Un quadro di Bruegel il Vecchio sul pericolo di seguire la massa e i falsi profeti

Nel 1568, a un solo anno dalla morte, Pieter Bruegel il Vecchio dipinse uno dei capolavori più inquietanti e lucidi della storia dell’arte: “La parabola dei ciechi”. L’opera traduce in immagini il celebre passo evangelico del Vangelo di Matteo: “Se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso”. L’artista fiammingo trasforma però un semplice monito morale in un’indagine spietata e universale sulla fragilità della condizione umana.

“La parabola dei ciechi” di Pieter Bruegel il Vecchio: la cinematografia della caduta

Sulla tela domina un’inclinazione diagonale che attraversa la composizione da sinistra a destra, trascinando lo sguardo dello spettatore in un movimento ineluttabile. Sei figure umane, affette da cecità e legate l’una all’altra da bastoni di legno, avanzano smarrite lungo un sentiero che conduce al baratro.

Il capofila è già rotolato supino nel canale d’acqua, travolto dalla propria cecità dopo aver perso l’equilibrio, mentre il secondo uomo inciampa sopra il primo, con il volto contorto dal terrore nel momento esatto in cui avverte la mancanza di terreno sotto i piedi.

Il terzo della fila sente la tensione del bastone tirato verso il basso e inizia a sbilanciarsi, ignorando ancora la gravità dell’imminente disastro. Gli ultimi tre: continuano a camminare ignari e tranquilli, guidati soltanto dall’abitudine e dalla cieca fiducia in chi li precede.

Sullo sfondo si erge un sereno paesaggio fiammingo dominato dal campanile di una chiesa. Questo elemento non è casuale: rappresenta la stabilità della verità spirituale e della fede, ponendosi in stridente contrasto con la confusione e il caos dei mendicanti in primo piano.

Dove si trova l’opera

Sebbene Pieter Bruegel il Vecchio sia il pilastro della pittura fiamminga del Cinquecento, per ammirare questo capolavoro occorre recarsi in Italia. La parabola dei ciechi è custodita presso il Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli, rappresentando una delle vette più alte della sua collezione.

Il dipinto giunse in Italia a seguito del sequestro dei beni della famiglia Masi di Parma nel 1612, entrando nelle prestigiose raccolte della famiglia Farnese. Con l’eredità di Carlo di Borbone, la tela giunse infine a Napoli nel Settecento, trovando la sua dimora definitiva nel palazzo reale campano.

Aneddoti e curiosità

Attorno a questo dipinto ruotano dettagli storici, scientifici e letterari di straordinario fascino. Oculisti e medici moderni che hanno analizzato i volti dei sei personaggi sono rimasti sorpresi dalla precisione diagnostica di Bruegel. Ogni figura presenta i sintomi di una patologia oculare reale e distinta: dalla leucoma corneale all’atrofia dei bulbi, fino al tracoma. L’artista non ha inventato la cecità, ma l’ha studiata dal vero nei mendicanti dell’epoca.

Il primo uomo porta a tracolla una ghironda, strumento musicale tipico dei suonatori ambulanti dell’epoca. La presenza dello strumento sottolinea lo status sociale dei protagonisti e simboleggia la vanità delle distrazioni mondane rispetto alla salvezza spirituale.

Il dipinto ha esercitato un magnetismo unico sui grandi nomi della letteratura. Charles Baudelaire ne trasse ispirazione per la lirica I ciechi nella raccolta I fiori del male, mentre il poeta americano William Carlos Williams le dedicò un’intera poesia che ripercorre la catastrofe sequenziale del quadro.

Cosa ci insegna oggi questo quadro

La parabola dei ciechi rappresenta un’allegoria drammaticamente contemporanea. Il suo insegnamento più profondo risiede nel severo monito contro il conformismo e l’affidamento incauto a guide prive di visione.

In un’era caratterizzata da dinamiche di gregge, narrazioni veloci e disinformazione, l’opera di Bruegel mette a nudo la nostra vulnerabilità critica. Quante volte seguiamo con fiducia acritica leader, ideologie o tendenze sociali senza verificare la direzione del percorso?

La sequenza dei sei ciechi descrive con chirurgica chiarezza il meccanismo dell’effetto domino: quando la guida perde la strada, la rovina di chi la segue non è una possibilità, ma una certezza. L’opera ci invita a sviluppare un pensiero autonomo, a verificare la realtà con i nostri occhi e a non cedere al fascino rassicurante ma pericoloso dell’emulazione cieca.