Un quadro di David Hockney per riscoprire il valore della solitudine anche in estate

Se c’è un artista contemporaneo capace di farci percepire la calda brezza estiva e la luminosità abbacinante del sole sulla pelle, quello è senza dubbio David Hockney. Famoso in tutto il mondo per le sue iconiche piscine californiane e per le sue vivaci esplorazioni del paesaggio, il maestro britannico possiede la rara abilità di trasformare scenari apparentemente quotidiani in vere e proprie meditazioni visive ed emotive.

Tra le sue opere più intime, suggestive e sorprendenti figura “Beach Umbrella” (1971), una tela di medie dimensioni (124,4 x 92,7 cm) che racchiude al suo interno un perfetto equilibrio tra perizia tecnica, sensibilità poetica e riflessione sull’esistenza.

L’opera, che richiama inevitabilmente l’estate, è stata gestita inizialmente dalla André Emmerich Gallery di New York e nel corso degli anni è passata attraverso importanti collezioni private americane, tra cui la celebre collezione di Miles e Shirley Fiterman. Nel novembre 2016 è stata battuta all’asta presso Christie’s. Poiché non fa parte della collezione permanente di un singolo museo, il pubblico può ammirarla dal vivo soltanto quando viene concessa in prestito per grandi mostre temporanee.

Beach Umbrella di David Hockney: la presenza dell’assenza

Al centro della composizione non troviamo figure umane, bensì un solo e inaspettato protagonista: un ombrellone da spiaggia a strisce vivaci, chiuso e leggermente inclinati, piantato nella sabbia dorata. Sullo sfondo, una fascia di mare blu brillante si staglia sotto un cielo terso, catturando tutta la radiosità della luce mediterranea. L’ombrellone proietta sulla sabbia un’ombra allungata, nitida e dalle tonalità bluastre, creando un suggestivo contrasto cromatico con il calore della spiaggia. Nonostante l’assenza fisica di bagnanti, l’opera non appare sguarnita o priva di vita.

L’ombrellone assume una presenza quasi antropomorfa, eretto come una sentinella silenziosa ma vigile sulla riva. È isolato ma non sconfitto; piegato dal vento ma saldo. Hockney riesce a congelare un istante di immobile tranquillità estiva, trasformando un semplice oggetto di uso comune in un simbolo di composta dignità e introspezione.

Ciò che rende Beach Umbrella un capolavoro di virtuosismo pittorico è l’uso sapiente delle diverse consistenze della pittura acrilica. Hockney non si è limitato a stendere il colore, ma ha trattato la superficie della tela con tecniche differenziate per sollecitare la percezione visiva e tattile dell’osservatore.

Lo stesso artista ha spiegato la ricerca tecnica dietro questa apparentemente semplice immagine:

“È dipinto usando texture e tecniche pittoriche visibilmente diverse all’interno dello stesso quadro. L’ombrellone vero e proprio è dipinto con acrilico diluito direttamente sulla tela; poiché la trama del tessuto rimane visibile, rende l’ombrellone reale, creando un legame con la sua vera natura. Tutto il resto è preparato a gesso, con la sabbia dipinta con un impasto molto più spesso per esagerare il contrasto, mentre il mare è steso con una densità intermedia. L’effetto totale ha un impatto incredibilmente reale perché l’occhio legge le diverse consistenze.”

Grazie a questa sperimentazione materica, l’osservatore non si limita a “vedere” la spiaggia, ma ne percepisce la rugosità della sabbia, la leggerezza della stoffa dell’ombrellone e la fluidità dell’acqua marina.

Aneddoti e curiosità attorno all’opera

Attorno a quest’opera si intrecciano dettagli biografici affascinanti e curiosità che ne arricchiscono il valore artistico. Il 1971 fu un anno segnato da una profonda sofferenza personale per David Hockney, dovuta alla dolorosa rottura della relazione con Peter Schlesinger, suo compagno e celebre musa. Beach Umbrella nacque durante un periodo di profonda solitudine, in cui l’artista trovò nella pittura una vera e propria forma di terapia emotiva. La brillantezza dei colori e la vitalità della scena rappresentano il suo modo di riaffermare la bellezza della vita nonostante il dolore.

L’idea del quadro nacque da uno scatto fotografico che Hockney realizzò durante una pausa estiva a Sainte-Maxime, una rinomata località della Costa Azzurra. L’artista si inserì così nella gloriosa tradizione di maestri come Henri Matisse, Pablo Picasso e Paul Cézanne, attratti e stregati dall’inconfondibile luce del sud della Francia.

L’opera divenne uno dei simboli più amati dell’arte di Hockney. Fu persino scelta per l’invito ufficiale della sua storica mostra retrospettiva del 1988 al Los Angeles County Museum of Art (LACMA), un evento che fece poi tappa al Metropolitan Museum of Art di New York e alla Tate Gallery di Londra.

Il celebre critico d’arte Richard Dorment descrisse il dipinto come uno studio meravigliosamente vivido, elogiando Hockney per essere riuscito a staccarsi dalla rigida riverenza verso i vecchi maestri per abbracciare una risposta fresca, immediata e spontanea alla natura, che ricordava la pittura en plein air di Jean-Baptiste Camille Corot.

Cosa ci trasmette e cosa ci insegna “Beach Umbrella”

Al di là della straordinaria bellezza estetica, Beach Umbrella parla all’osservatore contemporaneo con grande forza emotiva. Ci insegna innanzi tutto ad intendere la solitudine come uno spazio di riscoperta: in un’epoca dominata dal rumore e dal costante bisogno di connessione, Hockney ci ricorda che la solitudine non equivale all’abbandono. L’ombrellone solitario comunica una composta e serena dignità. Ci insegna che stare soli con se stessi, immersi nella natura o nel proprio spazio interiore, può essere un momento di profonda ricarica ed equilibrio.

Il dipinto ci dimostra il potere salvifico dell’arte e della natura. Nei momenti di smarrimento o dopo la fine di un affetto importante, concentrare lo sguardo sulla luce, sui dettagli del mondo e sulla creazione può trasformare la malinconia in una nuova forma di speranza e rinascita.

Attraverso la cura certosina per le differenti texture, l’artista ci invita a rallentare e a guardare davvero. Beach Umbrella ci insegna a riscoprire la poesia nei dettagli apparentemente insignificanti di un pomeriggio estivo: l’inclinazione di un’ombra, la ruvidità della sabbia sotto i piedi, il contrasto tra il tessuto e la brezza marina.

In definitiva, Beach Umbrella di David Hockney è un rifugio per la mente. Ci lascia con un messaggio chiaro e confortante: anche quando l’ombrellone è chiuso e la spiaggia è vuota, la luce del sole continua a splendere e il mare continua a scorrere, pronti ad accoglierci di nuovo.