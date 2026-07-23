“Perché non mi capisci?”: Leopardi insegna come liberarsi dall’ansia di sentirsi incompresi

C’è un momento preciso nella giornata di ognuno di noi in cui la solitudine si fa sentire di più. Non è quando siamo soli in casa, ma quando siamo in mezzo agli altri. Può succedere a una cena tra amici, durante una discussione in famiglia o mentre cerchiamo di spiegare a chi ci sta accanto perché ci sentiamo stanchi, vuoti o preoccupati.

In quel preciso istante, diciamo quello che proviamo e dall’altra parte riceviamo una risposta banale, una scrollata di spalle o un consiglio sbrigativo. E la sensazione che ci resta addosso è sempre la stessa, amara e frustrante: «Perché non mi capisci?».

Spendiamo un’energia enorme nel cercare di farci capire, sperando che prima o poi arrivi qualcuno capace di leggerci dentro senza bisogno di spiegazioni. Ma questa ansia di connessione non è una fragilità moderna: è un bisogno viscerale che Giacomo Leopardi aveva già scolpito con precisione nello Zibaldone:

quella inclinazione che tutti abbiamo a far parte ad altrui delle nostre sensazioni vive e non ordinarie, piacevoli o dispiacevoli

– Giacomo Leopardi, Zibaldone, pensiero 3804

È proprio questa pretesa, l’idea di poter trovare negli altri uno “specchio perfetto” dei nostri stati d’animo, a generare la continua frustrazione di non sentirci mai capiti fino in fondo.

Che cos’è lo Zibaldone di Giacomo Leopardi

Per comprendere la portata di queste riflessioni, è fondamentale immergersi nell’opera da cui sono tratte: lo Zibaldone di pensieri. Più che un semplice libro, si tratta di un imponente laboratorio della mente, un diario intimo in cui Giacomo Leopardi ha annotato, tra il 1817 e il 1832, ben 4.526 pagine autografe ricche di intuizioni psicologiche, osservazioni sulla natura umana e riflessioni filosofiche.

Il termine stesso “zibaldone” deriva dal nome di una tipica vivanda emiliana composta da una mescolanza varia di molti ingredienti diversi. In origine indicava proprio un’accozzaglia disordinata di spunti, ma ciò che per il poeta di Recanati era soltanto un taccuino di appunti personali ha avuto una storia quasi romanzesca.

Alla morte di Leopardi, infatti, questo tesoro di carte rimase custodito per oltre cinquant’anni in un baule a casa dell’amico Antonio Ranieri, finendo perfino al centro di una contesa ereditaria che coinvolse le sue due inservienti. Soltanto dopo un processo giudiziario per stabilirne la proprietà, gli studiosi poterono finalmente accedere al manoscritto autografo, oggi preziosamente conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, che fu pubblicato per la prima volta solo tra il 1898 e il 1900 grazie a una commissione presieduta da Giosuè Carducci.

Per orientarsi in questo oceano di idee, Leopardi ideò persino un dettagliato indice tematico, dimostrando una capacità di archiviazione mentale incredibilmente moderna, simile alla struttura di un database. Oggi lo Zibaldone è riconosciuto come un capolavoro assoluto della cultura mondiale, capace di anticipare di decenni le intuizioni della psicologia e della filosofia contemporanea.

È proprio da questo giacimento segreto di saggezza che possiamo estrarre la risposta più lucida e liberatoria per affrontare un’ansia che ci attanaglia da sempre: la paura di non essere capiti.

Perché non essere compresi ci fa soffrire

C’è un’illusione profonda che alimenta la nostra costante frustrazione emotiva: la convinzione che, spiegandoci abbastanza a lungo o trovando la persona “giusta”, sia possibile trasferire integralmente il nostro vissuto nel cuore di un altro. Quando questo non accade, interpretiamo il disinteresse o la superficialità altrui come una colpa, un tradimento o un segno di profonda solitudine.

Leopardi, con la sua spietata lucidità, svela che il problema non risiede nella cattiveria della gente, ma nella natura stessa dell’essere umano. Ogni nostra azione, persino la richiesta di empatia, affonda le sue radici nella nostra struttura egoica. Nello Zibaldone, il poeta analizza quanto sia rara — e quasi miracolosa — una partecipazione emotiva del tutto priva di egoismo:

Ed ogni qualunque operazione dell’animo nostro ha sempre la sua certa e inevitabile origine nell’egoismo, per quanto questo sia purificato, e quella ne sembri lontana. Ma la compassione che nasce nell’animo nostro alla vista di uno che soffre è un miracolo della natura che in quel punto ci fa provare un sentimento affatto indipendente dal nostro vantaggio o piacere, e tutto relativo agli altri, senza nessuna mescolanza di noi medesimi. E perciò appunto gli uomini compassionevoli sono sì rari…»

— Giacomo Leopardi, Zibaldone, pensiero 108

Chiedere a chi ci sta di fronte di sentire esattamente ciò che sentiamo noi significa pretendere un vero e proprio “miracolo della natura”. Quando soffriamo o siamo felici, l’altro può recepire l’informazione, ma la rielaborerà quasi sempre attraverso il proprio vissuto, le proprie paure e i propri interessi. Come precisa infatti Leopardi nel pensiero successivo:

Se già la compassione non avesse qualche fondamento nel timore di provar noi medesimi un male simile a quello che vediamo. (Perchè l’amor proprio è sottilissimo, e s’insinua da per tutto, e si trova nascosto ne’ luoghi i più reconditi del nostro cuore…)

— Giacomo Leopardi, Zibaldone, pensiero 109

Inoltre, la risposta distratta dell’altro ci ferisce così profondamente perché va a toccare una corda antica del nostro essere:

Quanto è più dolce l’odio che la indifferenza verso alcuno! Perciò la natura […] ci avea lasciata l’indifferenza verso pochissime cose, come vemos nei fanciulli sempre proclivi a odiare o ad amare, temere ecc.

— Giacomo Leopardi, Zibaldone, pensiero 69

L’indifferenza e la disattenzione altrui ci congelano perché annullano la nostra presenza. Preferiremmo quasi uno scontro o una critica, che per lo meno testimonierebbero un ingaggio emotivo, piuttosto che il gelo di una risposta sbrigativa. Riconoscere che l’empatia assoluta è un’eccezione ci affranca da un peso enorme: smettiamo di mendicare una comprensione che gli altri non possono darci e iniziamo ad accettare la naturale distanza tra due mondi interiori distinti.

L’incomprensione è una difesa dell’identità

Quando smettiamo di pretendere che gli altri facciano l’impossibile, ovvero annullare il proprio ego per rispecchiarci, la sensazione di frustrazione svanisce. L’incomprensione smette di sembrare un tradimento e torna a essere ciò che è sempre stata: il naturale confine tra due anime separate.

Ma c’è un passaggio ulteriore nello Zibaldone che ribalta completamente la nostra prospettiva sull’esigenza di sfogarci o spiegarci a tutti i costi. Leopardi nota che la ricerca spasmodica di un interlocutore è spesso legata a stati d’animo ancora leggeri, epidermici. Quando proviamo un’emozione non troppo profonda, cerchiamo qualcuno con cui parlarne per amplificare quel sentimento:

Quando le sensazioni d’entusiasmo ec. che noi proviamo non sono molto profonde, allora cerchiamo di avere un compagno con cui comunicarle, e ci piace il poterne discorrere in quel momento […] perchè in certo modo speriamo di accrescere il diletto di quel sentimento e il sentimento medesimo con quello degli altri.

— Giacomo Leopardi, Zibaldone, pensiero 85

Quando invece ciò che viviamo dentro è un’emozione viscerale, un dolore sordo o un’esperienza davvero travolgente, la nostra natura cambia rotta. Tenteremo istintivamente di proteggerla dallo sguardo e dalla lingua degli altri:

Oltre ch’ella ci riempie in modo, che occupando tutta la nostra attenzione, non ci lascia campo di pensare ad altri, nè modo di esprimerla, volendosi a ciò una certa attenzione che ci distrarrebbe, quando la distrazione ci è non solamente importuna, ma impossibile.

— Giacomo Leopardi, Zibaldone, pensiero 86

Esprimere a parole un vissuto denso significa estrarlo dal chiuso dell’anima per esporlo all’aria della conversazione. E in quell’aria — spesso fredda, distratta o superficiale — l’emozione rischia letteralmente di “svaporare”, di perdere la sua verità per ridursi a un aneddoto banalizzato.

Questa tendenza a ritirarsi si riflette persino sul nostro corpo. Leopardi annota con un’osservazione psicofisica di sconcertante modernità come la tristezza spinga istintivamente l’uomo a una chiusura fisica:

…come l’allegrezza ci porta a communicarci cogli altri […] così la tristezza a fuggire il consorzio altrui e rannicchiarci in noi stessi co’ nostri pensieri e col nostro dolore […] nella tristezza si rannicchia, piega la testa, serra le braccia incrociate contro il petto […] Ed io mi ricordo […] al sopravvenirmi di un pensier tristo, immediatamente strinsi l’una contro l’altra le ginocchia che erano abbandonate e in distanza, e piegai sul petto il mento…

— Giacomo Leopardi, Zibaldone, pensiero 69-70

Il corpo sa prima della mente che il dolore e le emozioni più dense richiedono custodia. Serrare le braccia o cercare il silenzio non sono segnali di debolezza, ma la difesa fisiologica con cui proteggiamo la nostra intimità dalle intrusioni o dalle banalizzazioni esterne.

La vera lezione di Leopardi è smettere di pretendere di essere capiti

La lezione che Giacomo Leopardi ci consegna appare spietata, ma si rivela straordinariamente liberatoria: pretendere che gli altri ci capiscano fino in fondo è un’illusione che genera solo frustrazione e svuota le nostre emozioni più vere.

La grandezza dello Zibaldone sta nel capovolgere radicalmente la prospettiva con cui leggiamo la nostra solitudine. Il fatto di non essere compresi cessa di essere un trauma, un’ingiustizia subita o una condanna all’isolamento; diventa, al contrario, la prova indiscutibile della nostra unicità. Se il nostro mondo interiore non può essere integralmente tradotto o compreso, significa che custodiamo dentro di noi qualcosa di autenticamente irripetibile, un nucleo di senso così denso da non poter essere consumato nel commercio quotidiano delle parole.

Questo ribaltamento richiede un atto di profonda maturità esistenziale: il passaggio dalla dipendenza emotiva alla sovranità su se stessi. Smettere di mendicare una cassa di risonanza negli altri non significa chiudersi al mondo con rancore, né rinunciare alle relazioni. Significa, al contrario, liberare l’altro da un peso insostenibile. Quando smettiamo di pretendere che chi ci sta accanto si trasformi in uno “specchio perfetto” della nostra anima, smettiamo anche di giudicarlo o di risentirci per la sua inevitabile distrazione. L’incomprensione smette di produrre risentimento e diventa semplice constatazione della diversità altrui.

È qui che il silenzio cambia natura. Non è più una punizione subita né una maschera di sofferenza, ma una scelta consapevole di protezione. Imparare a tacere su ciò che abbiamo di più caro non equivale a nascondersi, ma a stabilire un confine di rispetto verso la nostra stessa intimità. Ci sono stati d’animo, dolori e intuizioni che vivono solo finché restano protetti dal guscio dell’anima; tentare di esporli a tutti i costi significa sottoporli a un processo di svalutazione, accettando che vengano liquidati con le frasi fatte o i consigli sbrigativi della conversazione ordinaria.

Custodire per sé la parte più densa della propria vita è l’unico modo reale per preservarne la verità. Riconoscere la naturale distanza tra due mondi interiori non spegne il desiderio di contatto, ma lo rende più autentico: ci insegna a condividere ciò che è condivisibile, senza svendere ciò che deve rimanere segreto. In questo margine inaccessibile, che nessuna parola potrà mai del tutto tradurre o profanare, risiede la forma più alta di tutela della nostra identità e l’inviolabile dignità della nostra esperienza interiore.