskij: la felicità richiede il coraggio di mettersi in gioco

Tutto, alla fine, si ricongiunge a quella regola non scritta ma spietata da cui siamo partiti: se non giochi, non vinci. Viviamo nell’epoca dell’iper-protezione emotiva, in cui calcoliamo i rischi di ogni passo, misuriamo le parole e chiediamo garanzie prima ancora di aver concesso uno sguardo. Ma la verità è che se, per la paura viscerale di fare i conti con la sofferenza di domani, scegliamo di rimanere seduti in panchina, ci garantiamo certamente l’assenza di ferite, ma al prezzo più alto in assoluto: quello di cancellare la nostra stessa presenza nel mondo.

Pretendere che un legame sia dato per assodato, o credere che un sentimento valga soltanto se ci assicura un futuro eterno e al riparo dal dolore, significa scambiare la vigliaccheria per saggezza. Fëdor Dostoevskij ci dimostra l’esatto contrario. La misura di un incontro non si calcola con la durata, né con la promessa che non farà male, ma con la sua potenza dirompente: la capacità di far crollare le nostre corazze e farci sentire disperatamente, magnificamente vivi.

Se un giorno abbiamo avuto il coraggio di scendere in campo, di esporre la nostra fragilità e di permettere a qualcuno di entrare nelle nostre crepe, quel legame non è mai stato un fallimento. Le persone possono prendere altre strade, la distanza può ripresentarsi e la fine di un legame può fare male fino a togliere il fiato. Ma la luce di quell’incontro non si spegne, e il dolore della perdita non può cancellare la verità del bene ricevuto.

Accettare la vulnerabilità significa accettare la vita stessa nelle sue imperfezioni. Non c’è alcuna dignità nel difendersi da ciò che potrebbe farci soffrire se questo significa anestetizzare ogni sussulto del cuore. Il Sognatore, uscendo dall’ombra della sua tana, ci lascia in eredità una consapevolezza che riguarda da vicino ognuno di noi: non è l’epilogo a definire la bellezza del viaggio, né la fine di una storia ne cancella il valore.

Rimanere feriti è il prezzo inevitabile che paga chiunque decida di essere presente a se stesso e agli altri, ma quel prezzo non sarà mai troppo alto. Perché persino un singolo, purissimo minuto di beatitudine vissuto nella realtà, anche se destinato a sfumare, basterà per sempre a illuminare tutto il resto del nostro cammino, riscattando anni di silenzio e dandoci la prova che, almeno per un istante, abbiamo avuto il coraggio di vivere davvero.