“Conta fino a dieci”: Tiziano Terzani e il segreto per vincere da viaggio e godersi le vacanze

La scena la conosciamo tutti. Il tabellone delle partenze che si tinge improvvisamente di rosso con la scritta Cancellato, la fila per il check-in che non scorre mai, i bambini che strillano, il caldo asfissiante e le auto incolonnate in autostrada a passo d’uomo. In quel preciso istante, mentre il sangue sale alla testa e le nocche si sbiancano sul volante, sentiamo salire da dentro un’unica frase: “Conta fino a dieci“.

Ma perché arriviamo a questo punto? Perché un momento che dovrebbe essere di sollievo si trasforma in un incubo di frustrazione?

La verità è che la stanchezza che ci portiamo dietro da mesi ci rende vulnerabili. Quando l’imprevisto fa saltare i piani, non salta solo un volo o una coincidenza: crolla l’illusione di poter finalmente controllare il nostro tempo. E così finiamo per scaricare il nervosismo sugli altri, sulla famiglia, sul personale di terra, alimentando una catena di tensione sociale che rende tutto ancora più pesante.

Come ci ricorda Tiziano Terzani nel Un indovino mi disse:

A forza di guardare il cielo e di respirare a pieni polmoni l’aria fresca della notte, mi pareva di riempirmi di stelle. Se quel maestro d’ombra, sempre in agguato, che è la depressione fosse arrivato lì, non avrebbe trovato posto nel petto di nessuno.

(Un indovino mi disse – Cap. 16 “Evviva le navi!”)

Un indovino mi disse: il libro di Tiziano Terzani un libro per vivere da umani

Per capire la radice di questo insegnamento dobbiamo risalire al 1976, quando ad Hong Kong un indovino cinese predice a Tiziano Terzani che nel 1993 correrà un enorme rischio di morire, raccomandandogli di non volare mai per un intero anno. Giunto alla fine del 1992, lo scrittore e corrispondente del quotidiano Der Spiegel decide, più per curiosità che per vera paura, di prendere sul serio quel consiglio.

Da quel gancio narrativo nasce Un indovino mi disse (pubblicato da Longanesi, nel 1995), la cronaca straordinaria di dodici mesi vissuti muovendosi in Asia solo per terra e per mare: in treno, in nave, in bus e persino a piedi.

Attraverso questo itinerario speciale tra Laos, Thailandia, Birmania, Cina, Malesia, Vietnam e Cambogia, Terzani non si limita a raccontare un’avventura geografica, ma affronta nodi umani e sociali quantomai attuali.

Il primo grande tema è la riscoperta della vera umanità. Evitando i voli diretti e i salotti ufficiali della diplomazia internazionale, lo scrittore si ritrova immerso tra la gente comune, condividendo viaggi, attese e racconti di vita quotidiana. È proprio in questa dimensione lenta che Terzani riscopre le leggende, i miti e le tradizioni popolari di popoli che la modernità sta lentamente spingendo ai margini.

Al tempo stesso, il libro offre una lucida critica alla modernizzazione cieca. Terzani mette in luce il netto contrasto tra i paesi spinti verso uno sviluppo industriale e tecnologico accelerato, dove il progresso spesso coincide con la distruzione dell’anima e dell’identità dei luoghi, e le realtà ancora legate ai propri ritmi ancestrali, capaci di custodire un rapporto più armonioso con la natura e con il tempo.

Infine, emerge con forza il valore della transizione e della lentezza. Il messaggio centrale di Terzani è un invito accorato ad abbandonare l’illusione della velocità a tutti i costi per riappropriarci del nostro tempo interiore.

Viaggiare senza fretta insegna che la fatica dello spostamento e l’incertezza del percorso non sono inutili perdite di tempo, ma gli ingredienti essenziali che danno valore e sapore alla meta raggiunta.

Il dramma del viaggio secondo Terzani: la trappola del “devo arrivare”

In Un indovino mi disse, mentre attraversa lo Stretto di Malacca a bordo di una nave cargo – dopo aver scelto di rinunciare agli aerei per seguire la profezia di un indovino cinese -, Tiziano Terzani riflette su come la società moderna abbia totalmente smarrito la capacità di vivere il tempo dello spostamento. Lo scrittore mette a nudo la nevrosi di un mondo ossessionato dal dover “arrivare subito”, incapace di stare nel presente:

Più ci si guarda attorno, più ci si rende conto che il nostro modo di vivere si fa sempre più insensato. Tutti corrono, ma verso dove? Perché? Molti sentono che questo correre non ci si addice e che ci fa perdere tanti vecchi piaceri. Ma chi ha ormai il coraggio di dire: “Fermi! Cambiamo strada”?

(Un indovino mi disse – Cap. 16 “Evviva le navi!”)

È esattamente la trappola in cui cadiamo ogni estate. Ci siamo illusi che la vacanza inizi solo nel momento in cui stacchiamo il biglietto d’arrivo, poggiamo le valigie in camera o mettiamo i piedi sulla sabbia. Di conseguenza, tutto ciò che sta nel mezzo — le ore di autostrada, le file ai caselli, i ritardi dei treni, le attese ai gate — viene percepito come un ostacolo intollerabile tra noi e la nostra meritata felicità.

Abbiamo trasferito alle ferie la stessa identica logica prestazionale del lavoro: vogliamo massimizzare la resa, tagliare i tempi morti e pretendiamo che la logistica delle vacanze funzioni con la precisione di un algoritmo. Ma la realtà del traffico estivo e dei trasporti non risponde ai nostri programmi né al nostro bisogno di controllo.

Quando viviamo la partenza con la rabbia dell’attesa, ogni piccolo imprevisto diventa un attacco personale. Eppure, alzare la voce o agitarsi non fa scattare prima il verde al semaforo né fa muovere più velocemente un treno: serve soltanto a consumare i nostri nervi e a rovinare i primi giorni di ferie a noi e a chi ci sta vicino.

La perdita del “tempo di transizione” e la malattia del controllo

Ma qual è la vera causa di questo cortocircuito estivo? Perché proprio quando dovremmo staccare la spina ci scopriamo così nervosi?

Terzani formula una diagnosi di straordinaria lucidità: la modernità ci ha abituati a cancellare il tempo della transizione. Ci ha fatto credere che la velocità sia l’unico metro di misura del valore e che l’attesa sia soltanto tempo sprecato.

Viaggiando lentamente, lo scrittore scopre invece che la mancanza di un intervallo morbido tra la routine quotidiana e la meta è ciò che ci ammala:

Non avevo più angosce, non sentivo più come un dramma il passare delle giornate; ascoltavo chi mi parlava, godevo di quel che mi succedeva attorno, avevo agio per mettere ordine nelle mie impressioni, per riflettere. Avevo tempo e silenzio: qualcosa di così necessario, di così naturale, ma ormai diventato un lusso che solo pochissimi riescono a permettersi.

(Un indovino mi disse – Cap. 10 “Piaghe sotto i veli”)

La diagnosi è chiara. L’ansia da viaggio e la rabbia che esplode nelle file o nel traffico sono i sintomi di una mente che ha perso la capacità di metabolizzare ciò che vive. Quando pretendiamo di passare da un luogo all’altro in modo istantaneo, senza concedere al nostro cervello il tempo di staccare e adattarsi al cambiamento, portiamo con noi tutto il carico di stress e di pretese accumulate durante i mesi lavorativi.

Rifiutiamo l’attesa perché l’attesa ci costringe a stare fermi con i nostri pensieri. Senza lo schermo di un telefono o la distrazione di un’attività da svolgere, il tempo “vuoto” ci fa paura. Pretendiamo che la logistica si pieghi ai nostri desideri perché siamo ossessionati dall’illusione del controllo: vogliamo decidere ogni dettaglio del nostro tempo libero, dimenticando che il mondo reale è fatto di imprevisti, di incontri casuali, di ritardi e di ritmi che non possiamo governare.

Così, l’incapacità di accettare un intoppo diventa una forma di fragilità sociale. Quando non sappiamo più abitare il silenzio e la sospensione, la frustrazione prende il sopravvento: la reazione immediata è quella di cercare un colpevole, alzare la voce o rovinarsi la giornata, perdendo di vista l’unica cosa che conta davvero: la nostra pace interiore e la cura delle relazioni con chi ci sta accanto.

Accettare l’imprevisto per salvare i nervi e ritrovare la serenità

Di fronte alla rabbia che scatta ogni volta che un volo viene cancellato o che l’autostrada si blocca, la ricetta di Terzani non è una teoria complessa: è un gesto d’autodifesa estremamente concreto. Si tratta di smettere di fare guerra alla realtà.

La nostra frustrazione al gate o nel traffico non nasce dal ritardo in sé, ma dalla pretesa rigida che tutto debba scorrere esattamente secondo i nostri piani. Quando l’ingorgo ci immobilizza o la coincidenza salta, ci adiriamo perché rifiutiamo di accettare che la vita non risponda ai nostri orari prestabiliti. Pretendiamo di controllare l’incontrollabile e, di fronte all’impossibilità di farlo, facciamo scoppiare la rabbia verso l’esterno.

Sulla nave che lo porta verso Singapore, viaggiando lontano dalla nevrosi dei trasporti veloci, Terzani riscopre che rallentare e accettare i ritmi naturali delle cose è l’unico vero balsamo per proteggere la propria salute mentale.

Nello Stretto di Malacca, lo scrittore osserva la forza terapeutica di un movimento che rispetta la misura dell’uomo e restituisce respiro ai nostri pensieri:

Evviva le navi! Con il loro ansimare, scuotere, sospirare; con il loro gioire delle carezze delle onde, con il loro godere nell’amplesso del mare, le navi sono a misura d’uomo. Teniamole in vita come una prova d’amore. Usiamole per far felici gli ultimi romantici. Usiamole per salvare i depressi!

(Un indovino mi disse – Cap. 16 “Evviva le navi!”)

Poco più avanti, Terzani aggiunge una riflessione ancora più intima sulla straordinaria capacità rigenerante della lentezza, capace di scacciare le ombre dell’ansia e del peso quotidiano:

Facciamo viaggiare sulle navi chi non sopporta più il peso della vita, chi non vede ragione per tirare avanti, chi si sente soffocare, e risparmieremo quintali di pasticche; faremo a meno del Valium e del Prozac!

(Un indovino mi disse – Cap. 16 “Evviva le navi!”)

Per Tiziano Terzani la nave non è un semplice mezzo di trasporto né un invito a fare una vacanza da crocierista. La nave è un’allegoria della misura umana. In un’epoca in cui la velocità dell’aereo ci proietta istantaneamente da un punto A a un punto B tagliando fuori il paesaggio, la nave si muove al ritmo biologico e psicologico dell’uomo.

Quando lo scrittore dice che le navi servono a salvare i depressi o a sostituire i tranquillanti, individua la causa prima del nostro malessere: la frattura tra la velocità del nostro corpo e quella della nostra mente. Andando troppo veloci non diamo al cervello il tempo di decongestionarsi dallo stress della routine. La nave, costringendo alla lentezza, impone uno spazio di decompressione in cui i pensieri possono finalmente riordinarsi.

Anche senza prendere una nave, portare questo principio nelle nostre ferie estive produce due benefici immediati, che trasformano sia la nostra dimensione intima sia la qualità dei nostri rapporti sociali.

Sul piano personale, smettere di guardare l’orologio ogni trenta secondi libera la mente dal veleno dell’ansia prestazionale. Quel tempo di fermo che prima giudicavamo sprecato o improduttivo diventa una parentesi preziosa per fare un respiro profondo, riordinare le idee, leggere o semplicemente osservare il mondo che ci circonda. Il viaggio smette di essere una prova di forza estenuante e torna a essere una fonte di arricchimento interiore.

Sul piano delle relazioni umane, il beneficio è altrettanto potente. Quando disinneschiamo la rabbia dell’attesa, smettiamo di scaricare la tensione su chi ci sta accanto. Il compagno di viaggio non si trasforma più nel bersaglio involontario della nostra irritazione, i figli non subiscono i nostri scatti di nervosismo e il personale in servizio alle stazioni o negli aeroporti smette di rappresentare il “nemico” su cui sfogare la frustrazione. L’accettazione del limite ci permette di riscoprire la pazienza, la gentilezza e una fondamentale solidarietà verso gli altri viaggiatori bloccati con noi.

In fondo, la lezione di Terzani è di una chiarezza disarmante: accettare un ritardo o un cambio di programma non significa affatto subire una sconfitta, ma compiere un atto di cura verso se stessi. Significa trovare la maturità interiore per dire a noi stessi: “Non posso sciogliere questo traffico, ma posso scegliere come vivere questo momento: adesso mi placo, prendo un bel respiro e non mi rovino la vita”.

“Conta fino a dieci”: le vacanze servono a ritrovare la pazienza per rimanere umani

La lezione di Tiziano Terzani è un atto di disobbedienza culturale. Significa compiere una scelta di libertà profonda e consapevole, che scardina alla radice il modo in cui ci è stato insegnato a consumare, più che a vivere, il nostro tempo di riposo.

L’ansia che spesso ci accompagna anche quando stiamo per andare o siamo in vacanza, la frustrazione nelle attese e la rabbia che esplode per un piccolo intoppo estivo non sono incidenti di percorso accidentali: sono i sintomi evidenti di una nevrosi collettiva. Abbiamo esteso alla sfera degli affetti e del relax le medesime logiche produttive del lavoro, misurando il successo di una giornata di vacanza in base alla quantità di cose fatte, di tappe spuntate o di foto scattate.

Pensiamo che per stare bene basti aver cambiato luogo sulla mappa, quando invece l’unica cosa che richiede davvero una trasformazione è lo sguardo con cui attraversiamo la realtà.

La grande intuizione che Terzani ci consegna sta nel riabilitare il valore del tempo presente, compreso quello degli imprevisti. La vera vacanza non coincide con l’assenza totale di problemi, ma con la capacità di riappropriarci del nostro tempo interiore di fronte a essi. Se continuiamo a trattare ogni attesa, coda o ritardo come un ostacolo intollerabile che ci “ruba la vacanza”, finiamo per vivere anche i giorni di riposo con la mente intossicata dalla stessa frenesia dalla quale volevamo fuggire.

Imparare a “contare fino a dieci” di fronte a un volo cancellato, a un treno in ritardo o a un ingorgo sotto il sole significa compiere un rivoluzionario atto di cura verso se stessi. È la scelta matura di non permettere a un contrattempo logistico di avvelenare la nostra serenità o di trasformarsi in una scusa per scaricare la stanchezza su chi ci sta accanto.

Accettare la lentezza e la sospensione dell’attesa non significa subire una sconfitta, ma riconoscere i limiti che la realtà ci pone e ritrovare quella flessibilità emotiva che la routine quotidiana ha gradualmente prosciugato.

In fondo, il messaggio più autentico di Tiziano Terzani è che le vacanze non nascono per farci correre a velocità raddoppiata anche nel tempo libero. Nascono per restituirci il diritto di stare fermi senza sentirci in colpa, per riabituarci a respirare a pieni polmoni, per regalarci il lusso di alzare gli occhi al cielo e ricordare che la bellezza di un’esperienza – così come quella della vita – non risiede mai nella fretta di arrivare a destinazione, ma nella straordinaria umanità con cui scegliamo di abitare ogni singolo momento del percorso.