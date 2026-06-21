Le 10 mostre da visitare in Italia durante l’estate 2026

Chi l’ha detto che l’estate è fatta solo di mare e ombrelloni? La stagione estiva si presenta come un palcoscenico vibrante dove il turismo del relax si fonde con la grande arte. Quest’anno la geografia della bellezza si sposta fuori dalle grandi metropoli invernali per accendere i riflettori su località balneari, borghi nascosti e dimore storiche.

Che si tratti delle sculture monumentali in marmo che ridisegnano le piazze o di reportage fotografici che catturano l’anima di un Paese, le proposte in cartellone promettono di stupire.

Le 10 mostre da non perdere in programma in Italia durante l’estate 2026

Preparate le valigie: vi portiamo alla scoperta delle 10 mostre che non potete assolutamente perdere nei prossimi mesi.

Ila Beka a Trieste

Dal 27 giugno all’11 ottobre 2026 il Magazzino delle Idee di Trieste presenta FOTONI, la prima personale, a cura di Barbara Casavecchia, che svela la ricerca fotografica di Ila Bêka, artista e regista friulano riconosciuto a livello internazionale per il lavoro filmico sviluppato insieme a Louise Lemoine. La mostra, per la prima volta, mette insieme una selezione di 300 fotografie provenienti dall’ampio e inedito archivio personale di Ila Bêka, composto da circa 300.000 immagini realizzate nell’arco di quarant’anni di carriera.

L’artista friulano era appassionato di meccanica quantistica e delle particelle di luce al centro delle ricerche di Albert Einstein. Più di un secolo fa, il fisico formulò l’ipotesi che l’energia di un raggio luminoso non si distribuisse in modo continuo nello spazio, ma fosse composta da “quanti” localizzati e in movimento, successivamente denominati fotoni: da qui, come omaggio al fisico tedesco, il titolo della mostra, Fotoni.

Lo scultore Jago a Capri

Il 20 giugno ha inaugurato lo Jago Museum Capri a Villa Lysis, sull’isola di Capri, un’esperienza immersiva che fonde la scultura contemporanea con la memoria della storica dimora liberty. Protagonista è Jago (Jacopo Cardillo), celebre scultore italiano rinomato per la tecnica artigianale capace di infondere drammatico realismo al marmo, questa volta chiamato a confrontarsi con il tema dell’identità di uno dei luoghi più celebri dell’isola: Villa Lysis, rifugio un tempo di intellettuali e personaggi anticonformisti. Il percorso espositivo vuole mettere in connessione la contemporaneità con la tradizione e la storia anche con uno spazio dedicato alla produzione artistica, pensato come laboratorio aperto in dialogo con il pubblico.

White Carrara: il marmo in mostra

White Carrara celebra la sua decima edizione con il titolo Design Lives in the City, in programma dal 5 giugno al 30 agosto 2026 nel centro storico di Carrara. Questa edizione si configura come una mostra urbana a cielo aperto e, allo stesso tempo, come un intervento concreto sulla città. Oltre 30 opere, tutte in marmo, costituite da panchine, sedute collettive, elementi decorativi, sistemi di illuminazione, installazioni, dispositivi di sosta e infrastrutture leggere, firmate da designer internazionali e realizzate con tecnologie d’avanguardia dalle aziende locali, danno vita a una nuova geografia urbana destinata a rimanere come patrimonio permanente., grazie ad ospiti come Ross Lovegrove, Karim Rashid, Fabio Novembre, Serena Confalonieri, Nichetto Studio, Antonio Aricò.

La Puglia omaggia Vincenzo Agnetti

A Polignano a Mare la Fondazione Pino Pascali rende omaggio con una grande mostra a Vincenzo Agnetti, protagonista dell’arte concettuale italiana, nel centenario della sua nascita. L’esposizione, dal 5 giugno al 27 settembre 2026, ricostruisce il legame dell’artista con il Premio Pascali, vinto nel 1972. La mostra presenta opere storiche come Autotelefonata, 14 proposizioni e il monumentale Progetto per un Amleto politico. Si tratta di un percorso che si propone di raccontare la ricerca di Agnetti tra scrittura, teatro e sperimentazione visiva, riportando al pubblico uno dei protagonisti più innovativi dell’arte italiana del Novecento.

Le foto di Barbey in mostra a Riccione

Fino al 27 settembre 2026, Villa Mussolini a Riccione ospita Bruno Barbey. Gli Italiani. La grande mostra celebra il grande fotografo dell’agenzia Magnum attraverso lo straordinario reportage realizzato in Italia tra il 1961 e il 1964. All’epoca Barbey era studente e attraversò il nostro paese a bordo di un Maggiolino, catturando l’anima di una nazione sospesa tra le ferite della guerra e il boom economico. L’esposizione si propone di raccontare, attraverso un affresco sociale ed emotivo, gli anni immediatamente successivi alla ricostruzione. I suggestivi scatti in bianco e nero, selezionati dall’autore prima della sua scomparsa, ritraggono aristocratici, mendicanti, suore e operai: un’umanità che unisce le tradizioni del Sud alla spinta industriale del Nord.

Doppio appuntamento a Vieste: De Chirico e Guttuso

Fino al 27 settembre il Museo Civico Archeologico “Michele Petrone” di Vieste ospita Giorgio de Chirico. Ritorno al Mediterraneo. In mostra ci sono circa cinquanta opere, tra quadri a olio, acquarelli e disegni, provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. Il progetto espositivo offre un percorso incentrato sugli ultimi decenni della produzione del grande maestro della Metafisica, mettendo al centro il rapporto tra la sua pittura e il Mediterraneo, luogo reale e simbolico.

Sempre Vieste celebra anche un altro dei maggiori pittori italiani del XX secolo Renato Guttuso, nella spettacolare Torre San Felice, dal 7 giugno al 20 settembre 2026. In mostra ci sono oli su tela dagli anni ’40 agli ’80 che mettono in luce il legame fortissimo con la sua Sicilia e ripercorrono l’importanza del maestro, artista simbolo di un movimento artistico e politico.

Tradizione e contemporaneità a Napoli: Emilio Isgrò e Obey

Con Canto Napoli, al Museo e Real Bosco di Capodimonte fino al 29 settembre, Emilio Isgrò rende omaggio alla tradizione musicale partenopea attraverso la sua celebre “Cancellatura”. Venticinque spartiti, da ’O sole mio a Napul’è, sono trasformati in opere visive dove le parole superstiti diventano frammenti poetici, in un dialogo tra memoria, musica e arte contemporanea. Le Gallerie d’Italia di Napoli, polo museale di Intesa Sanpaolo, fino al 6 settembre 2026 ospitano la mostra OBEY: Power to the peaceful, dedicata a Shepard Fairey, conosciuto a livello internazionale con il nome Obey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea.

L’esposizione esplora la tensione tra i grandi disequilibri globali – ambientali, sociali e politici – e la possibilità, ancora viva, di un cambiamento collettivo fondato sulla forza della pace come atto politico. In mostra sono esposte oltre 130 opere tra pezzi iconici, 16 inediti e rarità d’archivio.

A Forte dei Marmi una mostra sul Seicento dopo Caravaggio

La Versilia, cioè la sua località più rappresentativa Forte dei Marmi celebra il Seicento partenopeo. L’esposizione Pittura a Napoli dopo Caravaggio. Il Seicento nella collezione della Fondazione De Vito si propone di raccontare l’evoluzione della pittura napoletana dopo la svolta determinata dalla presenza a Napoli di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio tra il 1606 e il 1607 e tra il 1609 e il 1610, attraverso le opere raccolte da Giuseppe de Vito, collezionista e studioso di questo periodo artistico.

Con la presentazione di 39 dipinti esemplari dei maggiori protagonisti del “secolo d’oro”, viene narrata una sequenza cronologica che va dai primi interpreti del naturalismo caravaggesco, agli altri artisti che, in un momento successivo, si mostrarono pronti a rielaborarne il linguaggio in forme più orientate verso il classicismo e il barocco.

Il dialogo, tema di una straordinaria mostra in Friuli

Illegio, piccolo scrigno d’arte, è un borgo montano non lontano da Tolmezzo, una splendida gemma incastonata tra i monti della Carnia, in Friuli Venezia Giulia. Giungere in questo antico borgo significa entrare in un tranquillo e remoto frammento di mondo lontano dal frastuono dell’Occidente, trovando una dimensione di tranquillità in cui dal 2004 si possono visitare mostre straordinarie focalizzate su un tema.

Quello di quest’anno è Il dialogo fino all’8 novembre 2026 e la mostra vede esposte una cinquantina di opere in un viaggio nella bellezza lungo duemilacinquecento anni, che parte dal V secolo a.C. — con il prestito di un importante vaso greco a figure rosse — e giunge fino alla metà del Novecento. L’allestimento si compone di tele e sculture – ben 14 opere provengono da collezioni private, finora mai accessibili al pubblico – accomunate dalla straordinaria qualità realizzativa. Basti citare i nomi di vertice: da Caravaggio a Chagall.

Il festival dedicato alla natura: Selvatica a Biella

Al Polo Culturale di Biella Piazzo fino al 19 luglio, gli spazi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, ospitano Selvatica, Arte e Natura in Festival, l’evento biennale dedicato al rapporto tra creatività e ambiente. Grande protagonista di questa edizione è l’artista-ornitologo statunitense John James Audubon, autore di The Birds of America, il volume che ha letteralmente cambiato il modo in cui guardiamo gli uccelli del continente americano.

Nelle sue illustrazioni, infatti, Audubon metteva insieme realismo naturalistico e una forza poetica quasi romantica, attraverso figure drammatiche in pose dinamiche e dettagli chirurgici di piumaggio, atteggiamenti e habitat. Un immaginario così potente, il suo, da ispirare le sculture di Alice Zanin: piccoli volatili di carta e bronzo che sembrano emergere dalle pagine di Audubon, sospesi tra realtà e finzione, pronti a spiccare il volo fuori dal tempo.