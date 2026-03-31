5 mostre d’arte da visitare in programma in Italia ad Aprile 2026

Anche quest’anno, Aprile si conferma il mese ideale per concedersi un weekend all’insegna della cultura, grazie a un calendario nazionale ricchissimo di mostre d’arte, nomi illustri e appuntamenti di alto livello. Da Nord a Sud, le città italiane si trasformano in palcoscenici dove la tradizione del passato dialoga con le sfide della contemporaneità.

5 mostre d’arte da non perdere in Italia ad Aprile

Aprile è il mese ideale per un weekend all’insegna della cultura: il calendario è ricchissimo di grandi nomi e appuntamenti di grande livello. Ecco 5 mostre d’arte da non perdere in programma lungo lo Stivale.

A Firenze per un tuffo negli anni Venti

Dal 2 aprile al 25 agosto 2026, Palazzo Medici Riccardi ospita la mostra Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti, un’esposizione che riporta al centro dell’attenzione il ruolo della città nella diffusione dell’Art Déco in Italia e in Europa. Promossa da Città Metropolitana di Firenze e organizzata da Fondazione MUS.E, la mostra – curata da Lucia Mannini – racconta un decennio di grande vitalità creativa, durante il quale Firenze si afferma come centro d’eccellenza nelle arti applicate, nella moda, nel design, nel teatro e nelle arti decorative.

Attraverso ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali, il percorso ricostruisce l’atmosfera degli anni Venti, mettendo in dialogo artisti e manifatture capaci di rinnovare la tradizione con uno sguardo aperto alle avanguardie e alle tendenze internazionali.

Dai lavori di Gio Ponti per Richard-Ginori alle opere di Galileo Chini, dalle creazioni di Thayaht ai gioielli amati dall’alta società internazionale, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D’Annunzio e ai manifesti pubblicitari dell’epoca: la mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Déco fiorentino, evidenziandone l’importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un’epoca capace di influenzare profondamente l’identità moderna della città.

A Milano per chi ama la sfida della sostenibilità

La mostra “Wild by Design” di Marco Grasso, in programma all’ADI Design Museum di Milano dal 1° al 13 aprile 2026 e curata da Elena Di Raddo, esplora il rapporto tra natura e design, presentandoli come due aspetti della stessa ricerca orientata a funzionalità, sostenibilità e bellezza. Promossa dalla Loffredo Foundation for Arts & Inclusion, l’esposizione valorizza il lavoro di Grasso, giovane artista specializzato in wildlife art, che realizza ritratti di animali estremamente dettagliati, mettendone in luce non solo l’estetica ma anche le caratteristiche funzionali.

Il fulcro della mostra è l’idea che la natura sia il primo e più geniale designer: gli animali diventano modelli e soluzioni viventi a problemi complessi, ispirando innovazioni tecnologiche e progettuali (come nel caso del martin pescatore e del treno Shinkansen). Il percorso espositivo si articola in quattro sezioni: Mimetismo e movimento, Comunicazione visiva e pattern naturali , Matematica della natura e sostenibilità Integrazione tra forma e funzione (biomimetica) La mostra propone una visione ampliata della sostenibilità, intesa come principio intrinseco alla vita stessa, e invita a osservare la natura non solo con uno sguardo estetico, ma anche come fonte di conoscenza e innovazione per arte, design e ingegneria.

A Mantova le opere del Premio Bugatti Segantini

La mostra “Incombenza della pittura. Opere dalla collezione del Premio Bugatti Segantini 1959–2026”, in programma alla Casa del Mantegna di Mantova dal 3 aprile al 3 maggio 2026 e curata da Massimo Bignardi, presenta una selezione di dipinti premiati negli ultimi decenni Promossa da istituzioni culturali locali, l’esposizione intende dimostrare l’attualità della pittura come strumento capace di interpretare il presente e i cambiamenti sociali e culturali. Le opere vengono descritte come “specchi” della realtà: da un lato riflettono l’identità individuale, dall’altro raccontano il mondo e le sue trasformazioni.

Il percorso riunisce lavori di 31 artisti legati al Premio Bugatti Segantini, attivo dal 1959, sottolineando la varietà di linguaggi e il dialogo tra generazioni diverse. Centrale è il valore etico dell’arte, vista come mezzo per creare legami, rafforzare la comunità e restituire significato ai luoghi. La mostra propone quindi una narrazione che unisce tradizione e contemporaneità, contrapponendo alla frammentazione del presente una visione dell’arte come esperienza duratura, capace di dare forma alla realtà e aprire nuove prospettive.

Una narrazione proposta dalle opere di trent’uno artisti, vincitori delle edizioni del Premio alla carriera e di quello internazionale che si chiude con Riccardo Guarneri il quale quest’anno riceverà il premio alla carriera del 67° Premio Internazionale Bice Bugatti-Giovanni Segantini.

Nel Nord Est un ‘occasione per vedere i capolavori della modernità

Fino al 30 agosto 2026 Casa Cavazzini – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine ospita la mostra Impressionismo e modernità, un’esposizione che porta in Friuli Venezia Giulia 84 opere di alcuni dei protagonisti assoluti dell’arte tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.

Il percorso attraversa oltre cinquant’anni di ricerca artistica, riunendo capolavori, tra gli altri, di Vincent van Gogh, Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Vasilij Kandinsky, René Magritte, Max Ernst, Paul Klee e Giorgio de Chirico. Il titolo stesso traccia la direzione del racconto: nella letteratura artistica del Novecento i termini Impressionismo e modernità sono stati spesso utilizzati insieme in una prospettiva di corrispondenza biunivoca all’interno di quel percorso di storicizzazione che ha inteso raccontare l’evoluzione delle arti visive tra XIX e XX secolo.

Prodotta da PromoTurismoFVG, dal Comune di Udine e da MondoMostre, la mostra è curata da David Schmidhauser, capo curatore del Kunst Museum di Winterthur, e da Vania Gransinigh, direttrice di Casa Cavazzini. Il progetto espositivo ruota attorno a uno dei nuclei più rilevanti della collezione del Kunstverein Winterthur, concentrandosi sull’evoluzione dell’arte dall’Impressionismo alla modernità classica, fino agli anni della seconda guerra mondiale.

Accanto ai celebri dipinti di Monet e Pissarro, il percorso si articola tra Cubismo, Surrealismo e Purismo, delineando le traiettorie che conducono all’astrazione, dai rigorosi esiti di Piet Mondrian alle forme organiche di Hans Arp.

Kandinsky e altri capolavori al Museo dell’ara Pacis a Roma

La mostra Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, al Museo dell’Ara Pacis fino al 3 maggio , riunisce 52 opere provenienti dal Detroit Institute of Arts e offre un viaggio attraverso circa cinquant’anni di pittura europea, tra Ottocento e primo Novecento. Il percorso espositivo racconta una fase decisiva della storia dell’arte, segnata da profonde trasformazioni che portano al superamento dei modelli accademici e alla nascita della modernità artistica.

Si parte dall’Impressionismo, con artisti come Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir e Paul Cézanne, che rivoluzionano la pittura concentrandosi sulla luce, sulla percezione immediata e sulla rappresentazione della vita contemporanea. Da qui si sviluppano le ricerche postimpressioniste, in cui il colore e la forma acquistano autonomia espressiva, come nelle opere di Vincent van Gogh. Il percorso prosegue nella Parigi dei primi del Novecento, centro delle avanguardie artistiche, dove emergono figure fondamentali come Pablo Picasso e Henri Matisse, protagonisti di una pittura sempre più sperimentale e innovativa.

Infine, la mostra si conclude con l’espressionismo tedesco, rappresentato da artisti come Wassily Kandinsky e Max Beckmann, le cui opere riflettono le tensioni e le inquietudini del periodo tra le due guerre. Nel complesso, l’esposizione ricostruisce il passaggio cruciale che conduce dalla rappresentazione della realtà alla sua interpretazione soggettiva ed emotiva, mostrando come le sperimentazioni di questi artisti abbiano ridefinito il linguaggio della pittura moderna.