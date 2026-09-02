Un’opera di Van Gogh che ci insegna l’arte del ricominciare

Settembre è, a tutti gli effetti, il vero inizio dell’anno: un mese sospeso tra la nostalgia dell’estate e la spinta a ridefinire chi vogliamo essere. Per raccontare questa delicata energia di ripartenza, poche opere d’arte possiedono la forza emotiva come la tela di un celebre artista: ci riferiamo ai “I primi passi” (1890) di Vincent van Gogh, una tela capace di trasformare un gesto quotidiano nel simbolo supremo di ogni nuovo inizio.

Analizziamo l’opera, conservata al Metropolitan Museum of Art (The Met) di New York, negli Stati Uniti, che fa parte della collezione permanente del museo dal 1964, a seguito della donazione di George N. e Martha S. Richard.

L’analisi de “I primi passi” di Vincent van Gogh: la geometria della fiducia

Ispirata a un’incisione di Jean-François Millet, l’opera raffigura una scena rurale di straordinaria intimità. Sulla sinistra, un contadino ha appena appoggiato a terra la pala e si è inginocchiato a braccia aperte. Sulla destra, una madre sostiene con cura la sua bambina, che muove incerta i suoi primi passi verso il padre. Tra di loro si estende un piccolo orto baciato dalla luce, protetto da una semplice recinzione in legno.

Van Gogh non si limita a ricopiare il modello di Millet, ma lo riempie di una vita vibrante attraverso il colore. I toni del giallo oro, dell’azzurro luminoso e del verde brillante trasformano il terreno agricolo in uno spazio d’amore e di possibilità. L’attenzione visiva non è centrata sullo sforzo del lavoro nei campi, ma su un momento di sospensione: la vanga è posata, la fatica si ferma per fare spazio alla crescita.

Gli aneddoti: la rinascita all’ombra del dolore

La storia dietro la nascita di questo dipinto rende il suo messaggio ancora più profondo. Van Gogh dipinse “I primi passi” nel gennaio del 1890, mentre si trovava ricoverato nell’ospedale psichiatrico di Saint-Rémy-de-Provence. Spossato dalle crisi e impossibilitato a uscire per dipingere dal vero, chiese al fratello Theo di inviargli delle riproduzioni in bianco e nero dei maestri che amava.

In un momento di isolamento e sofferenza, Vincent decise di non arrendersi all’inerzia. Definì queste opere “traduzioni in colore”: prendeva la struttura altrui per infondervi la propria anima. Dipingere una nuova vita che impara a camminare fu, per l’artista, un atto terapeutico di riscatto personale. Un modo per ricominciare da capo attraverso la pittura proprio quando il suo mondo sembrava essersi ristretto.

Cosa ci insegna quest’opera per la ripartenza di settembre

La tela di Van Gogh parla direttamente a chiunque si appresti a riorganizzare la propria vita all’inizio della stagione autunnale, offrendo spunti di riflessione chiari. Innanzi tutto, questo quadro ci insegna a “posare gli attrezzi del passato”: il contadino interrompe il lavoro per accogliere la figlia. Ricominciare richiede il coraggio di mettere in pausa le vecchie routine e la fatica accumulata per fare spazio a ciò che sta nascendo.

“I primi passi” ci insegna inoltre ad accettare l’incertezza del debutto: nel quadro la bambina è sbilanciata in avanti, visibilmente incerta. Nessun progetto o ripartenza richiede perfezione fin dal primo istante; la vera crescita risiede nel coraggio di fare il primo passo verso l’ignoto.

Infine, questo quadro di Van Gogh ci insegna a valorizzare la rete di sostegno: ai lati dell’azione ci sono le mani della madre che proteggono e le braccia del padre che attendono. Nessuno ricomincia davvero da solo: ritrovare slancio a settembre significa anche saper riconoscere e accogliere chi ci sostiene lungo il percorso.

Mentre le giornate accorciano i loro ritmi e la routine riprende il sopravvento, I primi passi ci ricorda che ogni ripartenza — per quanto piccola o esitante — contiene in sé la promessa di una luce nuova.